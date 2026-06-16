Manchester City bereidt groot nieuws voor Jérémy Doku voor

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
Manchester City bereidt groot nieuws voor Jérémy Doku voor
Foto: © photonews

Voeg Voetbalkrant toe als voorkeursbron op Google!

Jérémy Doku staat volgens Nicolo Schira dicht bij een contractverlenging bij Manchester City. De Rode Duivel kan zijn verbintenis tot 2031 verlengen en zou ook een stevige loonsverhoging krijgen.

Jérémy Doku lijkt tijdens het WK ook naast het veld uitstekend nieuws te krijgen. De flankaanvaller van Manchester City staat volgens transferexpert Nicolo Schira op het punt om zijn contract bij de Engelse topclub te verlengen. De nieuwe overeenkomst zou lopen tot 2031.

Doku dicht bij nieuw contract bij Manchester City

Daarmee wil Manchester City Doku duidelijk langer aan zich binden. Zijn huidige contract loopt nog tot juni 2028, maar de Engelse kampioen wil niet wachten om zijn toekomst veilig te stellen. Volgens Schira ligt er ook een stevige loonsverhoging klaar voor de Rode Duivel. Om welke bedragen het juist gaat, is niet geweten.

Stevige loonsverhoging ligt klaar

Doku maakte in 2023 de overstap naar Manchester City. De Engelse topclub betaalde toen zo’n 60 miljoen euro aan Stade Rennais om de Belgische winger naar de Premier League te halen. Bij City groeide hij snel uit tot een speler die met zijn snelheid en dribbels iets extra’s kan brengen in de aanval.

De 24-jarige Doku is een jeugdproduct van Anderlecht. Hij verliet paars-wit in 2020 voor Stade Rennais, waar hij verder kon rijpen in de Franse Ligue 1. Drie jaar later volgde dan de grote stap naar Manchester City. 

Lees ook... "Duiveltjesvoetbal": Grote kritiek, maar geschiedenis geeft Duivels hoop

Ook bij de Rode Duivels is Doku intussen al lang geen talent meer dat nog moet doorbreken. Hij verzamelde al 44 caps voor de nationale ploeg en kon daarin zeven keer scoren. Op het WK is hij opnieuw een van de spelers van wie België offensief veel verwacht.

Tegen Egypte had Doku het moeilijk, maar zijn profiel blijft bijzonder waardevol. Met één actie kan hij een wedstrijd openbreken. Manchester City lijkt dat ook te beseffen en wil hem daarom nog jarenlang aan boord houden. Als alles wordt afgerond, ligt Doku straks tot 2031 vast bij de Engelse grootmacht.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK
WK Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Egypte
België
Jérémy Doku

Meer nieuws

"Duiveltjesvoetbal": Grote kritiek, maar geschiedenis geeft Duivels hoop Analyse

"Duiveltjesvoetbal": Grote kritiek, maar geschiedenis geeft Duivels hoop

12:00
1
Nathan Ngoy doet iets wat geen Rode Duivel meer deed sinds Franky Van der Elst in 1986

Nathan Ngoy doet iets wat geen Rode Duivel meer deed sinds Franky Van der Elst in 1986

11:00
9
"Je moet stoppen met buitensporige ambities te hebben": Bertrand Crasson analyseert België-Egypte voor ons Interview

"Je moet stoppen met buitensporige ambities te hebben": Bertrand Crasson analyseert België-Egypte voor ons

10:30
Rudi Garcia heeft een probleem waar hij een oplossing voor moet vinden en het heet Jeremy Doku Analyse

Rudi Garcia heeft een probleem waar hij een oplossing voor moet vinden en het heet Jeremy Doku

01:07
21
De opdracht is duidelijk voor België: "Als dat niet lukt, hebben we in dit toernooi niets te zoeken"

De opdracht is duidelijk voor België: "Als dat niet lukt, hebben we in dit toernooi niets te zoeken"

10:00
1
Nieuw-Zeeland boven België: zo zit de stand in elkaar en zoveel kans maken Duivels op volgende ronde

Nieuw-Zeeland boven België: zo zit de stand in elkaar en zoveel kans maken Duivels op volgende ronde

09:30
1
Eén groot lichtpunt bij de Rode Duivels volgens Alderweireld en Degryse: "Hij heeft echt overtuigd"

Eén groot lichtpunt bij de Rode Duivels volgens Alderweireld en Degryse: "Hij heeft echt overtuigd"

09:10
2
"Tamme Belgen": Buitenlandse pers bijzonder streng na WK-opener van Rode Duivels

"Tamme Belgen": Buitenlandse pers bijzonder streng na WK-opener van Rode Duivels

08:41
8
Dit zijn onze cijfers voor de Rode Duivels tegen Egypte: één man zakte toch echt door het ijs

Dit zijn onze cijfers voor de Rode Duivels tegen Egypte: één man zakte toch echt door het ijs

08:00
30
De Bruyne en Courtois opvallend eensgezind over waar het fout liep tegen Egypte Reactie

De Bruyne en Courtois opvallend eensgezind over waar het fout liep tegen Egypte

07:00
12 miljoen euro marktwaarde: 'Club Brugge gaat strijd aan met Porto, Leipzig & co'

12 miljoen euro marktwaarde: 'Club Brugge gaat strijd aan met Porto, Leipzig & co'

12:30
Bondscoach Garcia ziet lichtpunten na valse start en heeft nieuws over Lukaku en Doku Reactie

Bondscoach Garcia ziet lichtpunten na valse start en heeft nieuws over Lukaku en Doku

06:00
10
Merci Big Rom! Rode Duivels slepen met moeite een punt uit de brand tegen Egypte

Merci Big Rom! Rode Duivels slepen met moeite een punt uit de brand tegen Egypte

22:57
🎥 Brandon Mechele, de beste Rode Duivel op het veld: "Hier ben ik enorm trots op" Reactie

🎥 Brandon Mechele, de beste Rode Duivel op het veld: "Hier ben ik enorm trots op"

23:44
12
Thibaut Courtois op weg om uniek record te breken bij Rode Duivels

Thibaut Courtois op weg om uniek record te breken bij Rode Duivels

21:00
1
OFFICIEEL: Christian Burgess vindt nieuwe club in België na afscheid van Union SG

OFFICIEEL: Christian Burgess vindt nieuwe club in België na afscheid van Union SG

10:20
7
Rode Duivels mogen opgelucht ademhalen na tweede duel in groep G

Rode Duivels mogen opgelucht ademhalen na tweede duel in groep G

08:00
1
WK-LIVE 16/6: Buitenlandse media sparen Rode Duivels niet

WK-LIVE 16/6: Buitenlandse media sparen Rode Duivels niet

08:30
Jonge Belg gaat aan de slag bij Juventus

Jonge Belg gaat aan de slag bij Juventus

07:20
1
De eerste sneeuw en Theo Francken: de Egyptische invasie die het Belgische voetbal opschudde

De eerste sneeuw en Theo Francken: de Egyptische invasie die het Belgische voetbal opschudde

21:30
Nicolo Tresoldi op kort lijstje bij Club Brugge, dat duidelijk plan heeft

Nicolo Tresoldi op kort lijstje bij Club Brugge, dat duidelijk plan heeft

06:30
5
Transfernieuws en Transfergeruchten 15/06: Hurtevent - Gijsbers - Van Den Bosch - Lamouchi

Transfernieuws en Transfergeruchten 15/06: Hurtevent - Gijsbers - Van Den Bosch - Lamouchi

23:00
Verrassing: Union versterkt zich bij een club uit de Pro League

Verrassing: Union versterkt zich bij een club uit de Pro League

23:00
'Anderlecht gaat strijd aan met Barcelona & co voor speler Manchester United'

'Anderlecht gaat strijd aan met Barcelona & co voor speler Manchester United'

22:30
Goalgetter tegen België én geboren leider: de nieuwe nummer 10 in de JPL voorgesteld

Goalgetter tegen België én geboren leider: de nieuwe nummer 10 in de JPL voorgesteld

22:00
1
Ziek na Duivels feestje? VRT geeft tips, politiek reageert streng

Ziek na Duivels feestje? VRT geeft tips, politiek reageert streng

20:30
3
Beste sfeer ooit? Het grote verschil tussen België en Nederland op dit WK

Beste sfeer ooit? Het grote verschil tussen België en Nederland op dit WK

19:30
De man achter WK-tegenstander Egypte: topschutter, aanvoerder en eeuwige rebel

De man achter WK-tegenstander Egypte: topschutter, aanvoerder en eeuwige rebel

19:00
🎥 Eden Hazard spreekt Belgische fans toe en heeft één duidelijke boodschap

🎥 Eden Hazard spreekt Belgische fans toe en heeft één duidelijke boodschap

17:30
Eindelijk een geslaagde start om twee mislukte toernooien te doen vergeten? België wil zijn Amerikaanse droom waarmaken

Eindelijk een geslaagde start om twee mislukte toernooien te doen vergeten? België wil zijn Amerikaanse droom waarmaken

17:00
Jan Vertonghen ziet groot verschil met eerdere WK’s bij Rode Duivels

Jan Vertonghen ziet groot verschil met eerdere WK’s bij Rode Duivels

16:00
Vandenbempt komt met duidelijk advies voor Rode Duivels met oog op Egypte

Vandenbempt komt met duidelijk advies voor Rode Duivels met oog op Egypte

15:30
Het grote Doku-interview: "Gouden Bal-niveau? Nu is het een mening, ik wil het een feit maken" Interview

Het grote Doku-interview: "Gouden Bal-niveau? Nu is het een mening, ik wil het een feit maken"

15/06
Nog één groot vraagteken in basiself van België voor duel met Egypte

Nog één groot vraagteken in basiself van België voor duel met Egypte

15/06
18
De verrassing van de chef tegen de Rode Duivels? Dit is Hamza Abdelkarim, de "Egyptische Haaland"

De verrassing van de chef tegen de Rode Duivels? Dit is Hamza Abdelkarim, de "Egyptische Haaland"

15/06
1
Ongeziene stunt op WK: "Dit is het mooie aan voetbal"

Ongeziene stunt op WK: "Dit is het mooie aan voetbal"

20:00
6

Meer nieuws

Populairste artikels

WK

 Speeldag 1
Mexico Mexico 2-0 Zuid-Afrika Zuid-Afrika
Zuid-Korea Zuid-Korea 2-1 Tsjechië Tsjechië
Canada Canada 1-1 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Verenigde Staten Verenigde Staten 4-1 Paraguay Paraguay
Qatar Qatar 1-1 Zwitserland Zwitserland
Brazilië Brazilië 1-1 Marokko Marokko
Haitï Haitï 0-1 Schotland Schotland
Australië Australië 2-0 Turkije Turkije
Duitsland Duitsland 7-1 Curacao Curacao
Nederland Nederland 2-2 Japan Japan
Ivoorkust Ivoorkust 1-0 Ecuador Ecuador
Zweden Zweden 5-1 Tunesië Tunesië
Spanje Spanje 0-0 Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden
België België 1-1 Egypte Egypte
Saudi-Arabië Saudi-Arabië 1-1 Uruguay Uruguay
Iran Iran 2-2 Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland
Frankrijk Frankrijk 21:00 Senegal Senegal
Irak Irak 17/06 Noorwegen Noorwegen
Argentinië Argentinië 17/06 Algerije Algerije
Oostenrijk Oostenrijk 17/06 Jordanië Jordanië
Portugal Portugal 17/06 DR Congo DR Congo
Engeland Engeland 17/06 Kroatië Kroatië
Ghana Ghana 18/06 Panama Panama
Oezbekistan Oezbekistan 18/06 Colombia Colombia

Nieuwste reacties

MALYNWA MALYNWA over OFFICIEEL: Christian Burgess vindt nieuwe club in België na afscheid van Union SG JaKu JaKu over Bondscoach Garcia ziet lichtpunten na valse start en heeft nieuws over Lukaku en Doku JaKu JaKu over Nathan Ngoy doet iets wat geen Rode Duivel meer deed sinds Franky Van der Elst in 1986 Erwin Wille Erwin Wille over "Duiveltjesvoetbal": Grote kritiek, maar geschiedenis geeft Duivels hoop cartman_96 cartman_96 over Rudi Garcia heeft een probleem waar hij een oplossing voor moet vinden en het heet Jeremy Doku Artevelde Artevelde over De opdracht is duidelijk voor België: "Als dat niet lukt, hebben we in dit toernooi niets te zoeken" Cavalera Cavalera over Nicolo Tresoldi op kort lijstje bij Club Brugge, dat duidelijk plan heeft creve creve over 🎥 Brandon Mechele, de beste Rode Duivel op het veld: "Hier ben ik enorm trots op" cartman_96 cartman_96 over Thibaut Courtois op weg om uniek record te breken bij Rode Duivels Bork Bork over Dit zijn onze cijfers voor de Rode Duivels tegen Egypte: één man zakte toch echt door het ijs Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved