'Anderlecht gaat strijd aan met Barcelona & co voor speler Manchester United'

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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'Anderlecht gaat strijd aan met Barcelona & co voor speler Manchester United'

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Werk aan de winkel voor de nieuwe sterke man van RSC Anderlecht Antoine Sibierski. Die zal heel wat spelers moeten in huis gaan halen en in elke linie zal er heel wat te doen zijn. Ook in doel heeft hij alvast een paar spelers op het oog.

In zijn eerste weken als sportief directeur bij Anderlecht heeft Antoine Sibierski heel wat werk om de staf en de kern opnieuw op te bouwen. In diverse linies zal hij veel werk hebben, maar ook in doel - waar paars-wit toch weelde heeft - zal hij zich gaan proberen te versterken.

Colin Coosemans ligt nog twee jaar onder contract bij paars-wit en met Mattis Seghers en Lander Gijsbers hebben ze ook al een aantal opties op de toekomst. En toch willen ze bij Anderlecht ook graag nog Darlington Osuchukwu in huis halen.

Anderlecht heeft interesse in Darlington Osuchukwu

Pete O'Rourke, transfercorrespondent bij Football Insider, meldt dat Anderlecht zich heeft gemeld voor Darlington Osuchukwu, een 16-jarige Spaans-Engelse doelman uit de jeugdopleiding van Manchester United.

Osuchukwu is ook speelgerechtigd voor Nigeria. Hij werd geboren in Murcia en trok op zijn 13e naar Manchester. De huidige doelman van de Spaanse U17 (met wie hij onlangs de halve finales van het EK voor jeugdteams haalde) verlaat de Red Devils deze zomer.

Veel kapers op de kust voor Osuchukwu

Anderlecht is echter niet de enige gegadigde voor de 1,93 meter lange keeper. Ook clubs als FC Barcelona, Eintracht Frankfurt en Stade de Reims zouden de voorbije weken hun interesse kenbaar hebben gemaakt. Antoine Sibierski zal dus overtuigend moeten zijn als hij Darlington Osuchukwu naar Brussel wil halen. Maar het zou wel eens een buitenkans kunnen zijn.

Volgens diverse kenners is de jonge keeper een optie op de toekomst. Hij maakte grote sier bij de jeugd van Manchester United en staat te boek als een atletische doelman. Het is dus niet onlogisch dat diverse topclubs hem op het oog hebben. Slaat Sibierski toe? Wait and see ...

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