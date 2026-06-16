Manchester City bereidt groot nieuws voor Jérémy Doku voor

Jérémy Doku staat volgens Nicolo Schira dicht bij een contractverlenging bij Manchester City. De Rode Duivel kan zijn verbintenis tot 2031 verlengen en zou ook een stevige loonsverhoging krijgen.

Jérémy Doku lijkt tijdens het WK ook naast het veld uitstekend nieuws te krijgen. De flankaanvaller van Manchester City staat volgens transferexpert Nicolo Schira op het punt om zijn contract bij de Engelse topclub te verlengen. De nieuwe overeenkomst zou lopen tot 2031.

Doku dicht bij nieuw contract bij Manchester City

🚨 Excl. - Jérémy #Doku is one step away to extend his contract with #ManchesterCity until 2031. Ready an important increase in salary. #transfers #MCFC — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 16, 2026

Daarmee wil Manchester City Doku duidelijk langer aan zich binden. Zijn huidige contract loopt nog tot juni 2028, maar de Engelse kampioen wil niet wachten om zijn toekomst veilig te stellen. Volgens Schira ligt er ook een stevige loonsverhoging klaar voor de Rode Duivel. Om welke bedragen het juist gaat, is niet geweten.

Stevige loonsverhoging ligt klaar

Doku maakte in 2023 de overstap naar Manchester City. De Engelse topclub betaalde toen zo’n 60 miljoen euro aan Stade Rennais om de Belgische winger naar de Premier League te halen. Bij City groeide hij snel uit tot een speler die met zijn snelheid en dribbels iets extra’s kan brengen in de aanval.

De 24-jarige Doku is een jeugdproduct van Anderlecht. Hij verliet paars-wit in 2020 voor Stade Rennais, waar hij verder kon rijpen in de Franse Ligue 1. Drie jaar later volgde dan de grote stap naar Manchester City.



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Ook bij de Rode Duivels is Doku intussen al lang geen talent meer dat nog moet doorbreken. Hij verzamelde al 44 caps voor de nationale ploeg en kon daarin zeven keer scoren. Op het WK is hij opnieuw een van de spelers van wie België offensief veel verwacht.

Tegen Egypte had Doku het moeilijk, maar zijn profiel blijft bijzonder waardevol. Met één actie kan hij een wedstrijd openbreken. Manchester City lijkt dat ook te beseffen en wil hem daarom nog jarenlang aan boord houden. Als alles wordt afgerond, ligt Doku straks tot 2031 vast bij de Engelse grootmacht.