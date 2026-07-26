Alleen Argentinië deed 'beter': het zorgwekkende cijfer van de Rode Duivels op het WK

Het is wel degelijk Mark van Bommel die de generatiewissel, die bij de Rode Duivels al enkele jaren aan de gang is, moet voortzetten. Ook Rudi Garcia ging met die taak aan de slag, maar rekende tot het einde toe op de laatste overblijvers van de gouden generatie.

"Ik wens België veel succes om de generatiewissel voort te zetten die ik met plezier in gang heb gezet": met die woorden nam Rudi Garcia afscheid van de Rode Duivels en hun fans. Één woord springt in die laatste afscheidszin extra in het oog: 'initiëren'.

Die terminologie laat weinig twijfel bestaan over de rol die de Fransman zichzelf toedichtte tijdens zijn passage in Tubeke: die van iemand die aan het begin van iets heeft gestaan, in dit geval van die generatiewissel. Een discours dat het werk van Domenico Tedesco naar de vergeethoek dreigt te duwen.

Hoeveel fouten hij ook heeft gemaakt, de voorganger van Rudi Garcia heeft wel degelijk gepionierd. In de 24 officiële interlands onder zijn leiding gebruikten de Duivels niet minder dan 53 spelers, van wie 23 debutanten. Drieëntwintig. Bijna één nieuwe international per wedstrijd. Ter vergelijking: Garcia selecteerde zelf 40 verschillende spelers voor de 20 matchen die hij coachte, met 14 debutanten.

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Domenico Tedesco nam die verjongingsoperatie na het tijdperk-Roberto Martínez misschien wel té serieus: zijn selecties deden hem soms meer op een verzamelaar dan op een bondscoach lijken. In zijn drang om nieuwe bloemen te laten bloeien, vergat hij af en toe de bloemen die al jaren openstonden – en nog lang niet verwelkt waren.

Net daarom koos de bond voor een profiel zoals dat van Rudi Garcia: deze groep had nood aan een coach die iedereen opnieuw vertrouwen gaf, en die vooral de laatste sterkhouders van de Gouden Generatie kon overtuigen om zich voor 100% te smijten. Om de fakkel in veel rustigere omstandigheden door te geven aan de nieuwe lichting dan de chaos die zich aftekende rond de laatste samenkomsten in de Tedesco-periode.





Wat is de balans van de voorbije twee jaar?

Missie geslaagd voor Garcia: ondanks de twijfels bij een deel van de kern slaagde de Fransman erin om plezier en eergevoel rond de nationale ploeg terug te brengen in de groep. Één ding kan de spelersgroep hem niet ontzeggen: zijn manier van leidinggeven.

Maar over het initiëren van een generatiewissel valt wel wat te zeggen. Één statistiek volstaat om te begrijpen dat België nog midden in die overgang zit: met een gemiddelde leeftijd van 29,1 jaar stelden de Duivels het op één na oudste team op van de acht kwartfinalisten op het WK, net achter finalist Argentinië met een gemiddelde leeftijd van 29,3 jaar.

Die cijfers mogen echter niet doen vergeten dat Rudi Garcia een nieuwe dimensie gaf aan spelers die intussen tot de dragende krachten behoren, zoals Nicolas Raskin en Nathan Ngoy. Bovendien riep hij voor het eerst jongens op als Nathan De Cat en Mika Godts. En hij belichaamde die generatie-overgang door Youri Tielemans tot kapitein te benoemen.