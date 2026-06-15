Dit is de echte reden waarom Amerikanen geen ‘football’ maar 'soccer' zeggen

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
Dit is de echte reden waarom Amerikanen geen ‘football’ maar 'soccer' zeggen
Foto: © photonews

Voeg Voetbalkrant toe als voorkeursbron op Google!

Het is geen bevlieging: in de Verenigde Staten, maar ook in Canada, is het heel normaal om voetbal “soccer” te noemen. Daar bestaat een perfect logische historische verklaring voor.

Europeanen ergeren zich er vaak aan, en nu misschien nog meer omdat twee van de drie gastlanden van het WK 2026 die term gebruiken: waarom noemen de Verenigde Staten en Canada voetbal eigenlijk “soccer”? De term wordt trouwens ook gebruikt in Australië en Nieuw-Zeeland.

Om dat te begrijpen, moeten we terug naar de oorsprong van het voetbal, in het midden van de 19e eeuw. Voetbal ontstond uit de opsplitsing van twee verwante sporten: football en rugby. Lange tijd werd rugby nog “rugby football” genoemd, terwijl voetbal bekendstond als “association football”, naar de Football Association. Die werd in 1863 opgericht en is vandaag nog altijd de hoogste voetbalinstantie in Engeland: de FA.

Het woord "soccer" werd lang in Engeland gebruikt

Na verloop van tijd werd “association football” afgekort tot “assoccer”, volgens een manier van afkorten die toen vaker voorkwam in het Engels. Taalkundige Stefan Szymanski legde aan de BBC uit dat zoiets ook gebeurde met “breakfast”, dat “brekker” werd, en zelfs met “rugby”, dat “rugger” werd.

Aan het einde van de 19e eeuw dook de term “soccer” dus steeds vaker op in Engelse media en in het Engelse taalgebruik. Daarna verspreidde het woord zich naar verschillende delen van de wereld, waar het op veel plaatsen ingeburgerd bleef. In Europa raakte het woord intussen langzaam in onbruik. In de loop van de 20e eeuw werden vooral “football” en “rugby” gebruikt in plaats van “soccer”, al bleef die laatste term nog tot in de jaren 70 en 80 opduiken.


In de Verenigde Staten en Canada raakte “soccer” ingeburgerd op het moment dat American football rond de eeuwwisseling ook steeds populairder werd. Daardoor was het voor het publiek logisch om het woord “football” voor die sport te gebruiken en “soccer” voor de Engelse variant. Zeker omdat ook “soccer” gewoon een Engels woord is. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK
WK Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers

Meer nieuws

Nog één groot vraagteken in basiself van België voor duel met Egypte

Nog één groot vraagteken in basiself van België voor duel met Egypte

12:20
De verrassing van de chef tegen de Rode Duivels? Dit is Hamza Abdelkarim, de "Egyptische Haaland"

De verrassing van de chef tegen de Rode Duivels? Dit is Hamza Abdelkarim, de "Egyptische Haaland"

12:00
1
'Carl Hoefkens zorgt voor gigantische verrassing en keert alsnog terug naar België'

'Carl Hoefkens zorgt voor gigantische verrassing en keert alsnog terug naar België'

11:40
1
📷 Prachtig beeld van Dick Advocaat voor de aftrap van Duitsland-Curaçao

📷 Prachtig beeld van Dick Advocaat voor de aftrap van Duitsland-Curaçao

11:21
Niet alleen spelers: ook deze Belg maakt zijn debuut op WK

Niet alleen spelers: ook deze Belg maakt zijn debuut op WK

09:38
1
Waar eindigt de leegloop? Zesde vertrekker is een feit bij Antwerp

Waar eindigt de leegloop? Zesde vertrekker is een feit bij Antwerp

10:25
6
Bondscoach Ronald Koeman komt met wel heel opvallende uitleg na puntenverlies tegen Japan

Bondscoach Ronald Koeman komt met wel heel opvallende uitleg na puntenverlies tegen Japan

09:25
1
WK-LIVE 15/6: Nederlandse bondscoach Koeman maakt zich niet populair na puntenverlies

WK-LIVE 15/6: Nederlandse bondscoach Koeman maakt zich niet populair na puntenverlies

09:25
Rudi Garcia heeft duidelijke boodschap voor eerste WK-match ondanks favorietenstatus van België

Rudi Garcia heeft duidelijke boodschap voor eerste WK-match ondanks favorietenstatus van België

08:20
2
Het grote Doku-interview: "Gouden Bal-niveau? Nu is het een mening, ik wil het een feit maken" Interview

Het grote Doku-interview: "Gouden Bal-niveau? Nu is het een mening, ik wil het een feit maken"

08:20
Van der Elst en Defour hebben nog wat te zeggen over mogelijke afscheid van Courtois

Van der Elst en Defour hebben nog wat te zeggen over mogelijke afscheid van Courtois

08:00
1
Club Brugge ziet onverwachte uitweg opduiken voor Gustaf Nilsson: verrassende club meldt zich

Club Brugge ziet onverwachte uitweg opduiken voor Gustaf Nilsson: verrassende club meldt zich

08:50
Bondscoach Rudi Garcia spreekt duidelijke ambities uit

Bondscoach Rudi Garcia spreekt duidelijke ambities uit

07:00
Maxim De Cuyper geeft duidelijke boodschap af aan bondscoach Rudi Garcia

Maxim De Cuyper geeft duidelijke boodschap af aan bondscoach Rudi Garcia

06:30
1
Egyptische bondscoach stuurt serieuze waarschuwing naar Rode Duivels

Egyptische bondscoach stuurt serieuze waarschuwing naar Rode Duivels

06:00
WK-LIVE 14/6: Garcia en Tielemans bezig aan hun persconferentie: "Zijn er klaar voor"

WK-LIVE 14/6: Garcia en Tielemans bezig aan hun persconferentie: "Zijn er klaar voor"

23:54
Wesley Sonck blikt terug op zijn Rode Duivel-periode: "Toen wist ik dat het voor mij voorbij was"

Wesley Sonck blikt terug op zijn Rode Duivel-periode: "Toen wist ik dat het voor mij voorbij was"

23:00
3
"There's only one Kevin De Bruyne": waarom Tielemans en Onana dat maar al te goed beseffen Opinie

"There's only one Kevin De Bruyne": waarom Tielemans en Onana dat maar al te goed beseffen

22:30
Het maakt Kompany gek, maar zijn speler nog meer: Duitser krijgt het zwaar op zijn heupen op WK

Het maakt Kompany gek, maar zijn speler nog meer: Duitser krijgt het zwaar op zijn heupen op WK

22:00
Rode Duivels houden hun adem in: sterspeler kan tijdens WK plots vertrekken

Rode Duivels houden hun adem in: sterspeler kan tijdens WK plots vertrekken

21:10
43
Nooit eerder vertoond op een WK: zo 'mag' Iran de Verenigde Staten binnen, Rode Duivels kijken mee

Nooit eerder vertoond op een WK: zo 'mag' Iran de Verenigde Staten binnen, Rode Duivels kijken mee

21:30
"Ik begrijp de keuze van Garcia": Deze Duivel weet al hoe laat het is

"Ik begrijp de keuze van Garcia": Deze Duivel weet al hoe laat het is

21:00
Undav & co helpen Duitsland aan stevig statement

Undav & co helpen Duitsland aan stevig statement

21:03
3
Een van de slechtste WK-voorbereidingen ooit? Engeland ontsnapte aan een nieuwe ramp

Een van de slechtste WK-voorbereidingen ooit? Engeland ontsnapte aan een nieuwe ramp

20:30
Vreemd beeld gisteren van Romelu Lukaku: dit is waarom

Vreemd beeld gisteren van Romelu Lukaku: dit is waarom

20:00
"Jullie kunnen het WK winnen": Koning Filip gelooft er alvast in

"Jullie kunnen het WK winnen": Koning Filip gelooft er alvast in

20:00
Oranje laat zege glippen in slotfase: Japan pakt punt na late mokerslag

Oranje laat zege glippen in slotfase: Japan pakt punt na late mokerslag

00:59
Youri Tielemans heeft respect voor topfavorieten, maar... "How, wij zijn er ook nog"

Youri Tielemans heeft respect voor topfavorieten, maar... "How, wij zijn er ook nog"

00:20
Deze Belgische is een absolute ster in Egypte! Bijna 4 miljoen volgers en mogelijk kent u haar achternaam Interview

Deze Belgische is een absolute ster in Egypte! Bijna 4 miljoen volgers en mogelijk kent u haar achternaam

18:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 14/06: Stassin - Halhal - Bayram - Trossard

Transfernieuws en Transfergeruchten 14/06: Stassin - Halhal - Bayram - Trossard

17:20
Kortrijk-coach doet opvallende uitspraak over de Jupiler Pro League

Kortrijk-coach doet opvallende uitspraak over de Jupiler Pro League

18:00
‘Galatasaray zet zinnen op Belgische spits’

‘Galatasaray zet zinnen op Belgische spits’

17:20
Promoveren is één ding, overleven iets helemaal anders: wat leert de geschiedenis Beveren en Kortrijk?

Promoveren is één ding, overleven iets helemaal anders: wat leert de geschiedenis Beveren en Kortrijk?

16:40
5
‘Miljoenenbod verandert alles: Rode Duivel in wording betaalt de prijs’

‘Miljoenenbod verandert alles: Rode Duivel in wording betaalt de prijs’

16:00
Rudi Garcia onthult zijn grootste geheim: "Sindsdien verloren we niet meer"

Rudi Garcia onthult zijn grootste geheim: "Sindsdien verloren we niet meer"

15:20
1
‘Italiaanse clubs staan in de rij voor goudhaantje van Malinwa’

‘Italiaanse clubs staan in de rij voor goudhaantje van Malinwa’

14:40

Meer nieuws

Populairste artikels

WK

 Speeldag 1
Mexico Mexico 2-0 Zuid-Afrika Zuid-Afrika
Zuid-Korea Zuid-Korea 2-1 Tsjechië Tsjechië
Canada Canada 1-1 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Verenigde Staten Verenigde Staten 4-1 Paraguay Paraguay
Qatar Qatar 1-1 Zwitserland Zwitserland
Brazilië Brazilië 1-1 Marokko Marokko
Haitï Haitï 0-1 Schotland Schotland
Australië Australië 2-0 Turkije Turkije
Duitsland Duitsland 7-1 Curacao Curacao
Nederland Nederland 2-2 Japan Japan
Ivoorkust Ivoorkust 1-0 Ecuador Ecuador
Zweden Zweden 5-1 Tunesië Tunesië
Spanje Spanje 18:00 Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden
België België 21:00 Egypte Egypte
Saudi-Arabië Saudi-Arabië 16/06 Uruguay Uruguay
Iran Iran 16/06 Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland
Frankrijk Frankrijk 16/06 Senegal Senegal
Irak Irak 17/06 Noorwegen Noorwegen
Argentinië Argentinië 17/06 Algerije Algerije
Oostenrijk Oostenrijk 17/06 Jordanië Jordanië
Portugal Portugal 17/06 DR Congo DR Congo
Engeland Engeland 17/06 Kroatië Kroatië
Ghana Ghana 18/06 Panama Panama
Oezbekistan Oezbekistan 18/06 Colombia Colombia

Nieuwste reacties

Goro Goro over 'Carl Hoefkens zorgt voor gigantische verrassing en keert alsnog terug naar België' Goro Goro over Bondscoach Ronald Koeman komt met wel heel opvallende uitleg na puntenverlies tegen Japan Goro Goro over Waar eindigt de leegloop? Zesde vertrekker is een feit bij Antwerp King of Highbury King of Highbury over Rode Duivels houden hun adem in: sterspeler kan tijdens WK plots vertrekken Stigo12 Stigo12 over De verrassing van de chef tegen de Rode Duivels? Dit is Hamza Abdelkarim, de "Egyptische Haaland" Goro Goro over Wesley Sonck blikt terug op zijn Rode Duivel-periode: "Toen wist ik dat het voor mij voorbij was" Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Minister haalt uit naar voetbalbond over Rode Duivels: “Ik vind het jammer” Vital Verheyen Vital Verheyen over Ex-speler Union SG helpt Duitsland aan stevig statement YoniVL YoniVL over Rudi Garcia heeft duidelijke boodschap voor eerste WK-match ondanks favorietenstatus van België rinus michels rinus michels over 'Anderlecht heeft contact met deze drie spelers' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved