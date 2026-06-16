'Na Engelse en Franse clubs nog méér interesse: Genk wil 15 miljoen euro'

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
'Na Engelse en Franse clubs nog méér interesse: Genk wil 15 miljoen euro'
Foto: © photonews

Voeg Voetbalkrant toe als voorkeursbron op Google!

KRC Genk heeft goud in handen. En naast onder meer Kos Karetsas en Zakaria El Ouahdi mag daar ook Aaron Bibout aan toegevoegd worden. Ook vanuit Trabzonspor is er nu interesse, maar Genk wil wel de absolute jackpot voor hem.

De kans dat Felipe Augusto gaat vertrekken bij Trabzonspor is bijzonder groot aan het worden. En dus zijn de Turken op zoek naar een mogelijke vervanger. Daarbij zouden ze zijn uitgekomen in de Belgische competitie, zoveel is duidelijk.

Aaron Bibout staat namelijk op de verlanglijst van de Turkse club. De onderhandelingen zouden ondertussen al zijn opgestart. Al is daarbij ook meteen duidelijk geworden dat Bibout volgens Turkse media een dure vogel zou blijken te zijn.

Geloof van KRC Genk in Aaron Bibout is groot

De aanvaller kwam vorige zomer over van het Zweedse Vasteras naar Racing Genk. De Limburgers betaalden ongeveer 2,2 miljoen euro voor hem, die op dat moment een marktwaarde had van zo'n 500.000 euro volgens Transfermarkt.

Een jaar later is die marktwaarde een veelvoud geworden, want volgens Transfermarkt is hij nu al 3,5 miljoen euro waard. Toch zou Genk veel meer voor hem willen vangen en azen op een bedrag van liefst vijftien miljoen euro. Een hoog bedrag, maar bij Genk hebben ze wel degelijk een aantal troeven in handen om daar te mogen van dromen. Verkopen is geen must namelijk.

KRC Genk wil tot vijftien miljoen euro vangen voor Aaron Bibout

Er zijn dan ook veel ploegen in hem geïnteresseerd, waardoor ze wel een slag om de arm hebben. Bovendien ligt Bibout nog tot juni 2029 onder contract, waardoor hij deze zomer ook zeker niet weg moet - tenzij aan de juiste prijs. 

Aanvankelijk kreeg Bibout dit seizoen vooral speelminuten in de Challenger Pro League, waar hij meteen zijn neus voor doelpunten liet zien. Ook onder meer Chelsea zou hem al komen scouten zijn, terwijl Lille, Strasbourg, Saint-Etienne en andere Franse ploegen ook wel wat in hem zien. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Süper Lig
Süper Lig Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
Trabzonspor
Aaron Bibout

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 16/06: Ferraro - Bustin

Transfernieuws en Transfergeruchten 16/06: Ferraro - Bustin

15:00
'KVC Westerlo wil ex-speler Charleroi wegkapen bij Dender'

'KVC Westerlo wil ex-speler Charleroi wegkapen bij Dender'

15:00
WK-LIVE 16/6: Infantino heeft al 15.000 kilometer op de teller

WK-LIVE 16/6: Infantino heeft al 15.000 kilometer op de teller

15:06
Missie Europa: Rik De Mil krijgt meteen waar hij om vroeg bij Gents bestuur Analyse

Missie Europa: Rik De Mil krijgt meteen waar hij om vroeg bij Gents bestuur

14:30
1
DONE DEAL: Beerschot toont ambitie en haalt speler weg bij grote concurrent

DONE DEAL: Beerschot toont ambitie en haalt speler weg bij grote concurrent

13:30
Vandenbempt messcherp na match Rode Duivels: "Een schande"

Vandenbempt messcherp na match Rode Duivels: "Een schande"

13:00
13
12 miljoen euro marktwaarde: 'Club Brugge gaat strijd aan met Porto, Leipzig & co'

12 miljoen euro marktwaarde: 'Club Brugge gaat strijd aan met Porto, Leipzig & co'

12:30
"Duiveltjesvoetbal": Grote kritiek, maar geschiedenis geeft Duivels hoop Analyse

"Duiveltjesvoetbal": Grote kritiek, maar geschiedenis geeft Duivels hoop

12:00
1
Manchester City bereidt groot nieuws voor Jérémy Doku voor

Manchester City bereidt groot nieuws voor Jérémy Doku voor

11:30
Nathan Ngoy doet iets wat geen Rode Duivel meer deed sinds Franky Van der Elst in 1986

Nathan Ngoy doet iets wat geen Rode Duivel meer deed sinds Franky Van der Elst in 1986

11:00
13
"Je moet stoppen met buitensporige ambities te hebben": Bertrand Crasson analyseert België-Egypte voor ons Interview

"Je moet stoppen met buitensporige ambities te hebben": Bertrand Crasson analyseert België-Egypte voor ons

10:30
OFFICIEEL: Christian Burgess vindt nieuwe club in België na afscheid van Union SG

OFFICIEEL: Christian Burgess vindt nieuwe club in België na afscheid van Union SG

10:20
13
De opdracht is duidelijk voor België: "Als dat niet lukt, hebben we in dit toernooi niets te zoeken"

De opdracht is duidelijk voor België: "Als dat niet lukt, hebben we in dit toernooi niets te zoeken"

10:00
3
Nieuw-Zeeland boven België: zo zit de stand in elkaar en zoveel kans maken Duivels op volgende ronde

Nieuw-Zeeland boven België: zo zit de stand in elkaar en zoveel kans maken Duivels op volgende ronde

09:30
1
Eén groot lichtpunt bij de Rode Duivels volgens Alderweireld en Degryse: "Hij heeft echt overtuigd"

Eén groot lichtpunt bij de Rode Duivels volgens Alderweireld en Degryse: "Hij heeft echt overtuigd"

09:10
2
Dit zijn onze cijfers voor de Rode Duivels tegen Egypte: één man zakte toch echt door het ijs

Dit zijn onze cijfers voor de Rode Duivels tegen Egypte: één man zakte toch echt door het ijs

08:00
46
"Tamme Belgen": Buitenlandse pers bijzonder streng na WK-opener van Rode Duivels

"Tamme Belgen": Buitenlandse pers bijzonder streng na WK-opener van Rode Duivels

08:41
9
Rode Duivels mogen opgelucht ademhalen na tweede duel in groep G

Rode Duivels mogen opgelucht ademhalen na tweede duel in groep G

08:00
1
De Bruyne en Courtois opvallend eensgezind over waar het fout liep tegen Egypte Reactie

De Bruyne en Courtois opvallend eensgezind over waar het fout liep tegen Egypte

07:00
Jonge Belg gaat aan de slag bij Juventus

Jonge Belg gaat aan de slag bij Juventus

07:20
1
Nicolo Tresoldi op kort lijstje bij Club Brugge, dat duidelijk plan heeft

Nicolo Tresoldi op kort lijstje bij Club Brugge, dat duidelijk plan heeft

06:30
5
Bondscoach Garcia ziet lichtpunten na valse start en heeft nieuws over Lukaku en Doku Reactie

Bondscoach Garcia ziet lichtpunten na valse start en heeft nieuws over Lukaku en Doku

06:00
14
🎥 Brandon Mechele, de beste Rode Duivel op het veld: "Hier ben ik enorm trots op" Reactie

🎥 Brandon Mechele, de beste Rode Duivel op het veld: "Hier ben ik enorm trots op"

23:44
12
Transfernieuws en Transfergeruchten 15/06: Hurtevent - Gijsbers - Van Den Bosch - Lamouchi

Transfernieuws en Transfergeruchten 15/06: Hurtevent - Gijsbers - Van Den Bosch - Lamouchi

23:00
Merci Big Rom! Rode Duivels slepen met moeite een punt uit de brand tegen Egypte

Merci Big Rom! Rode Duivels slepen met moeite een punt uit de brand tegen Egypte

22:57
Verrassing: Union versterkt zich bij een club uit de Pro League

Verrassing: Union versterkt zich bij een club uit de Pro League

23:00
'Anderlecht gaat strijd aan met Barcelona & co voor speler Manchester United'

'Anderlecht gaat strijd aan met Barcelona & co voor speler Manchester United'

22:30
Goalgetter tegen België én geboren leider: de nieuwe nummer 10 in de JPL voorgesteld

Goalgetter tegen België én geboren leider: de nieuwe nummer 10 in de JPL voorgesteld

22:00
1
De eerste sneeuw en Theo Francken: de Egyptische invasie die het Belgische voetbal opschudde

De eerste sneeuw en Theo Francken: de Egyptische invasie die het Belgische voetbal opschudde

21:30
Thibaut Courtois op weg om uniek record te breken bij Rode Duivels

Thibaut Courtois op weg om uniek record te breken bij Rode Duivels

21:00
1
Ziek na Duivels feestje? VRT geeft tips, politiek reageert streng

Ziek na Duivels feestje? VRT geeft tips, politiek reageert streng

20:30
3
Ongeziene stunt op WK: "Dit is het mooie aan voetbal"

Ongeziene stunt op WK: "Dit is het mooie aan voetbal"

20:00
6
'Engelse topclub komt met 40 miljoen euro aankloppen in Jan Breydel'

'Engelse topclub komt met 40 miljoen euro aankloppen in Jan Breydel'

19:45
15
Rudi Garcia heeft een probleem waar hij een oplossing voor moet vinden en het heet Jeremy Doku Analyse

Rudi Garcia heeft een probleem waar hij een oplossing voor moet vinden en het heet Jeremy Doku

01:07
22
Beste sfeer ooit? Het grote verschil tussen België en Nederland op dit WK

Beste sfeer ooit? Het grote verschil tussen België en Nederland op dit WK

19:30
WK-LIVE 15/6: Bondscoach plots ontslagen op WK, kat van Bart De Wever voorspelt België-Egypte!

WK-LIVE 15/6: Bondscoach plots ontslagen op WK, kat van Bart De Wever voorspelt België-Egypte!

19:15

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over OFFICIEEL: Zeno Van Den Bosch heeft nieuwe club helemaal beet FCB vo altijd FCB vo altijd over Nathan Ngoy doet iets wat geen Rode Duivel meer deed sinds Franky Van der Elst in 1986 Patrick van Mechgelen Patrick van Mechgelen over 'Engelse topclub komt met 40 miljoen euro aankloppen in Jan Breydel' LordJozef LordJozef over Vandenbempt messcherp na match Rode Duivels: "Een schande" Dirk1897 Dirk1897 over Dit zijn onze cijfers voor de Rode Duivels tegen Egypte: één man zakte toch echt door het ijs Snoek Snoek over De opdracht is duidelijk voor België: "Als dat niet lukt, hebben we in dit toernooi niets te zoeken" Luc Vandenberghe Luc Vandenberghe over "Tamme Belgen": Buitenlandse pers bijzonder streng na WK-opener van Rode Duivels Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over Missie Europa: Rik De Mil krijgt meteen waar hij om vroeg bij Gents bestuur Dirk1897 Dirk1897 over OFFICIEEL: Christian Burgess vindt nieuwe club in België na afscheid van Union SG André Coenen André Coenen over België - Egypte: 1-1 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved