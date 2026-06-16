"Tamme Belgen": Buitenlandse pers bijzonder streng na WK-opener van Rode Duivels

De Rode Duivels zijn met een teleurstellend gelijkspel aan hun WK begonnen. Ook in het buitenland klinkt er stevige kritiek, al wordt vooral de snelle impact van Romelu Lukaku benadrukt.

België heeft geen indruk kunnen maken tijdens zijn eerste groepswedstrijd op het WK. De Rode Duivels speelden met 1-1 gelijk tegen Egypte en kwamen eigenlijk nog goed weg. De Farao's hadden zomaar kunnen winnen, als ze hun kansen afmaakten.

Rode Duivels komen goed weg tegen Egypte

De Belgische prestatie werd ook in het buitenland opgepikt, en daar zijn ze niet zo mals. De Telegraaf windt er geen doekjes om: "België stelt teleur en heeft invaller Romelu Lukaku nodig om nederlaag af te wenden tegen Egypte", kopte het Nederlandse dagblad.

Na het tegendoelpunt waren de Rode Duivels van slag, zag De Telegraaf. "België voetbalde daarna lang tegen zichzelf en kwam moeilijk tot kansen", staat er nog te lezen. Ook NOS benoemt het zoals het is: "Tamme Belgen komen te laat op gang en beginnen WK met gelijkspel tegen Egypte."

Buitenlandse pers spaart België niet

VI zag een correcte uitslag. "Meer dan terecht snoepte Egypte een puntje af van de Zuiderburen, die Romelu Lukaku dankbaar mochten zijn: 1-1." Het belang van de invalbeurt van Lukaku wordt nog eens benadrukt. "Dat deed hij op ongelofelijke wijze. Een seconde of 28 waren er nodig, voordat de spits zijn waarde bewees", klinkt het bij VI.

In Frankrijk is L'Équipe heel streng voor onze Rode Duivels. "Het was lang geleden dat België nog eens zo hard werd overklast", schrijft het medium. "De Rode Duivels kwamen te weinig aan voetballen toe en misten zuiverheid in hun bedoelingen. Ze werden gewoon opzijgezet, iets wat ze zeker moeten onthouden."



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L’Équipe streng voor Rode Duivels

"België had in de eerste helft wel balbezit, maar deed daar amper iets mee", stellen ze in Frankrijk nog vast. Volgens het dagblad viel één middenvelder wat door de mand. "Vooral Onana leed opvallend veel balverlies." Dat Doku geen impact kon hebben lag aan andere Duivels, volgens L'Équipe: "Zonder veel steun van de backs, Timothy Castagne links en Thomas Meunier rechts, kon hij amper het verschil maken."

Daily Mail is ervan overtuigd dat vooral Egypte spijt moet hebben na de wedstrijd. "Egypte zal slapeloze nachten overhouden aan deze wedstrijd in Seattle, nadat het verschillende enorme kansen liet liggen om zijn allereerste WK-zege te boeken."

In Engeland waren ze op Lukaku aan het wachten, wat lang duurde. "De Franse bondscoach Rudi Garcia nam zijn tijd, maar luisterde uiteindelijk wel. In de 66e minuut haalde hij de onzichtbare Atalanta-spits Charles De Ketelaere naar de kant", schrijft Daily Mail nog.

Iran wordt opnieuw belangrijke test

In Spanje kwam MARCA met een opvallende titel: "Lukaku komt net op tijd." De achterstand had geen al te grote impact op de Duivels vonden ze in Spanje. "Ook de tegengoal schudde de ploeg van Rudi Garcia niet wakker. De Rode Duivels bleven met te weinig ideeën voetballen."

Beide ploegen konden nog scoren, maar... "Het belangrijkste voor België was echter dat hij (Romelu Lukaku n.v.d.r.) net op tijd kwam om alsnog een gelijkspel af te dwingen." Dat het zondagavond tegen Iran beter moet, is wel duidelijk.