Vandenbempt komt met duidelijk advies voor Rode Duivels met oog op Egypte

De Rode Duivels beginnen maandagavond aan hun WK tegen Egypte. Peter Vandenbempt waarschuwt voor het lage blok en de snelle counters, maar ziet vooral een kans om meteen een groot signaal te geven.

Rode Duivels openen WK tegen Egypte

België begint maandagavond écht aan zijn WK-avontuur. Het tornooi werd afgelopen week al op gang getrapt, maar nu pas komen onze Rode Duivels aan de beurt. Zij openen met een wedstrijd tegen Egypte, op papier de sterkste tegenstander in de groep van België.

Het zal dus meteen een stevige test worden voor de Belgen, al konden ze tijdens de oefenwedstrijden tegen Kroatië en Tunesië al tonen dat alles snor zit. Volgens Peter Vandenbempt valt de manier van voetballen van Egypte wat te vergelijken met dat van Tunesië.

Vandenbempt waarschuwt voor stevig blok

"Egypte heeft zich de voorbije wedstrijden gepresenteerd als een stevig en laag blok, dat loert op de tegenaanval. Een beetje zoals Tunesië dat heeft gedaan in die oefenmatch tegen België, maar dan beter", zegt de commentator bij Sporza.

Het gevaar voor de Rode Duivels loert in de aanval van de tegenstander. "Het wordt uitkijken naar de enorme hoeveelheid kwaliteit die Egypte in zijn aanvallende compartiment heeft zitten, met Omar Marmoush en met Mo Salah. Die laatste is hypergemotiveerd voor wat wellicht zijn laatste WK zal zijn."

Geduld wordt sleutel voor België

Vandenbempt ziet dan ook een duidelijke opdracht voor de ploeg van Rudi Garcia. België zal het spel moeten maken, maar mag zich niet laten verleiden tot overhaaste keuzes. "Het zal er dus op aankomen om geduldig te zijn. Ze moeten voldoende tempo ontwikkelen en variatie in het aanvalsspel leggen. Zoals de Belgen dat heel erg goed hebben gedaan tegen Tunesië. "



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"De Rode Duivels moeten gecontroleerd aanvallen en vooral niet wanhopen wanneer dat gaatje niet valt", geeft hij een tip. "Want iedereen weet dat zo'n eerste wedstrijd op een WK - zeker als je er als favoriet aan begint - vervelend en moeilijk is."

Meteen veel te winnen tegen sterkste tegenstander

En net daarom is het belang van die eerste groepswedstrijd volgens Vandenbempt moeilijk te overschatten. Egypte is niet alleen een gevaarlijke tegenstander, maar ook meteen een kans om een stevig signaal te geven.

Voor Garcia wordt het dus meteen een examen op het hoogste niveau. Niet alleen tactisch, maar ook mentaal. België zal moeten tonen dat het met druk kan omgaan en dat het niet in paniek raakt als Egypte lang standhoudt. In zulke wedstrijden draait het vaak om details: een snelle balcirculatie, een goede keuze in de laatste pass of net genoeg scherpte bij een stilstaande fase.

Tegelijk mogen de Duivels de balans niet verliezen, want met Salah en Marmoush kan Egypte elke ruimte genadeloos afstraffen. Een sterke start zou de rest van het tornooi veel rust kunnen geven.

"Het is meteen de sterkste tegenstander in de poule en er valt heel veel te winnen. Want als je Egypte al opzij zet, dan wordt de goede sfeer nog beter en ben je al quasi zeker van een plek in de zestiende finales", besluit de commentator.