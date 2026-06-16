‘Lager bod, maar toch maakt deze ploeg meer kans dan andere om De Cat binnen te halen’

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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‘Lager bod, maar toch maakt deze ploeg meer kans dan andere om De Cat binnen te halen’
Foto: © photonews

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RSC Anderlecht dreigt deze zomer een van zijn grootste talenten kwijt te spelen. Nathan De Cat staat nadrukkelijk op de radar van verschillende Bundesliga-clubs, terwijl TSG Hoffenheim momenteel de beste papieren lijkt te hebben.

Hoffenheim duwt door voor De Cat

De interesse in Nathan De Cat is al maanden groot. Borussia Dortmund, RB Leipzig en Bayer Leverkusen volgden de Belgische middenvelder op de voet, terwijl ook Bayern München en VfB Stuttgart aan hem werden gelinkt.

Dortmund zou inmiddels afgehaakt zijn, maar TSG Hoffenheim heeft zich volop in de strijd gemengd. Volgens BILD vonden er al concrete gesprekken plaats tussen beide partijen. De Duitse club zou geloven dat De Cat perfect past binnen haar project en wil snel toeslaan.

Voor Anderlecht wordt het een moeilijke onderhandeling. De Brusselaars mikken op een transfersom van minstens 25 miljoen euro, terwijl Hoffenheim hoopt minder te betalen. Een transfer boven de 18 miljoen euro zou wel een absoluut clubrecord betekenen voor de Duitse ploeg.

Groot talent uit de Neerpede-opleiding

Nathan De Cat werd geboren in 2008 en geldt als een van de grootste Belgische talenten van zijn generatie. De middenvelder doorliep de jeugdopleiding van Anderlecht en groeide er uit tot een vaste waarde.

Hij staat bekend om zijn technische bagage, uitstekende passing en spelinzicht. Bovendien kan De Cat zowel als verdedigende als meer aanvallende middenvelder uit de voeten, wat hem extra aantrekkelijk maakt voor buitenlandse clubs. Bij Anderlecht ligt hij nog onder contract tot de zomer van 2027. Toch lijkt een verlenging niet aan de orde, omdat zijn entourage naar verluidt heeft laten weten niet open te staan voor een nieuw akkoord.

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Sterke prestaties verhogen zijn waarde

De Cat kende een uitstekend seizoen in de Jupiler Pro League. Tijdens de campagne 2025/2026 kwam hij 29 keer in actie voor paars-wit, waarin hij twee doelpunten maakte en vier assists afleverde.

Zijn ontwikkeling bleef ook bij de nationale ploeg niet onopgemerkt. De jonge middenvelder mocht inmiddels al zijn debuut maken voor de Rode Duivels en verzamelde zijn eerste interland. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op liefst 27 miljoen euro. Eerder dit jaar zou Anderlecht al een bod van Brighton van meer dan 20 miljoen euro hebben afgewezen.

Vertrek lijkt dichterbij te komen

Alles wijst erop dat De Cat deze zomer een belangrijke keuze zal moeten maken. Hoffenheim lijkt momenteel een streepje voor te hebben, mede omdat de speler de voorkeur zou geven aan een iets rustigere omgeving waar hij zich verder kan ontwikkelen.

Voor Anderlecht dreigt een nieuwe uitgaande toptransfer, al wil de club alleen meewerken als de vraagprijs wordt betaald. Met zijn contract tot 2027, zijn sterke prestaties en zijn enorme potentieel heeft De Cat alles in huis om een van de duurste uitgaande transfers uit de geschiedenis van paars-wit te worden.

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