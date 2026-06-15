Jan Vertonghen ziet groot verschil met eerdere WK’s bij Rode Duivels

De Rode Duivels beginnen straks aan hun WK tegen Egypte. Jan Vertonghen volgt de groep van dichtbij op en ziet goede voortekenen, al verwacht hij dat België vooral tijdens het tornooi nog zal moeten groeien.

Het echte werk begint straks voor de Rode Duivels. België speelt om 21u Belgische tijd tegen Egypte op het WK voetbal. De nationale ploeg heeft er lang naartoe gewerkt, daar was ook Jan Vertonghen bij betrokken. Hij reisde niet mee naar Noord-Amerika, maar volgt alles wel goed op.

Goede voortekenen bij Belgische groep

"Het afgelopen halfjaar was ik redelijk dicht betrokken bij de organisatie en de groep. Ik kon alles vanop de eerste rij meemaken", vertelde hij in een interview met VTM Nieuws. "Hoe de groep bij elkaar kwam, de eerste trainingsweek,… De voortekenen waren heel goed."

"Op bepaalde tornooien was de sfeer al een pak minder, bij de aanvang", spreekt Vertonghen uit ervaring. "Dat gevoel heb ik nu totaal niet. Het is een fantastische groep met gretige jongen gasten die hun rol kennen. Dat is in het verleden wel anders geweest."

België moet groeien tijdens het WK

Vertonghen ziet dus een groep die met vertrouwen aan het tornooi begint. Toch wil hij niet te hard van stapel lopen, want volgens hem zal België vooral tijdens het WK zelf nog moeten groeien. "Ik denk dat ze de groep redelijk goed doorkomen, het is niet de moeilijkste reeks."

"De beste derdes gaan ook nog door… Maar zoiets is goed om te groeien doorheen het tornooi, zeker als je kijkt naar Romelu Lukaku of een nieuw verdedigend duo. Ze kunnen de tijd gebruiken om te groeien en dan blijft het afwachten wie de tegenstander wordt in de 1/16e finales. De loting is vrij gunstig, maar de vorm van de dag zal bepalend zijn", gaat hij verder.



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Voor de openingswedstrijd tegen Egypte verwacht Vertonghen in elk geval dat de Rode Duivels meteen hun werk doen. Zonder grote uitspraken te doen, ziet hij België wel met een clean sheet aan het WK beginnen. "Ik zal ze niet te veel druk opleggen: ik ga voor 2-0", besluit de voormalige verdediger.