Opschudding in Spanje: La Liga-aanvaller veroordeeld tot 8,5 jaar cel voor seksuele agressie

Rafa Mir is in Spanje veroordeeld tot acht jaar en zes maanden cel. De aanvaller van Elche stond terecht voor seksuele agressie, wat in Spanje ook verkrachting omvat, en slagen en verwondingen.

Rafa Mir is in Spanje veroordeeld tot acht jaar en zes maanden cel. De aanvaller van Elche CF, die eerder ook voor Valencia CF uitkwam, stond op 28 mei terecht voor seksuele agressie, een misdrijf dat in Spanje ook verkrachting omvat, en slagen en verwondingen. Dat maakte het Hooggerechtshof van de regio Valencia maandag bekend.

Rafa Mir krijgt zware celstraf in Spanje

De uitspraak is nog niet definitief, maar de vierde afdeling van het Hof van Valencia legde Mir wel al een zware straf op. Naast de gevangenisstraf moet de voetballer ook een schadevergoeding van 64.000 euro betalen aan het slachtoffer.

La Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia ha condenado a ocho años y medio de prisión al futbolista del Elche CF, y antes del Valencia CF, que fue juzgado el pasado 28 de mayo como un delito de agresión sexual y de un delito de lesiones — TSJCV (@TSJCV) June 15, 2026

Ook een tweede beklaagde, eveneens een voetballer, werd veroordeeld. Hij kreeg een celstraf van twee jaar en zes maanden: twee jaar voor seksuele agressie en zes maanden voor een misdrijf tegen de morele integriteit. Daarnaast moet hij een boete betalen voor een 'licht misdrijf'. De tweede aanklaagster krijgt volgens het vonnis een schadevergoeding van 6.280 euro.

Aanvaller houdt onschuld staande

De zaak draait rond feiten die plaatsvonden op 1 september 2024 in de woning van Rafa Mir in Bétera, in de regio Valencia. De speler en een vriend zouden die avond twee vrouwen hebben leren kennen in een discotheek. Een dag later werd Mir opgepakt na een klacht. Hij bracht twee nachten door in de cel, waarna hij opnieuw werd vrijgelaten.





Mir heeft altijd volgehouden dat hij onschuldig is. Hij erkende dat er seksuele betrekkingen waren geweest, maar stelde dat die met wederzijdse toestemming gebeurden.

De 28-jarige aanvaller werd opgeleid bij Valencia en speelde later ook voor Wolverhampton in Engeland. Daarna volgden verschillende uitleenbeurten, voor hij bij Sevilla terechtkwam. Met die club speelde hij Europees voetbal. Intussen is Mir actief bij Elche, nadat hij eerder ook terugkeerde naar Valencia. Daar werd hij niet ontslagen toen de feiten aan het licht kwamen, maar kreeg hij wel een schorsing van twee wedstrijden en een geldboete.