KV Kortrijk pakt uit met opvallend nieuws buiten het veld

KV Kortrijk brengt zijn commerciële huiswerk voor volgend seizoen verder op orde. PepperMill Friends wordt vanaf 2026-2027 de nieuwe hoofdsponsor van de Kerels en zal prominent op het shirt prijken. Ook maatschappelijk willen beide partijen samen stappen zetten.

KV Kortrijk heeft belangrijk commercieel nieuws bekendgemaakt in aanloop naar het seizoen 2026-2027. De Kerels hebben een meerjarige overeenkomst afgesloten met PepperMill Friends. Het Belgische familiebedrijf wordt vanaf volgend seizoen de hoofdsponsor van de club en zal dus prominent op de voorkant van het shirt prijken. Dat deelt KVK zelf mee via de clubwebsite.

KV Kortrijk stelt nieuwe hoofdsponsor voor

Volgens KV Kortrijk groeit het engagement uit tot een strategische samenwerking die aansluit bij de ambities van beide partijen. De club en het bedrijf delen naar eigen zeggen dezelfde waarden, met aandacht voor ondernemerschap, lokale verankering, familiale waarden en duurzame groei.

De samenwerking draait bovendien niet alleen rond visibiliteit. PepperMill Friends engageert zich ook om mee te investeren in de verdere uitbouw van de sociaal-sportieve werking van KV Kortrijk. Beide partijen willen via sport mensen verbinden, jongeren kansen geven en een positieve impact creëren binnen de samenleving.

Meerjarige deal voor Belgisch familiebedrijf

Bij KV Kortrijk zijn ze dan ook bijzonder tevreden met de deal. "Dat PepperMill Friends zijn engagement verder uitbreidt en kiest voor een rol als hoofdsponsor, is een bijzonder sterk signaal. We zijn trots en dankbaar voor het vertrouwen dat zij én al onze partners opnieuw uitspreken in KV Kortrijk", zegt COO Jelle Brulez.

Ook de andere shirtpartners blijven aan boord. Caps, Brustor, Novy, Sparki, Move Jobs en Erreà verlengen hun samenwerking met de club. Daardoor spreekt KV Kortrijk zelf van het bouwen aan een volledig Belgisch shirt.





Ook bij PepperMill Friends wordt de maatschappelijke rol van KV Kortrijk benadrukt. "We kiezen voor KVK omdat ze hun maatschappelijke verantwoordelijkheid niet uit de weg gaan. Ze gebruiken hun kracht ook om kansen te creëren voor anderen, daarin willen we samen alle Kortrijkzanen ondersteunen die het nodig hebben", klinkt het.