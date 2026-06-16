12 miljoen euro marktwaarde: 'Club Brugge gaat strijd aan met Porto, Leipzig & co'

Bart Vandenbussche
Bart Vandenbussche, voetbaljournalist
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12 miljoen euro marktwaarde: 'Club Brugge gaat strijd aan met Porto, Leipzig & co'
Foto: © photonews

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Het zouden wel eens drukke weken kunnen worden voor de diverse Belgische teams. Daarbij wordt ook aan inkomende zijde heel wat verwacht. Club Brugge zou zo onder meer interesse tonen in Mert Kömür. FC Porto en Besiktas willen de speler van Augsburg ook in huis halen.

Mert Kömür is een 20-jarige Duitser die geboren is in Dachau en afgelopen seizoen grote sier maakte bij Augsburg. Over alle competities heen kwam hij tot niet minder dan dertig wedstrijden, waarin hij twee keer scoorde en vier keer een assist gaf.

Geen slechte cijfers voor een jonge spelmaker, die voor Augsburg van groot belang is geworden afgelopen seizoen. En daarmee ook niet meteen een speler is die ze graag kwijt zouden spelen, al willen ze dat voor een goed bod wel doen.

Club Brugge wil Mert Kömür in huis halen

Zijn jeugd bracht hij door bij TSV Dachau 1865 (-2016) en TSV 1860 München (2016-2019). Daarna trok Kömür naar Augsburg, waar hij sinds 2023 dus ook in de A-kern zijn minuten mag maken en steeds belangrijker is geworden voor het Duitse team.

De Duitse jeugdinternational stond al in de belangstelling van Eintracht Frankfurt, maar nu zijn er verschillende buitenlandse opties op de radar gekomen. Daar is volgens Sky Sports Germany ook Club Brugge bij.

Diverse kapers op de kust voor Mert Kömür

Blauw-zwart is op zoek naar nieuwe spelers om de kern te versterken en rekent daarbij ook op op onder meer Kömür. De Duitse jeugdinternational doorliep ondertussen alle jeugdlichtingen bij de Duitsers en zit ondertussen al bij de U21 van zijn land.

Zijn marktwaarde is volgens Transfermarkt ondertussen niet minder dan twaalf miljoen euro. Met RB Leipzig, FC Porto en Besiktas zijn er ook een aantal kapers op de kust, waaronder ook kapitaalkrachtige teams. Aan Club Brugge om op het juiste moment toe te slaan voor de speler, die nog tot juni 2029 onder contract ligt. Augsburg heeft dus nog alle troeven in handen momenteel.

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