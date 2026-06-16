'Na Engelse en Franse clubs nog méér interesse: Genk wil 15 miljoen euro'

KRC Genk heeft goud in handen. En naast onder meer Kos Karetsas en Zakaria El Ouahdi mag daar ook Aaron Bibout aan toegevoegd worden. Ook vanuit Trabzonspor is er nu interesse, maar Genk wil wel de absolute jackpot voor hem.

De kans dat Felipe Augusto gaat vertrekken bij Trabzonspor is bijzonder groot aan het worden. En dus zijn de Turken op zoek naar een mogelijke vervanger. Daarbij zouden ze zijn uitgekomen in de Belgische competitie, zoveel is duidelijk.

Aaron Bibout staat namelijk op de verlanglijst van de Turkse club. De onderhandelingen zouden ondertussen al zijn opgestart. Al is daarbij ook meteen duidelijk geworden dat Bibout volgens Turkse media een dure vogel zou blijken te zijn.

Geloof van KRC Genk in Aaron Bibout is groot

De aanvaller kwam vorige zomer over van het Zweedse Vasteras naar Racing Genk. De Limburgers betaalden ongeveer 2,2 miljoen euro voor hem, die op dat moment een marktwaarde had van zo'n 500.000 euro volgens Transfermarkt.

Een jaar later is die marktwaarde een veelvoud geworden, want volgens Transfermarkt is hij nu al 3,5 miljoen euro waard. Toch zou Genk veel meer voor hem willen vangen en azen op een bedrag van liefst vijftien miljoen euro. Een hoog bedrag, maar bij Genk hebben ze wel degelijk een aantal troeven in handen om daar te mogen van dromen. Verkopen is geen must namelijk.

KRC Genk wil tot vijftien miljoen euro vangen voor Aaron Bibout

Er zijn dan ook veel ploegen in hem geïnteresseerd, waardoor ze wel een slag om de arm hebben. Bovendien ligt Bibout nog tot juni 2029 onder contract, waardoor hij deze zomer ook zeker niet weg moet - tenzij aan de juiste prijs.





Aanvankelijk kreeg Bibout dit seizoen vooral speelminuten in de Challenger Pro League, waar hij meteen zijn neus voor doelpunten liet zien. Ook onder meer Chelsea zou hem al komen scouten zijn, terwijl Lille, Strasbourg, Saint-Etienne en andere Franse ploegen ook wel wat in hem zien.