Waar eindigt de leegloop? Zesde vertrekker is een feit bij Antwerp

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Waar eindigt de leegloop? Zesde vertrekker is een feit bij Antwerp
Foto: © photonews
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Antwerp blijft spelers verliezen in aanloop naar het nieuwe seizoen. Na enkele aflopende contracten en het vertrek van Kobe Corbanie neemt nu ook Kiki Kouyaté afscheid van de Bosuil. De Malinese verdediger trekt naar Saudi-Arabië.

Antwerp zal deze zomer nog veel actie moeten ondernemen op de transfermarkt, want de leegloop gaat voorlopig gewoon verder. The Great Old zal volgend seizoen niet meer kunnen rekenen op Kiki Kouyaté.

Antwerp ziet Kouyaté naar Saudi-Arabië vertrekken

De Malinese centrale verdediger heeft namelijk voor een nieuw avontuur gekozen in Saudi-Arabië. Kouyaté gaat daar aan de slag bij Al-Khaleej. De club eindigde afgelopen seizoen pas 12e in de Saudi Pro League.

De 29-jarige speler kwam afgelopen zomer toe op de Bosuil, toen Antwerp hem transfervrij ophaalde bij Montpellier HSC. Hij kwam vorig seizoen 28 keer in actie in het rood-wit over alle competities heen. Hij was goed voor één doelpunt, pakte maar liefst acht gele kaarten en één rode (na twee keer geel).

Rode kaart tegen Standard werd laatste optreden

Hij werkte zich doorheen het seizoen op tot titularis, maar verdween na Nieuwjaar opnieuw meer naar de achtergrond. Het verhaal stopte voor Kouyaté al voor het einde van het seizoen. De Malinees pakte rood in de 0-5-nederlaag tegen Standard en kreeg nadien geen kansen meer. De rest van de play-offs mocht hij vanuit de tribune volgen. 

In het verleden was Kouyaté nog actief bij KACM Marrakech, Sporting CP, Troyes en Metz, voor hij uiteindelijk naar Montpellier en later Antwerp trok. Zijn carrière krijgt nu dus een vervolg bij Al-Khaleej, waar hij tot 2028 tekende. Dat maakte zijn nieuwe ploeg zelf bekend.

Zesde vertrekker bij Antwerp deze zomer, leegloopt gaat gewoon verder

Voor Antwerp is het nummer zes die vertrekt deze zomer. De contracten van Vincent Janssen, Dennis Praet, Gyrano Kerk en Zeno Van Den Bosch liepen af en werden niet verlengd. Kobe Corbanie zet zijn carrière verder bij KV Mechelen en nu vertrekt ook Kouyaté.

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