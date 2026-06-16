Rudi Garcia vond hem "magnifiek" - Leandro Trossard reageert op felle kritiek

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Seattle
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Rudi Garcia vond hem "magnifiek" - Leandro Trossard reageert op felle kritiek
Foto: © photonews

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De dag na het gelijkspel tegen Egypte verscheen Leandro Trossard voor de pers in Renton, in het trainingscentrum van de Seattle Sounders. Hij kwam daarbij ook terug op de kritiek die hij kreeg op zijn prestaties bij de Rode Duivels.

Leandro Trossard is geen populaire speler bij de supporters van de Rode Duivels. Zijn prestaties bij de nationale ploeg lijken weinig op wat hij bij Arsenal laat zien: Rudi Garcia verwacht van hem dat hij het evenwicht op het veld bewaart, de bal in de ploeg houdt en voor samenhang zorgt tussen de andere spelers. Terwijl hij bulkt van talent en techniek, oogt Trossard bij de nationale ploeg zo weinig spectaculair en zelden beslissend.

Zijn match tegen Egypte kon ons niet echt bekoren, en toch omschreef Rudi Garcia zijn prestatie als... "magnifiek". Trossard zelf vond dat hij "een degelijke wedstrijd" speelde: "Het is altijd fijn om zo’n compliment te krijgen. Ik vind dat ik best een goede match speelde, jammer dat ik de ploeg niet kon helpen met een doelpunt", aldus de Gunner op de persconferentie.

Trossard geniet het vertrouwen van Rudi Garcia

Leandro Trossard begon rechts, maar wisselde uiteindelijk van flank met een Doku die het erg moeilijk had. "Dat stoort me niet, ik kan aan beide kanten spelen naargelang het wedstrijdverloop", nuanceert hij, vooraleer de kritiek aan te halen die hem vaak treft wanneer hij het shirt van de Rode Duivels aantrekt.

"Ik ben er om mijn taken uit te voeren, offensief en defensief. Ik speel voor het team. Natuurlijk zou ik daar graag goals en assists aan toevoegen, maar mijn eerste taak is voor het collectief te spelen. Wat er buitenaf over mij gezegd wordt, raakt mij weinig", aldus Trossard. "Zolang de coach tevreden is over mijn wedstrijd, is dat het enige dat telt."

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De bondscoach is inderdaad tevreden over de Arsenal-speler en liet hem onder zijn bewind 9 keer starten in 12 wedstrijden. Wees dus niet verrast als Trossard aan de aftrap staat tegen Iran, ongeacht wat publiek en waarnemers daarvan vinden. "Ik voel het vertrouwen van de coach en daardoor voel ik me steeds beter bij de nationale ploeg", glundert hij. "Ik hoop in het toernooi te kunnen groeien, net als de hele ploeg."

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