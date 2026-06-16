WK-LIVE 16/6: Buitenlandse media sparen Rode Duivels niet
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Het WK is al enkele dagen bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
Eén groot lichtpunt bij de Rode Duivels volgens Alderweireld en Degryse: "Hij heeft echt overtuigd"
De Rode Duivels kwamen tegen Egypte niet verder dan 1-1, maar Brandon Mechele kreeg wel veel lof. De verdediger van Club Brugge maakte op zijn 33e zijn WK-debuut en greep die kans met beide handen. (Lees meer)
"Tamme Belgen": Buitenlandse pers bijzonder streng na WK-opener van Rode Duivels
De Rode Duivels zijn met een teleurstellend gelijkspel aan hun WK begonnen. Ook in het buitenland klinkt er stevige kritiek, al wordt vooral de snelle impact van Romelu Lukaku benadrukt. (Lees meer)
Rode Duivels mogen opgelucht ademhalen na tweede duel in groep G
Groep G is begonnen met twee gelijke spelen. Na de 1-1 van België tegen Egypte kwamen ook Iran en Nieuw-Zeeland niet verder dan een puntendeling, waardoor de Rode Duivels ondanks hun valse start nog niet in de problemen zitten. (Lees meer)
Dit zijn onze cijfers voor de Rode Duivels tegen Egypte: één man zakte toch echt door het ijs
De Rode Duivels hebben hun eerste wedstrijd op dit WK 2026 deels gemist. De invallers maakten het verschil... en een onverwachte held voorkwam het ergste. (Lees meer)
De Bruyne en Courtois opvallend eensgezind over waar het fout liep tegen Egypte
De Rode Duivels ontsnapten tegen Egypte aan een valse start op het WK. Dankzij een own goal onder druk van Romelu Lukaku sleepte België nog een punt uit de brand, maar na afloop was het gevoel dubbel in het Belgische kamp. (Lees meer)
Bondscoach Garcia ziet lichtpunten na valse start en heeft nieuws over Lukaku en Doku
De Rode Duivels begonnen hun WK-avontuur niet zoals gehoopt. Tegen Egypte bleef België steken op een 1-1-gelijkspel, al had het evengoed anders kunnen aflopen. De Belgen kwamen terug dankzij een own goal onder druk van Romelu Lukaku en pakten zo nog een belangrijk punt. (Lees meer)
Rudi Garcia heeft een probleem waar hij een oplossing voor moet vinden en het heet Jeremy Doku
Egypte heeft meteen een probleem blootgelegd: iedereen weet waar het grootste gevaar van België vandaan komt. Al van voor het WK is er een grote buzz rond Jeremy Doku, die in de Premier League iedereen op een hoopje speelde. Maar in de eerste WK-match lukte... niets. (Lees meer)
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