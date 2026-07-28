Voormalige speler van Anderlecht, Charleroi en Kortrijk hangt schoenen op 32-jarige leeftijd aan de haak

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Voormalige speler van Anderlecht, Charleroi en Kortrijk hangt schoenen op 32-jarige leeftijd aan de haak
Foto: © photonews
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Massimo Bruno heeft maandag via een bericht op Instagram aangekondigd dat hij zijn voetbalcarrière beëindigt. Hij stopt met het profvoetbal op 32-jarige leeftijd. Dat is relatief vroeg, maar Bruno heeft al veel meegemaakt.

Massimo Bruno brak in het begin van zijn carrière door bij Anderlecht, de club waar hij zijn opleiding afrondde na passages bij de jeugd van Sporting Charleroi en Mons. In 2014 trok hij naar RB Leipzig, met vervolgens uitleenbeurten aan RB Salzburg (2014-2015) en aan zijn ex-club Anderlecht (2016-2018).

In 2018 keerde hij terug naar de Zebra’s, om Sporting Charleroi in 2021 te verlaten voor een avontuur in Turkije bij Bursaspor. Na één seizoen kwam hij uiteindelijk terug naar België en tekende hij bij KV Kortrijk. Vorig seizoen trok hij naar Francs Borains in de Challenger Pro League.

Tijdens zijn carrière pakte Massimo Bruno drie landstitels in België (2012-2013, 2013-2014 en 2016-2017) en twee keer de Beker van België (2013-2014 en 2017-2018). Ook met Salzburg won hij twee prijzen: de Oostenrijkse landstitel (2014-2015) en de Oostenrijkse beker (2014-2015).

Het bericht van Massimo Bruno

In een emotionele boodschap sprak de speler op Instagram. "Na zoveel jaren op het veld is het tijd voor mij om een belangrijke bladzijde in mijn leven om te slaan en het einde van mijn carrière als voetballer aan te kondigen."

"Ik heb het geluk gehad de kleuren van verschillende clubs te mogen dragen, een kleedkamer te delen met uitzonderlijke ploegmaats en unieke emoties te beleven", ging hij verder.

Daarna wilde Massimo Bruno de mensen die hij onderweg ontmoette en de fans bedanken. "Ik wil mijn clubs, mijn trainers, mijn ploegmaats, mijn familie en natuurlijk de supporters bedanken, die er altijd waren om me aan te moedigen. Het voetbal heeft me veel gegeven en ik ben dankbaar voor dit prachtige parcours. Bedankt voor alles."

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