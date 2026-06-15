Maxim De Cuyper geeft duidelijke boodschap af aan bondscoach Rudi Garcia

Voor Maxim De Cuyper wordt het WK iets speciaals. De linksachter staat voor zijn eerste Wereldbeker als volwaardige Rode Duivel en voelt dat zijn positie binnen de nationale ploeg fundamenteel veranderd is tegenover het EK van 2024.

Twee jaar geleden maakte De Cuyper al deel uit van de Belgische selectie, maar speelminuten kwamen er toen niet. De verdediger keek vooral toe en verzamelde ervaring tussen de gevestigde namen. Dat gevoel is vandaag helemaal anders.

"Op het EK was ik vooral aanwezig om ervaring op te doen", vertelde hij tijdens zijn persmoment in Seattle. "Nu heb ik het gevoel dat ik echt belangrijk kan zijn voor deze groep. Ik heb mee de kwalificaties gespeeld en voel dat ik een bijdrage kan leveren."

De voormalige Club Brugge-speler spreekt ook met veel waardering over de aanpak van bondscoach Rudi Garcia. Sinds diens komst kreeg hij veel vertrouwen en duidelijkheid. "Garcia hoeft niet elke dag met mij te praten. Maar als hij een keuze maakt, dan weet ik dat daar een reden achter zit. Die duidelijkheid waardeer ik enorm."

De Cuyper zijn moment zal komen

Of hij maandag tegen Egypte in de basis zal staan, weet De Cuyper zelf niet. De concurrentie met Timothy Castagne blijft groot. Toch kijkt hij ontspannen naar de situatie. "Ik heb geen idee wat de coach zal beslissen. Er is nog niet veel tactisch gewerkt. We zullen zien."

Ondertussen probeert hij vooral te genieten van zijn eerste WK als speler die echt meetelt. De Cuyper groeide als kind op met het volgen van wereldkampioenschappen en staat nu zelf op het grootste voetbalpodium ter wereld. "Als jonge gast kijk je elk WK van begin tot einde. Nu maak ik het zelf mee. Dat blijft iets speciaals. Het toernooi begint echt te leven en ik wil er zoveel mogelijk van genieten."



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De boodschap van De Cuyper is duidelijk: spelen blijft het doel, maar zijn WK zal niet afhangen van één basisplaats tegen Egypte. Zijn moment lijkt hoe dan ook nog te komen.