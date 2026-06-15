De verrassing van de chef tegen de Rode Duivels? Dit is Hamza Abdelkarim, de "Egyptische Haaland"

De verrassing van de chef tegen de Rode Duivels? Dit is Hamza Abdelkarim, de "Egyptische Haaland"

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Ook in Egypte is de spanning groot in aanloop naar de wedstrijd van vanavond tegen de Rode Duivels. Voor Hamza Abdelkarim, een van de grootste beloften van de Farao’s, is het verhaal extra mooi.

Net als in 2018, de laatste Egyptische deelname aan een WK, zitten de grootste namen in de selectie van de Farao’s vooraan. Mohamed Salah is er nog altijd bij, en Omar Marmoush maakte eveneens indruk met zijn transfer van 75 miljoen euro naar Manchester City. Ook de naam van Mahmoud Trezeguet klinkt Belgische voetbalfans bekend in de oren door zijn passage bij Anderlecht (en zijn uitleenbeurt aan Moeskroen).

Maar de voorbije weken is het in Egypte vooral de naam Hamza Abdelkarim die het meest besproken wordt. Niet onlogisch: de aanvaller speelt bij FC Barcelona. Weliswaar bij de U19. Toch zou deze zomer weleens die van zijn doorbraak kunnen worden, in de ogen van de hele voetbalwereld.

Met zijn 18 jaar en 161 dagen maakt Abdelkarim al langer indruk door zijn vroegrijpheid. De Cairoër werd in februari door Barcelona weggehaald en had zich toen al opgewerkt tot bij het eerste elftal van Al Ahly. Daarmee werd hij de jongste speler die sinds het begin van deze eeuw voor de grootste club van Egypte uitkwam.

Nog meer dan zijn eerste minuten in de Egyptische competitie waren het vooral zijn WK U17 (twee goals) en zijn Afrika Cup U17 (drie goals) die Barça overtuigden om door te duwen voor de komst van de spits die door meerdere waarnemers nu al ‘de Egyptische Haaland’ wordt genoemd.

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De deal kwam er in de vorm van een uitleenbeurt. Maar omdat de speler aan het einde van zijn contract zat, drong Al Ahly aan op een aankoopoptie, om zijn grootste talent niet gratis kwijt te spelen. Die optie werd enkele dagen geleden automatisch gelicht voor 1,5 miljoen euro (met daarbovenop nog enkele bonussen).

In volle opmars

Voor Hamza Abdelkarim is de droomzomer eigenlijk al begonnen. De jongen haalde ook zijn middelbareschooldiploma. Terwijl de andere leerlingen van La Masia in Catalonië hun diploma-uitreiking meemaakten, volgde Abdelkarim alles via video… vanuit het Egyptische basiskamp in de Verenigde Staten, in volle WK-voorbereiding.

Toch was de winter voor hem niet eenvoudig. De onderhandelingen tussen de clubs sleepten lang aan, wat voor spanning zorgde bij de jonge aanvaller, voor wie spelen bij de Blaugrana een kinderdroom is. Na het akkoord moest hij bovendien terug naar Egypte om zijn werkvergunning in orde te brengen, met de nodige administratieve vertraging als gevolg.

Maar zodra Abdelkarim zich op het veld kon focussen, was het meteen raak en was iedereen overtuigd. Hansi Flick rekent hem nu al tot de spelers die hij in de voorbereiding bij de eerste ploeg wil zien. “Onthoud mijn woorden: Hamza Abdelkarim zal ooit een belangrijke rol spelen bij Barcelona”, stelt Egyptisch bondscoach Hossam Hassan.

Alleen: voor het zover is, moet er eerst nog een WK gespeeld worden. Tenzij Hossam Hassan voor een verrassing kiest, zal Hamza Abdelkarim waarschijnlijk niet starten tegen de Duivels. Bij zijn eerste twee selecties mocht hij telkens in de slotfase invallen, en dat zou hij vanavond opnieuw kunnen doen. Geen twijfel dat Rudi Garcia zijn groep hiervoor gewaarschuwd heeft. 

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