DONE DEAL: Union SG maakt Genk, Gent en Anderlecht jaloers

Het hing al even in de pijplijn, maar nu is het ook officieel. Union SG heeft er alweer een toptransfer bij in de vorm van Darius Olaru. Die kon al naar Genk, Gent en Anderlecht in het verleden, maar kiest uiteindelijk voor het project van Union SG.

De Belgische topclubs komen al eens in elkaars vaarwater terecht. Het is deze zomer ongetwijfeld niet anders. Darius Olaru kon al naar KAA Gent en RSC Anderlecht in het verleden, en stond enkele weken geleden nog in de belangstelling van KRC Genk.

Uiteindelijk is het echter ... Union SG dat hem kan binnenhalen. Dat hebben de Brusselaars ondertussen ook officieel weten aan te kondigen met een persbericht op hun webstek: "Ervaren aanvallende middenvelder Olaru tekent bij Union."

Union SG haalt nieuwe spelmaker in huis met Darius Olaru

"Darius Olaru is de volgende versterking van Union Saint-Gilloise. De Roemeense aanvallende middenvelder komt over FCSB en tekent een contract tot medio 2030", kondigen de Brusselaars meteen een vierjarig contract aan voor de spelmaker.

Mais qui voilà ? Dar pe cine avem aici? 🤗



Olaru est Unioniste ! The Romanian attacking midfielder joins from FCSB and has signed a contract until june 2030. Welcome, Darius. 💛💙 pic.twitter.com/pq9BPSrsLu — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) June 16, 2026

"Olaru is een ervaren middenvelder die de afgelopen zes jaar uitkwam voor de Roemeense topclub FCSB. Hij werd twee keer landskampioen en won een keer de beker. Olaru heeft ervaring in de Europa League en als international op het EK 2024, waar hij onder meer inviel tegen de Rode Duivels."



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Darius Olaru is de nieuwste aanwinst van Union SG

De speler zelf kijkt ook uit naar de nieuwe uitdaging in Brussel: "Ik heb lang uitgekeken naar deze dag en kan niet wachten tot de voorbereiding begint. Ik kijk ernaar uit om mijn ploeggenoten te ontmoeten en het stadion vol met onze fans te zien."

"De club heeft indruk op me gemaakt afgelopen seizoen. Ik hoop dat ik veel minuten kan maken en het team met mijn ervaring kan helpen om prijzen te pakken." Volgens Transfermarkt is zijn transferwaarde ondertussen wel gezakt naar vijf miljoen euro, terwijl dat even zelfs tot 7,5 miljoen euro is geweest. Bij Union kan hij opnieuw gaan werken aan meerwaarde.