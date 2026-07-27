Transfernieuws en Transfergeruchten 27/07: Opoku - Virginius

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 27/07 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Opoku - Virginius

18-jarig toptalent van OH Leuven eerste keuze bij... Feyenoord

OH Leuven dreigt deze zomer een van zijn grootste talenten kwijt te spelen. Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri heeft Feyenoord Davis Opoku op de radar als mogelijke vervanger van Givairo Read, die dicht bij een transfer naar de Premier League staat. (Lees meer)

Onhaalbaar? Antoine Sibierski mikt hoog voor nieuwe winger bij Anderlecht

Anderlecht blijft de transfermarkt afspeuren naar extra aanvallende versterking, maar niet elk dossier lijkt haalbaar. Volgens het Franse L'Équipe behoort Alan Virginius tot de spelers die op het verlanglijstje van paars-wit staan, al lijkt een transfer momenteel financieel onrealistisch. (Lees meer)