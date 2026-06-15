Dit is de echte reden waarom Amerikanen geen ‘football’ maar 'soccer' zeggen

Het is geen bevlieging: in de Verenigde Staten, maar ook in Canada, is het heel normaal om voetbal “soccer” te noemen. Daar bestaat een perfect logische historische verklaring voor.

Europeanen ergeren zich er vaak aan, en nu misschien nog meer omdat twee van de drie gastlanden van het WK 2026 die term gebruiken: waarom noemen de Verenigde Staten en Canada voetbal eigenlijk “soccer”? De term wordt trouwens ook gebruikt in Australië en Nieuw-Zeeland.

Om dat te begrijpen, moeten we terug naar de oorsprong van het voetbal, in het midden van de 19e eeuw. Voetbal ontstond uit de opsplitsing van twee verwante sporten: football en rugby. Lange tijd werd rugby nog “rugby football” genoemd, terwijl voetbal bekendstond als “association football”, naar de Football Association. Die werd in 1863 opgericht en is vandaag nog altijd de hoogste voetbalinstantie in Engeland: de FA.

Het woord "soccer" werd lang in Engeland gebruikt

Na verloop van tijd werd “association football” afgekort tot “assoccer”, volgens een manier van afkorten die toen vaker voorkwam in het Engels. Taalkundige Stefan Szymanski legde aan de BBC uit dat zoiets ook gebeurde met “breakfast”, dat “brekker” werd, en zelfs met “rugby”, dat “rugger” werd.

Aan het einde van de 19e eeuw dook de term “soccer” dus steeds vaker op in Engelse media en in het Engelse taalgebruik. Daarna verspreidde het woord zich naar verschillende delen van de wereld, waar het op veel plaatsen ingeburgerd bleef. In Europa raakte het woord intussen langzaam in onbruik. In de loop van de 20e eeuw werden vooral “football” en “rugby” gebruikt in plaats van “soccer”, al bleef die laatste term nog tot in de jaren 70 en 80 opduiken.



In de Verenigde Staten en Canada raakte “soccer” ingeburgerd op het moment dat American football rond de eeuwwisseling ook steeds populairder werd. Daardoor was het voor het publiek logisch om het woord “football” voor die sport te gebruiken en “soccer” voor de Engelse variant. Zeker omdat ook “soccer” gewoon een Engels woord is.