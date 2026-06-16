DONE DEAL: Beerschot toont ambitie en haalt speler weg bij grote concurrent

Beerschot maakt stilaan werk van de toekomst. Daarbij hebben ze nu ook een speler in huis weten te halen die ze wegplukken van een rechtstreekse concurrent in de strijd om promotie naar de Jupiler Pro League. Jordan Bustin maakt de overstap van Club Luik.

Beerschot werd derde in de competitie dit seizoen en moest zo de play-offs spelen voor promotie, waarin werd verloren van Lommel na een zege tegen Patro Eisden Maasmechelen. Club Luik verloor een ronde eerder al van Lommel.

"Beerschot heeft Jordan Bustin binnengehaald als extra kracht in de verdediging", aldus Beerschot nu in een mededeling op de eigen webstek. "Jordan verbindt zich aan de club voor twee seizoenen (met een optie op een extra jaar) en maakt zo transfervrij de overstap van RFC Luik."

Jordan Bustin is de nieuwste aanwinst van Beerschot

"Bustin staat bekend om zijn inzet, duelkracht en zijn sterke mentaliteit op het veld. Met zijn komst voegt Beerschot extra kwaliteit en strijdlust toe aan de kern. De linksvoetige centrale verdediger toonde reeds dat hij een betrouwbare speler is. Hij speelde 7 seizoenen bij RFC Luik waarin hij in 169 wedstrijden in actie kwam."



Jordan kijkt met enthousiasme uit naar zijn avontuur bij de Mannekes: “Ik ben trots dat ik deze stap mag zetten. Beerschot is een club met traditie en een indrukwekkende supportersgroep, dat spreekt me enorm aan. Ik kan niet wachten om te starten, alles te geven op het veld en mijn steentje bij te dragen aan het team en de ambities van de club waar te maken."

Jordan Bustin zal zich snel thuis voelen

"Ik wil ook nog even een dankwoord uitspreken naar mijn vorige club, RFC Luik. Ik heb er 7 fantastische seizoenen meegemaakt bij de eerste ploeg en zij hebben me ook gevormd tot de persoon die ik vandaag de dag ben. Het zullen speciale wedstrijden worden tegen hen volgend seizoen."



Ook Sporting Director Murat Akin verwelkomt Jordan Bustin: "Jordan is een speler die honger toont om stappen te zetten om zich te bewijzen. Dat type profiel past goed binnen onze werking en ambitie. We verwachten dat hij zich snel zal inwerken en van daaruit kan doorgroeien binnen de groep. We zullen hem daarin nauw opvolgen en ondersteunen. Jordan is een familieman, dat is duidelijk als je tot op je 27ste nog maar voor één profclub hebt gespeeld. Beerschot is een warme familieclub en we zijn er dan ook van overtuigd dat Jordan zich hier snel thuis zal voelen."