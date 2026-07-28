De derde helft 🎥 Voetbalgekte rond De Verhulstjes: dit oefenduel gaat helemaal viraal

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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🎥 Voetbalgekte rond De Verhulstjes: dit oefenduel gaat helemaal viraal
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Voetbal, humor en bekende gezichten: op zaterdag 8 augustus wordt het Henri Houtsaegerstadion in Koksijde het decor voor een bijzondere oefenwedstrijd. Gert en Viktor Verhulst nemen het tegen elkaar op tijdens KV Koksijde-Oostduinkerke tegen Stabroek.

De Verhulstjes zorgen voor een unieke voetbalnamiddag

Wie fan is van zowel voetbal als De Verhulstjes, heeft op zaterdag 8 augustus maar één bestemming. Om 14 uur nemen KV Koksijde-Oostduinkerke en Stabroek het tegen elkaar op in een ludieke oefenwedstrijd, waarbij vader Gert Verhulst en zoon Viktor elk hun eigen ploeg vertegenwoordigen.

Het idee ontstond nadat Viktor en Gert in hun podcast vertelden dat ze graag eens een oefenwedstrijd tussen beide clubs wilden organiseren. Dat plan wordt nu werkelijkheid. "Ze hadden in hun podcast verteld dat ze eens een oefenmatch wilden spelen tussen onze club en Stabroek, waar Viktor bij betrokken is", vertelt sportief verantwoordelijke Marc Dawyndt aan Krant van West-Vlaanderen.

Virale aankondiging zorgt voor veel belangstelling

De wedstrijd werd maandag officieel aangekondigd via de Instagrampagina van KV Koksijde-Oostduinkerke. In het filmpje leggen Gert en Viktor, tussen de doelpalen van het stadion, de grote lijnen van het evenement uit.

Volgens Dawyndt sloeg de video meteen aan. "Het filmpje ging viraal, met meer dan 200.000 views en honderden extra volgers." De aandacht op sociale media zorgt ervoor dat de oefenwedstrijd nu al op heel wat belangstelling kan rekenen, ruim een week voor de aftrap.

Halftimeshow, rosé en bekende scheidsrechter

Niet alleen op het veld valt er heel wat te beleven. De wedstrijd wordt gespeeld over twee keer dertig minuten en tijdens de rust staat een halftimeshow op het programma. Wie daarvoor zal optreden, blijft voorlopig nog geheim.

Ook professor Stijn Baert maakt zijn opwachting. De econoom, bekend van De Tafel van Gert, neemt de rol van scheidsrechter op zich. Daarnaast zullen Ellen Callebout, Marie Verhulst en Martine Dhaenen aanwezig zijn met hun bekende roséwijn. Dawyndt verwacht bovendien dat Viktor nog enkele verrassende bekende gezichten zal meebrengen om zijn ploeg te versterken.

Mooie reclame voor de club

Voor KV Koksijde-Oostduinkerke is het evenement meer dan zomaar een oefenwedstrijd. Door de aanwezigheid van de familie Verhulst krijgt de club nationale aandacht en bereikt ze een publiek dat normaal misschien niet snel naar een provinciale voetbalwedstrijd zou afzakken.

De combinatie van voetbal, entertainment en televisiegezichten maakt van de namiddag een evenement voor het hele gezin. Wie de populaire familie eens van dichtbij wil zien én tegelijk een gezellige voetbalnamiddag wil beleven, krijgt op 8 augustus een unieke kans.

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