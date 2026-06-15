Onverwachte jackpot: 'KRC Genk krijgt meer dan 6 miljoen euro dankzij Vincent Kompany'

Vincent Kompany krijgt er bij Bayern München een opvallende versterking bij. Ismael Saibari trekt voor 55 miljoen euro van PSV naar de Duitse kampioen, en ook KRC Genk profiteert stevig mee van die toptransfer.

Vincent Kompany gaat met Bayern München een grote transfer doen. De Duitse landskampioen gaat namelijk Ismael Saibari overnemen van PSG. Dat maakte transferexpert Fabrizio Romano bekend via X.

Bayern haalt Saibari weg bij PSV

Zo'n twee weken geleden raakte bekend dat Bayern aan zijn mouw zou trekken. Nu zou de transfer nagenoeg afgerond zijn. Saibari is momenteel met Marokko actief op het WK en zal zijn medische tests daardoor in de Verenigde Staten afleggen. Nadien is alles klaar om de transfer officieel te maken.

🚨 BREAKING: Ismael Saibari to FC Bayern, HERE WE GO! Deal sealed 🔴⚪️🇲🇦



Exactly two weeks after exclusive story on Bayern in talks for surprise move, Saibari joins the German champions.



€55m fee to PSV Eindhoven, medical in USA and then official. All done. ✅ pic.twitter.com/NzuFsBCApZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 15, 2026

Met de transfer gaat zo'n 55 miljoen euro gemoeid. PSV maakt enorm veel winst met deze transfer, want de club uit Eindhoven plukte de aanvaller in 2020 voor slechts 200.000 euro weg bij Racing Genk (volgens Transfermarkt). De Limburgers lieten hem bijzonder makkelijk gaan destijds.

PSV maakt enorme winst op ex-Genkie

Genk zag er geen groot talent in en dus was hij vrij om te vertrekken. Later bleek het een vergissing, maar echt treuren zullen ze niet doen in de Cegeka Arena. Genk strijkt immers nog een mooi bedrag op via zijn transfer naar Bayern.





Het Laatste Nieuws weet namelijk dat Genk wél een doorverkooppercentage liet opnemen van zo'n 10%. Als PSV dan effectief 55 miljoen euro krijgt voor Saibari, gaat 5,5 miljoen euro in de kassa bij de Limburgers. Omdat KRC Genk ook een opleidingsclub was, komt daar nog een hoop geld bij waardoor het totale bedrag op meer dan 6 miljoen euro kan uitkomen.

Doorverkooppercentage doet de kassa rinkelen: meer dan 6 miljoen euro voor Genk?

Saibari was tussen 2017 en 2020 actief bij Genk. Voordien voetbalde hij onder meer bij de jeugd van KV Mechelen, KFCO Beerschot-Wilrijk en Anderlecht. Hij werd in Spanje geboren maar draagt de Marokkaanse nationaliteit.