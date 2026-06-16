Missie Europa: Rik De Mil krijgt meteen waar hij om vroeg bij Gents bestuur

KAA Gent werd afgelopen seizoen vijfde in de Champions' Play-offs. In een rechtstreeks duel met KRC Genk wisten ze vervolgens Europees voetbal af te dwingen. En dus gaan ze er snel opnieuw moeten gaan invliegen in het nieuwe seizoen. Transfers zullen nodig zijn, maar met Burgess is er al een topper.

"We hebben ervoor geknokt sinds de winterstop, elke wedstrijd het maximale eruit proberen te halen. En dat heeft deze groep echt wel gedaan", gaf Rik De Mil aan na de overwinning in de Europese barragewedstrijd tegen KRC Genk.

"Het was een zware race naar de Champions' Play-offs en we hebben ook moeten knokken in die play-offs. Er was heel wat negativiteit soms rondom ons vanuit de buitenwereld, maar dat heeft ons gesterkt om nog beter te doen."

KAA Gent haalt Europees ticket, maar er is nog werk aan de winkel

"De voorbereiding zal kort zijn, een viertal weken voor de eerste Europese wedstrijd. We hebben zo gevochten voor Europees voetbal, dus moeten we op dat moment ook klaar zijn voor Europees voetbal. Ik zie nog zeer veel werk. Deze groep moet beter worden, versterkt worden. We moeten klaar zijn voor volgend seizoen."

"Ik zie een bestuur dat erin mee wil gaan en wil investeren, dus ik ben heel blij daarmee. We moeten een ploeg worden die rechtstreeks Europees voetbal kan afdwingen en dus de top-4 haalt. Nu zijn we een ploeg voor de top-5 of top-6. We moeten nog stappen maken."

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De eerste stap is ondertussen gezet, met de komst van Christian Burgess. Op die manier halen ze een topverdediger in huis die voor het verschil zou kunnen zorgen. Naast Siebe Van der Heyden wordt hij de tweede man met veel ervaring achterin.





Daar zouden de andere spelers daarrond - denk aan Paskotsi en Volckaert - mogelijk ook iets kunnen aan hebben om op die manier ook zelf nog verder te gaan ontwikkelen, zowel op training als tijdens de wedstrijden.

Christian Burgess is de eerste, maar niet de laatste stap voor KAA Gent

Het geeft Rik De Mil ook mogelijk wat meer tactische vrijheid, waarin kan gekozen worden voor een driemansdefensie die ook Van der Heyden en Burgess ondertussen al kennen. Duverne en Hashioka keren normaal gezien terug naar hun clubs na een uitleenbeurt, dus moeten er mogelijk nog meer verdedigers worden aangetrokken.

Matisse Samoise zal na een zware blessure nog niet meteen klaar zijn bij de start van het nieuwe seizoen, laat staan in de Europese voorrondes in de Conference League. En drie voorrondes overleven met oog op een League Phase in die 'Confiturenbeker' is wel degelijk van belang voor De Buffalo's - daarvoor hebben ze zoals De Mil het zei te hard gevochten het hele seizoen lang.

KAA Gent wil er meteen staan in het nieuwe seizoen

Kotto en Nurio Fortuna zijn al definitief weg bij KAA Gent en dus is het afwachten wie er nog allemaal kan of zal bijkomen. Met Burgess kiezen ze voor ervaring, voor degelijkheid en voor iemand die de competitie héél goed kent.

Aan Rik De Mil om de komende weken zo snel mogelijk een geheel te smeden voor het nieuwe seizoen en zo de Europese verwachtingen te voldoen. Ook in de eigen competitie zal het bij gebrek aan play-offs zaak zijn er meteen te staan.