Vreemd beeld gisteren van Romelu Lukaku: dit is waarom

De Rode Duivels maakten gisteren kennis met het veld van het Lumen Field (Seattle Stadion voor het WK) en de internationals wandelden gretig over het veld. Behalve eentje.

Romelu Lukaku bleef heel geconcentreerd voor zich uit staren aan de rand van het veld en weigerde er ook maar een voet op te zetten.

Vreemd? Toen er hem naar gevraagd werd, zei hij: "Ik doe dat nooit". Een soort van bijgeloof waar Lukaku blijkbaar nooit van afwijkt. De eerste stap op het veld die hij zet, moet tijdens de opwarming zijn.

Rudi Garcia wist dat blijkbaar ook niet en ging aan zijn spits vragen wat er aan de hand was. De twee maakten dan een wandeling rond het veld waarbij Garcia hem nog een innige knuffel gaf.

Romelu Lukaku weigerde het veld op te gaan

De anderen lieten het niet aan hun hart komen, want zij kennen Big Rom intussen wel. De Bruyne belde met zijn familie en Witsel en Raskin namen samen een foto.

Vandaag staat er in het oefencomplex van Seattle Sounders nog een training om 11u (20u Belgische tijd) en een persconferentie met Youri Tielemans en Rudi Garcia om 14u25 (23u25 Belgische tijd) in het Lumen Field op het programma.



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Die kan u uiteraard nog bij ons volgen. Als u natuurlijk nog wakker bent. Het is ook voor ons nog altijd even wennen aan de tijdsverschillen.



