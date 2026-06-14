Wesley Sonck blikt terug op zijn Rode Duivel-periode: "Toen wist ik dat het voor mij voorbij was"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Wesley Sonck blikt terug op zijn Rode Duivel-periode: "Toen wist ik dat het voor mij voorbij was"
Foto: © photonews

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De huidige/vorige generatie Rode Duivels bracht België opnieuw naar de top van het internationale voetbal, maar de fundamenten werden gelegd in een periode waarin succes nog verre van vanzelfsprekend was. 

Wesley Sonck maakte de eerste stappen van de latere Gouden Generatie van dichtbij mee en zag al snel welke uitzonderlijke kwaliteiten er in de groep aanwezig waren.

In het Sporza-programma WK Koorts blikte de voormalige aanvaller samen met Peter Vandenbempt terug op de voorbije WK-deelnames van de Rode Duivels. Daarbij kwam ook zijn eigen periode bij de nationale ploeg ter sprake, een tijd waarin België na het WK van 2002 vijf grote toernooien op rij misliep.

De komst van Lukaku

"Mogen we zeggen dat jij op een slecht moment bij de nationale ploeg bent gekomen?", vroeg Vandenbempt. Sonck zag dat anders. "Of misschien op het juiste moment voor mezelf?", antwoordde hij met een glimlach.

De ex-spits kende nog enkele sterke momenten bij de Rode Duivels. Zo was hij tijdens de kwalificatiecampagne voor het WK 2010 een van de uitblinkers. "In de Europese kwalificatiecampagne voor het WK 2010 was ik op een bepaald moment samen met Wayne Rooney topschutter", herinnerde hij zich. Sonck maakte toen zes doelpunten in de eerste vijf kwalificatiewedstrijden.

Toch naderde het einde van zijn interlandcarrière. In maart 2010 speelde hij tegen Kroatië zijn laatste wedstrijd voor België. "Toen zei bondscoach Dick Advocaat dat ik in steun van Romelu Lukaku zou spelen. Ik was altijd een centrumspits geweest en toen wist ik dat het afgelopen was."

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Dat had echter niet alleen met zijn eigen situatie te maken. Sonck zag immers een uitzonderlijk talent opstaan. "Ik had ook het gevoel toen ik de jonge Romelu zag lopen: 'Hij wordt de toekomst van het voetbal.' Romelu was groot en sterk. Die power en snelheid op langere afstand had ik niet. Ik heb er ook vrede mee genomen, omdat daar iemand stond die speciale kwaliteiten had die ik op dat moment niet had."

Gouden Generatie nog niet klaar

Bij zijn laatste interland deelde Sonck de kleedkamer al met spelers als Vincent Kompany, Thomas Vermaelen, Jan Vertonghen, Toby Alderweireld, Axel Witsel, Mousa Dembélé, Eden Hazard en Lukaku. Toch was die generatie toen nog niet klaar om haar potentieel volledig te benutten.

"Je zag op training ook die kwaliteit, maar de vraag was wanneer ze de juiste dingen zouden doen", aldus Sonck. "Ik had het gevoel dat ze nog de volgende stap moesten zetten om een team te vormen en hun kwaliteiten bij de nationale ploeg te benutten. En dat heeft nog een paar jaar geduurd."

Volgens Sonck kwam er een belangrijk kantelpunt na het mislopen van het EK 2012. "Ik heb me laten vertellen dat Kompany toen een paar mensen heeft aangesproken. Dat het moest veranderen en dat het niet meer kon zijn dat we met die generatie het volgende toernooi niet zouden halen."

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