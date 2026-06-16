WK-LIVE 16/6
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Het WK nadert met rasse schreden. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
Rudi Garcia heeft een probleem waar hij een oplossing voor moet vinden en het heet Jeremy Doku
Egypte heeft meteen een probleem blootgelegd: iedereen weet waar het grootste gevaar van België vandaan komt. Al van voor het WK is er een grote buzz rond Jeremy Doku, die in de Premier League iedereen op een hoopje speelde. Maar in de eerste WK-match lukte... niets. (Lees meer)
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