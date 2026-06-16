WK-LIVE 16/6

Redactie
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Het WK nadert met rasse schreden. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.

Rudi Garcia heeft een probleem waar hij een oplossing voor moet vinden en het heet Jeremy Doku

Rudi Garcia heeft een probleem waar hij een oplossing voor moet vinden en het heet Jeremy Doku

Egypte heeft meteen een probleem blootgelegd: iedereen weet waar het grootste gevaar van België vandaan komt. Al van voor het WK is er een grote buzz rond Jeremy Doku, die in de Premier League iedereen op een hoopje speelde. Maar in de eerste WK-match lukte... niets. (Lees meer)

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Qatar Qatar 1-1 Zwitserland Zwitserland
Brazilië Brazilië 1-1 Marokko Marokko
Haitï Haitï 0-1 Schotland Schotland
Australië Australië 2-0 Turkije Turkije
Duitsland Duitsland 7-1 Curacao Curacao
Nederland Nederland 2-2 Japan Japan
Ivoorkust Ivoorkust 1-0 Ecuador Ecuador
Zweden Zweden 5-1 Tunesië Tunesië
Spanje Spanje 0-0 Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden
België België 1-1 Egypte Egypte
Saudi-Arabië Saudi-Arabië 1-1 Uruguay Uruguay
Iran Iran 03:00 Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland
Frankrijk Frankrijk 21:00 Senegal Senegal
Irak Irak 17/06 Noorwegen Noorwegen
Argentinië Argentinië 17/06 Algerije Algerije
Oostenrijk Oostenrijk 17/06 Jordanië Jordanië
Portugal Portugal 17/06 DR Congo DR Congo
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