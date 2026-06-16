WK-LIVE 16/6: Infantino heeft al 15.000 kilometer op de teller
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Het WK is al enkele dagen bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
Piet Huysentruyt weet wat we nodig hebben
Onder meer Piet Huysentruyt was een aandachte toeschouwer tijdens de wedstrijd tussen de Rode Duivels en Egypte in de Verenigde Staten. "Wat we hebben geleerd vandaag? Dat de Rode Duivels als het gesloten is de sleutel niet vinden om het open te breken."
"De sleutel is Hans Vanaken en ik snap nog altijd niet dat de coach dat niet ziet als ik dat niet zie", aldus de bekende televisiekok. Hij heeft op die manier meteen iets geanalyseerd wat ook verschillende analisten al hadden gezien. Garcia kiest nog altijd voor minstens één breker - Onana of Raskin - in zijn opstelling.
Het gekke WK-schema van Infantino
Gianni Infantino was aanwezig op de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Egypte in Seattle. Enkele uren later verscheen hij alweer op de wedstrijd tussen Iran en Nieuw-Zeeland in Los Angelas, toch zo'n 1500 kilometer verder. Sporza becijferde de kilometers die de FIFA-baas al moest afleggen op dit WK.
En ze komen daarbij uit op niet minder dan 15.000 kilometer - inclusief ook een FIFA-top in Miami die hij moest bijwonen op dit WK. Op dag 1 was hij bij Mexico - Zuid-Afrika in Mexico-Stad en bij Zuid-Korea - Tsjechië in Guadalajara. Op dag 2 beperkte hij zich tot Verenigde Staten - Paraguay in Los Angeles. Op dag 3 toonde Infantino zijn gezicht tijdens Qatar - Zwitserland in San Francisco en tijdens Australië - Turkije in Vancouver. Om maar te zeggen: veel reiswerk, en het gaat nog niet meteen ophouden. Vervuilend ook, zo u wil.
Iran wordt meteen weggestuurd uit Los Angeles
Iran moest niet alleen het 2-2-gelijkspel tegen Nieuw-Zeeland verwerken. Na de wedstrijd werd de Iraanse selectie ook nog eens verplicht om meteen Los Angeles te verlaten en door te reizen naar Tijuana in Mexico. Een beslissing die vooraf aangekondigd werd, maar ook bijzonder slecht valt bij Team Melli.
Amir Ghalenoei, de bondscoach van Iran, spaarde zijn kritiek niet. “Ze hebben ons gezegd dat we onmiddellijk moesten vertrekken. Dat baart ons grote zorgen. Eerlijk gezegd begrijpen we niet waarom ze ons wegsturen. Het is heel vreemd. Het lijkt alsof anderen beslissen over ons vertrek. Onze voorzitter is er niet, onze media zijn er niet, een groot deel van onze staf is er niet. Ik denk dat onze ploeg misschien wel de slechtst behandelde van het hele WK is.”
Familiedag voor Rode Duivels
Een dag na het gelijkspel tegen Egypte staan de Rode Duivels straks al opnieuw op het veld. Het gaat daarbij uiteraard alleen over de spelers die niet speelden tegen Egypte, weet Het Laatste Nieuws. Zij speelden ook meteen een oefenwedstrijd tegen Seattle Sounders. Ook Romelu Lukaku zou daar mogelijk wel nog wat speelminuten kunnen maken.
Na de oefenpartij gaat de familiedag van de Rode Duivels van start. Er staat onder meer een lunch in de kalender, al zagen verschillende spelers ondertussen hun familie al na de wedstrijd tegen Egypte. Daarna gaat de focus op de tweede groepswedstrijd tegen Iran, zoveel is duidelijk.
Bielsa reageert op vragen over foto: "Ben toch geen model?"
Marcelo Bielsa is een van de meer eigenzinnige coaches op dit wereldkampioenschap. Dat is ook deze keer nog eens gebleken. Zijn filmpje als coach van een land op dit WK wijkt af van alle andere filmpjes die we al hebben gezien.
De bondscoach van Uruguay heeft niet in de camera gekeken op het filmpje van de Wereldvoetbalbond FIFA. Hij kijkt gewoon naar de grond. En daar zijn ondertussen vragen over gekomen, ook na het gelijkspel tegen Saoedi-Arabië. “Ik moet daar geen verklaring voor geven. Ik ben toch geen model? De foto’s zijn genomen zoals ze genomen zijn. Ik stond voor de camera, de fotografen deden hun werk", aldus Bielsa volgens Het Laatste Nieuws.
Infantino komt naar Rode Duivels kijken
Het was een opvallende aanwezige tussen de 66.775 toeschouwers tijdens België - Egypte: niemand minder dan FIFA-baas Gianni Infantino woonde de WK-openingsmatch van de Rode Duivels in Seattle bij. De FIFA-voorzitter ging zelfs op de foto met bondsvoorzitter Pascale Van Damme en kreeg van haar een truitje van de Rode Duivels.
Tijdens de wedstrijd zaten de twee naast elkaar. “Alweer een fantastische match hier in het prachtige Seattle in een vol stadion. De ongelofelijke sfeer van een uitzinnig publiek stemde overeen met de intensiteit van de Egyptische én de Belgische spelers. Zij gaven ons een voorproefje op de meest fantastische Wereldbeker ooit", aldus Infantino via Instagram over de zaak.
Neymar wordt opnieuw vader
Neymar Junior heeft nog niet veel kunnen laten zien op het WK - velen vragen zich zelfs af wat hij eigenlijk in de Braziliaanse selectie loopt te doen. En toch blijft hij de aandacht naar zich toezuigen. Deze keer omdat hij opnieuw vader wordt - heuglijk nieuws natuurlijk.
"Vanaf nu zijn het de Spice Girls", aldus Neymar bij een foto van het nieuw geluk dat er zit aan te komen, samen met alle kinderen die hij al heeft en de moeder van het lot ook uiteraard. Neymar en Biancardi, een influencer, kondigden het nieuws aan met een video van de gender reveal. "Ik word gek, alweer een meisje", klonk het bij de bekendmaking van het vijfde dochtertje.
Vandenbempt messcherp na match Rode Duivels: "Een schande"
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Het WK is al enkele dagen bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
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