OFFICIEEL Fink haalt oud-krijger van KRC Genk op

Thorsten Fink blijft bouwen aan zijn technische staf bij Samsunspor. De Duitse coach heeft daarbij een oude bekende gestrikt, want Michel Ribeiro verlaat na 23 jaar KRC Genk en trekt naar Turkije.

Einde van een tijdperk bij Genk

Begin juni werd duidelijk dat Michel Ribeiro een punt zette achter zijn indrukwekkende carrière bij KRC Genk. De Genkie in hart en nieren werkte maar liefst 23 jaar voor de Limburgse club en groeide uit tot een vertrouwd gezicht binnen de organisatie.

Tijdens die periode vervulde hij verschillende functies. Hij stond op het veld als jeugdtrainer, techniekcoach en assistent-trainer en werkte mee aan de ontwikkeling van heel wat talenten. Voor Ribeiro was de tijd echter rijp voor een nieuw hoofdstuk en dat heeft hij nu gevonden in Turkije.

Weerzien met Thorsten Fink

Zijn nieuwe werkgever wordt Samsunspor, waar hij opnieuw zal samenwerken met Thorsten Fink. Beide mannen kennen elkaar uitstekend van hun gezamenlijke periode bij KRC Genk.

Toen Fink tussen 2024 en eind 2025 aan het roer stond bij Racing Genk, maakte Ribeiro deel uit van zijn technische staf. Die samenwerking beviel duidelijk zo goed dat de Duitse coach hem nu opnieuw naar zijn zijde haalt. Bij Samsunspor zal Ribeiro opnieuw de rol van assistent-trainer opnemen en mee instaan voor de dagelijkse werking van de sportieve staf.

Belangrijke stap in zijn carrière

Voor Ribeiro betekent de overstap veel meer dan zomaar een nieuwe job. Na meer dan twee decennia bij dezelfde club kiest hij voor zijn eerste grote buitenlandse avontuur.





De Turkse Süper Lig staat bekend als een competitieve en uitdagende competitie, waarin Samsunspor de ambitie heeft om verder te groeien. Met zijn jarenlange ervaring in het jeugd- en profvoetbal kan Ribeiro een belangrijke schakel worden binnen de technische staf van Fink.

Genk verliest een vertrouwd gezicht

Bij KRC Genk betekent het vertrek van Ribeiro het afscheid van een clubman pur sang. Hij maakte jarenlang deel uit van de werking achter de schermen en droeg zijn steentje bij aan de ontwikkeling van tal van spelers.

Voor Thorsten Fink is het dan weer een logische keuze om een vertrouwde medewerker mee aan boord te halen. Een coach weet hoe belangrijk een technische staf is waarin iedereen dezelfde visie deelt.