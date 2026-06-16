Analyse Rudi Garcia heeft een probleem waar hij een oplossing voor moet vinden en het heet Jeremy Doku

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Seattle
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Rudi Garcia heeft een probleem waar hij een oplossing voor moet vinden en het heet Jeremy Doku
Foto: © photonews

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Egypte heeft meteen een probleem blootgelegd: iedereen weet waar het grootste gevaar van België vandaan komt. Al van voor het WK is er een grote buzz rond Jeremy Doku, die in de Premier League iedereen op een hoopje speelde. Maar in de eerste WK-match lukte... niets.

Uiteraard had dat ook met het plan van Egypte te maken. "Ik heb na de match met Marmoush gesproken en hij zei me dat hun plan was om Doku af te stoppen en De Bruyne niet in de match te laten komen", vertelde Thibaut Courtois ons na de match.

Dat was maar al te duidelijk. Van het moment dat Doku nog maar in de buurt van de bal kwam werd hij ingesloten door twee spelers en stond er nog een derde in veiligheid. Egypte schuwde ook niet om de grove middelen te gebruiken. Hij werd een paar keer onderuit geschoffeld en je zag meteen dat hij zijn acties minder durfde maken.

"Ik ben daar met de scheidsrechter over gaan praten, maar hij wou er niet al te veel over horen", zuchtte kapitein Youri Tielemans achteraf. "Maar ik vind wel dat hij eerder had moeten ingrijpen."

Lukebakio of Fernandez-Pardo, nee?

En daar lag het probleem van de Belgen meteen. Rudi Garcia mocht Leandro Trossard dan wel "formidabel" hebben gevonden, wij hadden een heel ander gevoel bij de match van de Premier League-kampioen. Er kwam te weinig uit voort. Dus wisselde Garcia de twee van flank in de tweede helft.

Maar toch kwam er van geen van beiden meer gevaar. Het was tot Lukaku in kwam en meer gewicht in de aanval legde, dat er meer ruimte kwam voor anderen. Maar ja, we hebben Lukaku dus nodig om volk weg te trekken van Doku. Want iedereen weet: hem mag je niet laten voetballen.

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Een probleem, want iedereen gaat dat proberen. Let maar op in de matchen tegen Iran en Nieuw-Zeeland. Ook zij gaan proberen Doku uit de match te halen. Misschien hebben ze daar wel minder de kwaliteiten voor, maar het is toch een aandachtspunt.

Terug naar de tekentafel

Want als Egypte dat doet, gaat dat verder in het toernooi ook gebeuren door de betere landen. En daar moet Rudi Garcia dus over nadenken. Met Fernandez-Pardo en Lukebakio lijken er ons betere aanvallende wapens op de bank te zitten dan Trossard. Dat is misschien hard om te zeggen, maar we hebben die diepgang en snelheid nodig. 

Eén man is niet genoeg. Een goeie Lukaku verder in het toernooi zou ook al veel oplossen. Terug naar de tekentafel dus voor de bondscoach.

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