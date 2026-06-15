'Carl Hoefkens zorgt voor gigantische verrassing en keert alsnog terug naar België'

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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'Carl Hoefkens zorgt voor gigantische verrassing en keert alsnog terug naar België'
Foto: © photonews

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Carl Hoefkens leek bij NAC Breda te blijven, maar OH Leuven komt opnieuw nadrukkelijk in beeld. Volgens Sacha Tavolieri nadert OHL een deal met de Belgische trainer.

Het dossier van Carl Hoefkens is nog steeds niet volledig afgesloten, en het wordt zelfs steeds opvallender. De Belgische trainer is momenteel hoofdcoach bij NAC Breda, maar voor hoe lang nog? Die vraag stellen ze zich in Nederland ook, want volgens Sacha Tavolieri is hij alsnog op weg naar OH Leuven.

Hoefkens-dossier neemt nieuwe wending

Afgelopen jaar was Hoefkens al trainer bij NAC, waar hij geen goed seizoen mee kende. De club degradeerde nadat het pas 17e eindigde in de Eredivisie. Tegen het einde van het seizoen aan, en ook kort nadien, leek zijn stoel te wankelen, wat niet onlogisch is na een degradatie.

Uiteindelijk mocht hij gewoon bij NAC blijven, maar daarmee was zijn toekomst nog niet beslist. OH Leuven toonde namelijk concrete interesse in Hoefkens nadat het Felice Mazzu op straat zette. Na een periode waarin veel werd geroddeld, besloot zijn club om alle geruchten de kop in te drukken.

Op 28 mei plaatste NAC Breda een persbericht online. "Hoofdtrainer Carl Hoefkens heeft zijn volledige vertrouwen uitgesproken om NAC komend seizoen te leiden in de strijd om promotie", klonk het. Ook Hoefkens zelf sprak uit dat hij zou blijven. "Ik ben nog niet klaar bij NAC. Ik wil samen met alles en iedereen die bij NAC betrokken is terugvechten en strijden om promotie", zei de Belgische trainer.

OHL nadert deal met Belgische trainer

Nu, bijna drie weken later, lijkt de situatie weer helemaal te keren. Transferexpert Sacha Tavolieri plaatste maandag op X dat OHL dicht bij een deal is om Hoefkens aan te stellen als hoofdcoach. De piste zou dus opnieuw bijzonder concreet zijn, ondanks de eerdere communicatie vanuit Breda.

Voor OH Leuven zou Hoefkens een opvallende keuze zijn. De voormalige coach van Club Brugge en Standard kent de Belgische competitie goed en zou in Leuven de kans krijgen om opnieuw in eigen land aan de slag te gaan. Na het vertrek van Mazzu wil OHL duidelijkheid over de sportieve leiding, zodat de voorbereiding op het nieuwe seizoen niet in het gedrang komt.

Voor NAC zou een vertrek dan weer bijzonder pijnlijk zijn. De club communiceerde nog maar net dat Hoefkens mee zou strijden voor promotie, maar dreigt nu alsnog zonder trainer achter te blijven. Wordt ongetwijfeld vervolgd...

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