Niet alleen spelers: ook deze Belg maakt zijn debuut op WK

Voeg Voetbalkrant toe als voorkeursbron op Google!

Het WK leverde ’s nachts opnieuw spektakel op. Ivoorkust won pas in het slot van Ecuador (1-0), terwijl Zweden stevig uithaalde tegen Tunesië (5-1) en meteen een duidelijk signaal gaf. Bram Van Driessche maakte zijn debuut op het WK als Support VAR.