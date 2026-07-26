Peer Koopmeiners wil naar Club Brugge, maar weigert één belangrijke grens over te gaan

Club Brugge blijft werk maken van de komst van Peer Koopmeiners, maar een akkoord met AZ is voorlopig nog niet in zicht. Blauw-zwart legde inmiddels een eerste concreet bod op tafel, terwijl de Nederlandse middenvelder zelf openstaat voor een overstap naar België.

Toch wil hij zijn huidige club niet onder druk zetten. Club Brugge heeft een voorstel neergelegd van ongeveer 9 miljoen euro, aangevuld met bonussen. AZ vindt dat bod echter onvoldoende. De Alkmaarders mikken naar verluidt op een transfersom van 13 à 14 miljoen euro voor de 26-jarige middenvelder, waardoor beide clubs voorlopig nog een flink verschil moeten overbruggen.

Respect voor zijn opleidingsclub

Voor Koopmeiners zelf hoeft dat geen aanleiding te zijn om de transfer te forceren. De middenvelder ziet een avontuur bij Club Brugge zitten, maar weigert zijn sterke band met AZ op het spel te zetten. Hij genoot zijn volledige jeugdopleiding in Alkmaar en groeide er uit tot een vaste waarde in de hoofdmacht.

Die verbondenheid maakt dat hij zijn vertrek op een correcte manier wil regelen. In plaats van druk uit te oefenen op de clubleiding of een conflict te veroorzaken, laat Koopmeiners de onderhandelingen volledig over aan de clubs.

Daardoor ligt de sleutel van het dossier voorlopig vooral bij Club Brugge en AZ. Blauw-zwart zal zijn bod wellicht nog moeten optrekken als het de Nederlander deze zomer wil binnenhalen, terwijl AZ vasthoudt aan de waardering die het op zijn middenvelder kleeft.

Club zal AZ moeten overtuigen

Koopmeiners geldt al langer als een van de prioriteiten van Club Brugge om het middenveld extra kwaliteit en diepgang te geven. Met zijn tactisch inzicht, loopvermogen en ervaring in de Eredivisie en Europa past hij perfect in het profiel waar de Belgische kampioen naar op zoek is.





Dat de speler zelf een overstap wel ziet zitten, is een belangrijk voordeel voor Club Brugge. Toch zal dat op zich niet volstaan om de deal af te ronden. Koopmeiners kiest bewust voor een respectvolle aanpak en wil alleen vertrekken als AZ ook tevreden is met de voorwaarden van de transfer.