Alleen Argentinië deed 'beter': het zorgwekkende cijfer van de Rode Duivels op het WK

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| Reageer
Alleen Argentinië deed 'beter': het zorgwekkende cijfer van de Rode Duivels op het WK
Word fan van België! 2662

Het is wel degelijk Mark van Bommel die de generatiewissel, die bij de Rode Duivels al enkele jaren aan de gang is, moet voortzetten. Ook Rudi Garcia ging met die taak aan de slag, maar rekende tot het einde toe op de laatste overblijvers van de gouden generatie.

"Ik wens België veel succes om de generatiewissel voort te zetten die ik met plezier in gang heb gezet": met die woorden nam Rudi Garcia afscheid van de Rode Duivels en hun fans. Één woord springt in die laatste afscheidszin extra in het oog: 'initiëren'.

Die terminologie laat weinig twijfel bestaan over de rol die de Fransman zichzelf toedichtte tijdens zijn passage in Tubeke: die van iemand die aan het begin van iets heeft gestaan, in dit geval van die generatiewissel. Een discours dat het werk van Domenico Tedesco naar de vergeethoek dreigt te duwen.

Hoeveel fouten hij ook heeft gemaakt, de voorganger van Rudi Garcia heeft wel degelijk gepionierd. In de 24 officiële interlands onder zijn leiding gebruikten de Duivels niet minder dan 53 spelers, van wie 23 debutanten. Drieëntwintig. Bijna één nieuwe international per wedstrijd. Ter vergelijking: Garcia selecteerde zelf 40 verschillende spelers voor de 20 matchen die hij coachte, met 14 debutanten.

Tedesco Domenico
© photonews

Domenico Tedesco nam die verjongingsoperatie na het tijdperk-Roberto Martínez misschien wel té serieus: zijn selecties deden hem soms meer op een verzamelaar dan op een bondscoach lijken. In zijn drang om nieuwe bloemen te laten bloeien, vergat hij af en toe de bloemen die al jaren openstonden – en nog lang niet verwelkt waren.

Net daarom koos de bond voor een profiel zoals dat van Rudi Garcia: deze groep had nood aan een coach die iedereen opnieuw vertrouwen gaf, en die vooral de laatste sterkhouders van de Gouden Generatie kon overtuigen om zich voor 100% te smijten. Om de fakkel in veel rustigere omstandigheden door te geven aan de nieuwe lichting dan de chaos die zich aftekende rond de laatste samenkomsten in de Tedesco-periode.

Wat is de balans van de voorbije twee jaar?

Missie geslaagd voor Garcia: ondanks de twijfels bij een deel van de kern slaagde de Fransman erin om plezier en eergevoel rond de nationale ploeg terug te brengen in de groep. Één ding kan de spelersgroep hem niet ontzeggen: zijn manier van leidinggeven.

Maar over het initiëren van een generatiewissel valt wel wat te zeggen. Één statistiek volstaat om te begrijpen dat België nog midden in die overgang zit: met een gemiddelde leeftijd van 29,1 jaar stelden de Duivels het op één na oudste team op van de acht kwartfinalisten op het WK, net achter finalist Argentinië met een gemiddelde leeftijd van 29,3 jaar.

Die cijfers mogen echter niet doen vergeten dat Rudi Garcia een nieuwe dimensie gaf aan spelers die intussen tot de dragende krachten behoren, zoals Nicolas Raskin en Nathan Ngoy. Bovendien riep hij voor het eerst jongens op als Nathan De Cat en Mika Godts. En hij belichaamde die generatie-overgang door Youri Tielemans tot kapitein te benoemen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK
WK Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België

Meer nieuws

Kevin De Bruyne geeft krachtig signaal aan Napoli: King Kev onderbreekt zijn vakantie

Kevin De Bruyne geeft krachtig signaal aan Napoli: King Kev onderbreekt zijn vakantie

14:00
Het einde van de soap rond Karetsas? Ontknoping nadert

Het einde van de soap rond Karetsas? Ontknoping nadert

15:00
Gianni Infantino zorgt weer voor controverse na gelekte brief aan Argentinië

Gianni Infantino zorgt weer voor controverse na gelekte brief aan Argentinië

11:30
2
Peer Koopmeiners wil naar Club Brugge, maar weigert één belangrijke grens over te gaan

Peer Koopmeiners wil naar Club Brugge, maar weigert één belangrijke grens over te gaan

13:30
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 26/07: Takaoka - ter Stegen

Transfernieuws en Transfergeruchten 26/07: Takaoka - ter Stegen

12:00
Italië twijfelt plots aan Andrea Pirlo: Russische connectie zet aanstelling als bondscoach op losse schroeven

Italië twijfelt plots aan Andrea Pirlo: Russische connectie zet aanstelling als bondscoach op losse schroeven

12:46
2
🎥 Vrouwelijke ref loopt hersenschudding op na klap in oefenwedstrijd

🎥 Vrouwelijke ref loopt hersenschudding op na klap in oefenwedstrijd

12:30
Thibaut Courtois geeft mening over Van Bommel als bondscoach en... over zijn situatie bij Rode Duivels

Thibaut Courtois geeft mening over Van Bommel als bondscoach en... over zijn situatie bij Rode Duivels

10:46
6
Stijn Stijnen gaat er een 19-jarige Japanner van Southampton bijkrijgen

Stijn Stijnen gaat er een 19-jarige Japanner van Southampton bijkrijgen

12:00
1
Thibaut Courtois duikt op met wereldster op Tomorrowland: foto gaat meteen rond

Thibaut Courtois duikt op met wereldster op Tomorrowland: foto gaat meteen rond

09:30
1
Union incasseert miljoenen, maar ziet flink deel verdwijnen: zoveel levert transfer van Scherpen écht op

Union incasseert miljoenen, maar ziet flink deel verdwijnen: zoveel levert transfer van Scherpen écht op

10:23
1
Vincent Kompany krijgt zijn zin: Bayern München staat op zucht van definitieve deal met toptalent

Vincent Kompany krijgt zijn zin: Bayern München staat op zucht van definitieve deal met toptalent

10:00
1
De grote uitdagingen van Mark Van Bommel (op en naast het veld)

De grote uitdagingen van Mark Van Bommel (op en naast het veld)

07:00
4
Ineens problemen bij prestigetransfer grote naam van Barcelona naar Ajax

Ineens problemen bij prestigetransfer grote naam van Barcelona naar Ajax

08:47
De lessen die Standard trok uit het oefenduel tegen Juventus: Euvrard is heel positief Interview

De lessen die Standard trok uit het oefenduel tegen Juventus: Euvrard is heel positief

08:24
3
Boskamp vinnig: "Wat hebben Walen tegen Hollanders?"

Boskamp vinnig: "Wat hebben Walen tegen Hollanders?"

21:00
'Club Brugge speelt het hard, één team haakt al af'

'Club Brugge speelt het hard, één team haakt al af'

23:30
43
Transfernieuws en Transfergeruchten 25/07: Scherpen - Odoi - Omeonga - Lantaki - Vukanić - David

Transfernieuws en Transfergeruchten 25/07: Scherpen - Odoi - Omeonga - Lantaki - Vukanić - David

22:20
Onder spanning: Standard haalt hard uit met speler van Charleroi

Onder spanning: Standard haalt hard uit met speler van Charleroi

23:00
4
'Union SG ziet sterkhouder naar Premier League vertrekken en moét (snel) op zoek naar een vervanger'

'Union SG ziet sterkhouder naar Premier League vertrekken en moét (snel) op zoek naar een vervanger'

22:20
4
Super Cup op komst: Union tankt vertrouwen, Club Brugge helemaal niet

Super Cup op komst: Union tankt vertrouwen, Club Brugge helemaal niet

21:40
Wat deden STVV, Essevee, Cercle, OH Leuven en Mechelen zaterdag?

Wat deden STVV, Essevee, Cercle, OH Leuven en Mechelen zaterdag?

20:20
1
Cercle Brugge stunt: 'Deal met Manchester City'

Cercle Brugge stunt: 'Deal met Manchester City'

19:40
De Bilde staalhard voor RSC Anderlecht: "Geen topclub meer"

De Bilde staalhard voor RSC Anderlecht: "Geen topclub meer"

19:00
31
Nu dan toch de gevoelige deal? 'Gewezen miljoenenflop Club Brugge op weg naar België'

Nu dan toch de gevoelige deal? 'Gewezen miljoenenflop Club Brugge op weg naar België'

18:30
1
'Club Brugge heeft akkoord over vertrek Onyedika'

'Club Brugge heeft akkoord over vertrek Onyedika'

18:00
11
🎥 16-jarig broertje van deze wereldvedette steelt nu al de show

🎥 16-jarig broertje van deze wereldvedette steelt nu al de show

17:30
Straks ook officieel: Club Brugge heeft gewenste pion te pakken

Straks ook officieel: Club Brugge heeft gewenste pion te pakken

17:00
Ex-jeugdspeler van Anderlecht en voormalig belofteninternational heeft een nieuwe uitdaging gevonden

Ex-jeugdspeler van Anderlecht en voormalig belofteninternational heeft een nieuwe uitdaging gevonden

16:30
Een groot Belgisch talent om in de gaten te houden: PSV biedt hem een nieuw contract aan

Een groot Belgisch talent om in de gaten te houden: PSV biedt hem een nieuw contract aan

16:00
1
Kortrijk en Antwerp spelen gelijk, Thorgan Hazard al meteen trefzeker voor Lens tegen Charleroi

Kortrijk en Antwerp spelen gelijk, Thorgan Hazard al meteen trefzeker voor Lens tegen Charleroi

15:50
1
Dit wordt er in het buitenland allemaal gedacht over de aanstelling van Van Bommel

Dit wordt er in het buitenland allemaal gedacht over de aanstelling van Van Bommel

25/07
17
Zware transferbom op komst? Arsenal wil absolute wereldster van Real Madrid

Zware transferbom op komst? Arsenal wil absolute wereldster van Real Madrid

25/07
7
Loïs Openda zijn nieuwe club, loon en overeenkomst voor maar liefst vijf jaar liggen op straat

Loïs Openda zijn nieuwe club, loon en overeenkomst voor maar liefst vijf jaar liggen op straat

25/07
1
OFFICIEEL: Westerlo haalt jong Danish Dynamite in huis

OFFICIEEL: Westerlo haalt jong Danish Dynamite in huis

25/07
Genk kan zich opmaken voor biedoorlog: AC Milan kijkt uit naar vers geld voor Karetsas

Genk kan zich opmaken voor biedoorlog: AC Milan kijkt uit naar vers geld voor Karetsas

25/07
2

Meer nieuws

Populairste artikels

WK

 Finale
Spanje Spanje 1-0 Argentinië Argentinië

Nieuwste reacties

wiad wiad over OVERZICHT: Hier is het Belgisch voetbal komend seizoen te zien én we geven meteen de prijzen mee RememberLierse RememberLierse over Dit wordt er in het buitenland allemaal gedacht over de aanstelling van Van Bommel PhP PhP over Thibaut Courtois geeft mening over Van Bommel als bondscoach en... over zijn situatie bij Rode Duivels Mike59 Mike59 over Peer Koopmeiners wil naar Club Brugge, maar weigert één belangrijke grens over te gaan Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Zware transferbom op komst? Arsenal wil absolute wereldster van Real Madrid Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Italië twijfelt plots aan Andrea Pirlo: Russische connectie zet aanstelling als bondscoach op losse schroeven MALYNWA MALYNWA over Onder spanning: Standard haalt hard uit met speler van Charleroi De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Gianni Infantino zorgt weer voor controverse na gelekte brief aan Argentinië Steven Debruyne & Kevin Defour Steven Debruyne & Kevin Defour over De grote uitdagingen van Mark Van Bommel (op en naast het veld) JaKu JaKu over Makelaar Romelu Lukaku zet Napoli onder druk met klare taal en steek richting de club Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved