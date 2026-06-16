Kapitein van laatste titel Anderlecht ... wil terugkeren naar België

Sofiane Hanni komt vandaag uit in de tweede afdeling in Qatar. Maar zijn contract bij Al-Khor zal niet verlengd worden. De ex-speler van Anderlecht zou niet weigerachtig staan tegenover een terugkeer naar België.

In 2014 door Olivier Renard opgepikt in de Turkse tweede klasse, maakte Sofiane Hanni indruk in de Belgische competitie met zijn technische kwaliteiten, eerst bij KV Mechelen en daarna bij Anderlecht. Hij beleefde enkele grote momenten bij paars-wit. Nog altijd is hij de laatste paars-witte kapitein die met paars-wit een trofee in de lucht stak; hij scoorde ook tegen Manchester United in de kwartfinale van de Europa League en trakteerde bij zijn afscheidsmatch tegen Standard op een hattrick.

In januari 2018 vertrok hij voor acht miljoen naar Spartak Moskou. De Algerijnse international (4 goals in 12 caps bij de Fennecs) gunde zichzelf daarna nog enkele lucratieve passages. Na Rusland leerde hij ook de Qatarese competitie kennen: eerst bij Al-Gharafa, vervolgens bij Al-Ahli en bij Al-Khor, een tweedeklasser waar hij nu zijn laatste twee weken van zijn contract uitzit.

Nooit ver weg van het Belgische voetbal

In Qatar zag Hanni het Midden-Oosten ontvlammen. In het begin van het conflict waren de raketten te horen: "Gelukkig werden ze systematisch onderschept. Als de situatie niet snel was gekalmeerd, waren we sowieso vertrokken. Naïma en ik hebben vier kinderen. Hun veiligheid gaat voor alles", legt hij uit aan Het Nieuwsblad.

Onlangs was Hanni aanwezig in het Koning Boudewijnstadion. Hij behoorde tot de vele oudgedienden van paars-wit die door Anderlecht waren uitgenodigd om de bekerfinale tegen Union Saint-Gilloise bij te wonen. Ondanks wat hij betekent in de clubgeschiedenis was zijn aanwezigheid niet genoeg om het tij te keren: "Union was te sterk", geeft hij toe. "Het is gek, want in mijn tijd bestond Union amper." Toen Anderlecht zijn laatste titel pakte, sloot Union zijn seizoen af met zes nederlagen op rij, nadat het in de brede middenmoot van 1B was geëindigd.

De in Ivry-sur-Seine geboren Hanni volgt de Pro League nog steeds... en ziet een terugkeer wel zitten: "Ik zou mijn carrière heel graag in België afsluiten, want daar heb ik mijn beste jaren beleefd. Het zou geweldig zijn als mijn kinderen hun vader toegejuicht zouden zien. Mijn oudste dochter is trouwens in Brussel geboren. Als men haar vraagt vanwaar ze komt, antwoordt ze altijd dat ze Belgisch is."





Komt Sofiane Hanni terug als speler... of als trainer?

Acht en een half jaar na zijn vertrek begint de biologische klok echter te tikken: "Ik weet dat ze liever jonge spelers aantrekken, maar ook al ben ik 35, ik ben nog altijd topfit. Ik heb vrienden van 31 die na een match klagen, maar ik heb daar helemaal geen last van." Hanni staat op 3 goals en 6 assists in 14 wedstrijden bij Al-Khor.

En als het niet als speler is, zou de Belgische competitie Hanni op termijn ook als trainer kunnen terugzien. Hij denkt al een tijdje na over zijn toekomst: "Mijn doel is hoofdtrainer worden. Vandaag zie ik overal voormalige tegenstanders op de bank. Ik hoop ook mijn kans te krijgen."