Antwerp schuift plots verrassende naam naar voren in zoektocht naar nieuwe trainer

Antwerp heeft nog altijd geen nieuwe hoofdcoach beet. De Great Old wil snel duidelijkheid, want de voorbereiding loopt en de competitiestart komt dichterbij. Marink Reedijk werd de voorbije dagen al nadrukkelijk genoemd, maar intussen schuift ook een tweede profiel naar voren: Marvin Compper.

Volgens Het Nieuwsblad is de 41-jarige Duitser zelfs een ernstige kandidaat op de Bosuil. Compper werkt momenteel als assistent bij St. Gallen, dat in de voorronde van de Europa League tegenover Benfica staat. Voor Antwerp zou het dus gaan om een opvallende keuze, want hij was nog nooit ergens hoofdtrainer.

Reedijk blijft in beeld

Reedijk was de eerste naam die breed circuleerde. De 34-jarige Nederlander kende afgelopen seizoen een uitzonderlijk jaar bij SK Beveren. De Waaslanders bleven ongeslagen in de Challenger Pro League, een prestatie die in het voetbal zelden voorkomt.

Dat maakt ook de openingsspeeldag bijzonder. Antwerp begint het seizoen uitgerekend tegen Beveren. Mocht Reedijk alsnog op de Bosuil belanden, dan treft hij dus meteen zijn voormalige ploeg. Die piste is al langer bekend, maar ze blijft wel op tafel liggen zolang Antwerp geen definitieve keuze heeft gemaakt.

Compper heeft band met Antwerp-staf

Compper brengt een ander profiel mee. Hij deed als assistent al ervaring op, maar moet zijn eerste stappen als hoofdcoach nog zetten. Toch is hij geen onbekende voor mensen binnen Antwerp. Tijdens zijn trainersopleiding in België zat hij samen met Faris Haroun, die vandaag deel uitmaakt van de technische staf van de Great Old.

Als speler bouwde Compper een stevige loopbaan uit. Hij kwam onder meer uit voor Hoffenheim, Borussia Mönchengladbach, Fiorentina en Celtic. Hij was vooral actief als centrale verdediger in zijn spelerscarrière. Daarnaast verzamelde hij één interland voor Duitsland.





Antwerp lijkt dus te twijfelen tussen twee heel verschillende richtingen. Reedijk kan een historisch seizoen als hoofdcoach voorleggen, terwijl Compper vooral internationale ervaring en een bestaande band met Haroun meebrengt. De nieuwe trainer krijgt weinig tijd om zijn ideeën in de ploeg te slijpen.