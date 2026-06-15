WK-LIVE 15/6: Bondscoach plots ontslagen op WK, kat van Bart De Wever voorspelt België-Egypte!
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Het WK is ondertussen al enkele dagen bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
Ab Inbev komt met groot nieuws rond WK
"AB InBev en FIFA hebben een verlenging van hun wereldwijde partnerschapsovereenkomst aangekondigd. De grootste brouwer ter wereld wordt daarmee de officiële biersponsor van het FIFA Wereldkampioenschap™ tot en met 2030, en ook van het FIFA Wereldkampioenschap voor vrouwen in 2027™. De aankondiging, die de samenwerking tussen de organisaties verlengt tot meer dan 40 jaar, komt slechts twee dagen voor de aftrap van het grootste FIFA Wereldkampioenschap in de geschiedenis."
"Naast het baanbrekende FIFA Wereldkampioenschap van dit jaar, het eerste met 48 teams en 104 wedstrijden, vormen de komende edities van de belangrijkste FIFA-toernooien belangrijke mijlpalen voor de sport en bieden ze unieke kansen voor AB InBev en haar toonaangevende merken om de beleving van fans van de wettelijke drinkleeftijd wereldwijd te verbeteren", aldus de FIFA in een persbericht.
🎥 Eden Hazard spreekt Belgische fans toe en heeft één duidelijke boodschap
De Rode Duivels beginnen straks aan hun WK tegen Egypte. Eden Hazard stuurde voor de aftrap nog een warme boodschap naar de spelers en de Belgische fans, met een duidelijke verwijzing naar de spirit van 2018. (Lees meer)
Eindelijk een geslaagde start om twee mislukte toernooien te doen vergeten? België wil zijn Amerikaanse droom waarmaken
Deze keer is het zover: België begint maandag aan zijn WK met een wedstrijd tegen Egypte, dat wordt gezien als de grote concurrent voor de eerste plaats in de groep. En de Rode Duivels doen dat met hernieuwd vertrouwen. (Lees meer)
Maximus voorspelt zege voor Rode Duivels
Ook Maximus, de kat van Bart De Wever, heeft zich uitgesproken over de eerste WK-wedstrijd van de Rode Duivels. De kat voorspelt tijdens het tornooi alle wedstrijden en kreeg ook voor België - Egypte opnieuw drie koekjes voorgeschoteld: eentje voor België, eentje voor Egypte en eentje voor een gelijkspel.
Daarna is het simpel: het koekje dat Maximus als eerste opeet, geldt als zijn voorspelling. Voor de wedstrijd van maandagavond koos hij meteen voor België. Volgens de kat trekken de Rode Duivels dus aan het langste eind tegen Egypte. Eerder voorspelde hij bijvoorbeeld al het gelijkspel tussen Japan en Nederland en de overwinning van Mexico tegen Zuid-Afrika.
LIVE: D-day! Vandaag weten we of de Rode Duivels er klaar voor zijn
De Rode Duivels gaven ons de indruk dat ze er echt klaar voor zijn. Maar zijn ze dat ook? Dat weten we om 19u Belgische tijd, in Seattle is dat dus 12u. De temperaturen hier stijgen al serieus. Letterlijk ook. Kan Rudi Garcia ons nog verrassen met zijn basisopstelling? (Lees meer)
Jan Vertonghen ziet groot verschil met eerdere WK’s bij Rode Duivels
De Rode Duivels beginnen straks aan hun WK tegen Egypte. Jan Vertonghen volgt de groep van dichtbij op en ziet goede voortekenen, al verwacht hij dat België vooral tijdens het tornooi nog zal moeten groeien. (Lees meer)
Vandenbempt komt met duidelijk advies voor Rode Duivels met oog op Egypte
De Rode Duivels beginnen maandagavond aan hun WK tegen Egypte. Peter Vandenbempt waarschuwt voor het lage blok en de snelle counters, maar ziet vooral een kans om meteen een groot signaal te geven. (Lees meer)
Opvallend: bondscoach wordt op het WK plots ontslagen
In het Tunesische kamp is een drastische beslissing genomen na de zware nederlaag van afgelopen nacht tegen Zweden (5-1). Sabri Lamouchi is niet langer de bondscoach van Tunesië en zijn opvolger zou al klaarstaan. (Lees meer)
Opmerkelijk: FIFA beloont scheidsrechter die geen seconde op WK actief was
Dit was hét schandaal van de start van het WK: Omar Artan, in 2025 verkozen tot beste scheidsrechter van Afrika, kreeg geen toegang tot de Verenigde Staten. De UEFA reikte hem daarna de hand, en nu doet ook de FIFA een symbolisch gebaar. (Lees meer)
Nog één groot vraagteken in basiself van België voor duel met Egypte
De positie van linksback is een van de meest onzekere plekken in de basiself van de Rode Duivels. Begint Maxim De Cuyper of Timothy Castagne tegen Egypte? Beide kandidaten hebben goede troeven om te starten. (Lees meer)
De verrassing van de chef tegen de Rode Duivels? Dit is Hamza Abdelkarim, de "Egyptische Haaland"
Ook in Egypte is de spanning groot in aanloop naar de wedstrijd van vanavond tegen de Rode Duivels. Voor Hamza Abdelkarim, een van de grootste beloften van de Farao’s, is het verhaal extra mooi. (Lees meer)
Dit is de echte reden waarom Amerikanen geen ‘football’ maar 'soccer' zeggen
Het is geen bevlieging: in de Verenigde Staten, maar ook in Canada, is het heel normaal om voetbal “soccer” te noemen. Daar bestaat een perfect logische historische verklaring voor. (Lees meer)
Niet alleen spelers: ook deze Belg maakt zijn debuut op WK
Het WK leverde ’s nachts opnieuw spektakel op. Ivoorkust won pas in het slot van Ecuador (1-0), terwijl Zweden stevig uithaalde tegen Tunesië (5-1) en meteen een duidelijk signaal gaf. Bram Van Driessche maakte zijn debuut op het WK als Support VAR. (Lees meer)
Bondscoach Ronald Koeman komt met wel heel opvallende uitleg na puntenverlies tegen Japan
Nederland begon het WK met puntenverlies tegen Japan. Oranje gaf twee keer een voorsprong weg, maar Ronald Koeman bleef opvallend positief en verdedigde ook zijn wissels na kritiek. Een heel opmerkelijke analyse van de bondscoach. (Lees meer)
Rudi Garcia heeft duidelijke boodschap voor eerste WK-match ondanks favorietenstatus van België
Rudi Garcia verscheen deze zondag rond 23u30 Belgische tijd (14u30 lokale tijd) voor de Belgische pers, aan de vooravond van België-Egypte. Daarbij had hij het onder meer over de tegenstander van de Rode Duivels, die hij zeker niet onderschat. (Lees meer)
Van der Elst en Defour hebben nog wat te zeggen over mogelijke afscheid van Courtois
Thibaut Courtois liet verstaan dat hij na het WK mogelijk stopt bij de Rode Duivels. Franky Van der Elst en Steven Defour begrijpen zijn openheid, al hoopt Van der Elst dat hij toch nog doorgaat. (Lees meer)
Bondscoach Rudi Garcia spreekt duidelijke ambities uit
Bondscoach Rudi Garcia heeft zijn ambities daarbij duidelijk uitgesproken. De Fransman wil niet alleen de groepsfase overleven, maar mikt meteen op de eerste plaats in de poule. (Lees meer)
Maxim De Cuyper geeft duidelijke boodschap af aan bondscoach Rudi Garcia
Voor Maxim De Cuyper wordt het WK iets speciaals. De linksachter staat voor zijn eerste Wereldbeker als volwaardige Rode Duivel en voelt dat zijn positie binnen de nationale ploeg fundamenteel veranderd is tegenover het EK van 2024. (Lees meer)
Egyptische bondscoach stuurt serieuze waarschuwing naar Rode Duivels
Terwijl de Rode Duivels als favoriet aan hun WK-opener tegen Egypte beginnen, wil de Egyptische bondscoach Hossam Hassan zich allerminst neerleggen bij een bijrol. Hij stuurde zelfs een serieuze waarschuwing de wereld in. (Lees meer)
Oranje laat zege glippen in slotfase: Japan pakt punt na late mokerslag
Nederland heeft zijn WK-avontuur niet met een overwinning kunnen openen. De ploeg van Ronald Koeman leek lange tijd op weg naar drie punten tegen Japan, maar incasseerde in de 89e minuut alsnog de gelijkmaker. Na een aantrekkelijke wedstrijd bleef het uiteindelijk 2-2. (Lees meer)
Youri Tielemans heeft respect voor topfavorieten, maar... "How, wij zijn er ook nog"
Maandag wacht Egypte in de openingsmatch van de groepsfase en volgens aanvoerder Youri Tielemans is België klaar om aan het toernooi te beginnen. En voor de middenvelder gaat het niet over de individuen binnen het Belgisch elftal. (Lees meer)
Het WK is ondertussen al enkele dagen bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
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