Peer Koopmeiners wil naar Club Brugge, maar weigert één belangrijke grens over te gaan

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| 2 reacties
Peer Koopmeiners wil naar Club Brugge, maar weigert één belangrijke grens over te gaan
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Club Brugge blijft werk maken van de komst van Peer Koopmeiners, maar een akkoord met AZ is voorlopig nog niet in zicht. Blauw-zwart legde inmiddels een eerste concreet bod op tafel, terwijl de Nederlandse middenvelder zelf openstaat voor een overstap naar België.

Toch wil hij zijn huidige club niet onder druk zetten. Club Brugge heeft een voorstel neergelegd van ongeveer 9 miljoen euro, aangevuld met bonussen. AZ vindt dat bod echter onvoldoende. De Alkmaarders mikken naar verluidt op een transfersom van 13 à 14 miljoen euro voor de 26-jarige middenvelder, waardoor beide clubs voorlopig nog een flink verschil moeten overbruggen.

Respect voor zijn opleidingsclub

Voor Koopmeiners zelf hoeft dat geen aanleiding te zijn om de transfer te forceren. De middenvelder ziet een avontuur bij Club Brugge zitten, maar weigert zijn sterke band met AZ op het spel te zetten. Hij genoot zijn volledige jeugdopleiding in Alkmaar en groeide er uit tot een vaste waarde in de hoofdmacht.

Die verbondenheid maakt dat hij zijn vertrek op een correcte manier wil regelen. In plaats van druk uit te oefenen op de clubleiding of een conflict te veroorzaken, laat Koopmeiners de onderhandelingen volledig over aan de clubs.

Daardoor ligt de sleutel van het dossier voorlopig vooral bij Club Brugge en AZ. Blauw-zwart zal zijn bod wellicht nog moeten optrekken als het de Nederlander deze zomer wil binnenhalen, terwijl AZ vasthoudt aan de waardering die het op zijn middenvelder kleeft.

Club zal AZ moeten overtuigen

Koopmeiners geldt al langer als een van de prioriteiten van Club Brugge om het middenveld extra kwaliteit en diepgang te geven. Met zijn tactisch inzicht, loopvermogen en ervaring in de Eredivisie en Europa past hij perfect in het profiel waar de Belgische kampioen naar op zoek is.

Dat de speler zelf een overstap wel ziet zitten, is een belangrijk voordeel voor Club Brugge. Toch zal dat op zich niet volstaan om de deal af te ronden. Koopmeiners kiest bewust voor een respectvolle aanpak en wil alleen vertrekken als AZ ook tevreden is met de voorwaarden van de transfer.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
AZ Alkmaar
Peer Koopmeiners

Meer nieuws

Het einde van de soap rond Karetsas? Ontknoping nadert

Het einde van de soap rond Karetsas? Ontknoping nadert

15:00
Alleen Argentinië deed 'beter': het zorgwekkende cijfer van de Rode Duivels op het WK

Alleen Argentinië deed 'beter': het zorgwekkende cijfer van de Rode Duivels op het WK

14:30
Kevin De Bruyne geeft krachtig signaal aan Napoli: King Kev onderbreekt zijn vakantie

Kevin De Bruyne geeft krachtig signaal aan Napoli: King Kev onderbreekt zijn vakantie

14:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 26/07: Takaoka - ter Stegen

Transfernieuws en Transfergeruchten 26/07: Takaoka - ter Stegen

12:00
Italië twijfelt plots aan Andrea Pirlo: Russische connectie zet aanstelling als bondscoach op losse schroeven

Italië twijfelt plots aan Andrea Pirlo: Russische connectie zet aanstelling als bondscoach op losse schroeven

12:46
2
🎥 Vrouwelijke ref loopt hersenschudding op na klap in oefenwedstrijd

🎥 Vrouwelijke ref loopt hersenschudding op na klap in oefenwedstrijd

12:30
Stijn Stijnen gaat er een 19-jarige Japanner van Southampton bijkrijgen

Stijn Stijnen gaat er een 19-jarige Japanner van Southampton bijkrijgen

12:00
1
Gianni Infantino zorgt weer voor controverse na gelekte brief aan Argentinië

Gianni Infantino zorgt weer voor controverse na gelekte brief aan Argentinië

11:30
2
Union incasseert miljoenen, maar ziet flink deel verdwijnen: zoveel levert transfer van Scherpen écht op

Union incasseert miljoenen, maar ziet flink deel verdwijnen: zoveel levert transfer van Scherpen écht op

10:23
1
Thibaut Courtois geeft mening over Van Bommel als bondscoach en... over zijn situatie bij Rode Duivels

Thibaut Courtois geeft mening over Van Bommel als bondscoach en... over zijn situatie bij Rode Duivels

10:46
6
'Club Brugge speelt het hard, één team haakt al af'

'Club Brugge speelt het hard, één team haakt al af'

23:30
43
Vincent Kompany krijgt zijn zin: Bayern München staat op zucht van definitieve deal met toptalent

Vincent Kompany krijgt zijn zin: Bayern München staat op zucht van definitieve deal met toptalent

10:00
1
Thibaut Courtois duikt op met wereldster op Tomorrowland: foto gaat meteen rond

Thibaut Courtois duikt op met wereldster op Tomorrowland: foto gaat meteen rond

09:30
1
Ineens problemen bij prestigetransfer grote naam van Barcelona naar Ajax

Ineens problemen bij prestigetransfer grote naam van Barcelona naar Ajax

08:47
De lessen die Standard trok uit het oefenduel tegen Juventus: Euvrard is heel positief Interview

De lessen die Standard trok uit het oefenduel tegen Juventus: Euvrard is heel positief

08:24
3
De grote uitdagingen van Mark Van Bommel (op en naast het veld)

De grote uitdagingen van Mark Van Bommel (op en naast het veld)

07:00
4
Super Cup op komst: Union tankt vertrouwen, Club Brugge helemaal niet

Super Cup op komst: Union tankt vertrouwen, Club Brugge helemaal niet

21:40
Transfernieuws en Transfergeruchten 25/07: Scherpen - Odoi - Omeonga - Lantaki - Vukanić - David

Transfernieuws en Transfergeruchten 25/07: Scherpen - Odoi - Omeonga - Lantaki - Vukanić - David

22:20
Onder spanning: Standard haalt hard uit met speler van Charleroi

Onder spanning: Standard haalt hard uit met speler van Charleroi

23:00
4
'Union SG ziet sterkhouder naar Premier League vertrekken en moét (snel) op zoek naar een vervanger'

'Union SG ziet sterkhouder naar Premier League vertrekken en moét (snel) op zoek naar een vervanger'

22:20
4
'Club Brugge heeft akkoord over vertrek Onyedika'

'Club Brugge heeft akkoord over vertrek Onyedika'

18:00
11
Wat deden STVV, Essevee, Cercle, OH Leuven en Mechelen zaterdag?

Wat deden STVV, Essevee, Cercle, OH Leuven en Mechelen zaterdag?

20:20
1
Boskamp vinnig: "Wat hebben Walen tegen Hollanders?"

Boskamp vinnig: "Wat hebben Walen tegen Hollanders?"

21:00
Nu dan toch de gevoelige deal? 'Gewezen miljoenenflop Club Brugge op weg naar België'

Nu dan toch de gevoelige deal? 'Gewezen miljoenenflop Club Brugge op weg naar België'

18:30
1
Cercle Brugge stunt: 'Deal met Manchester City'

Cercle Brugge stunt: 'Deal met Manchester City'

19:40
De Bilde staalhard voor RSC Anderlecht: "Geen topclub meer"

De Bilde staalhard voor RSC Anderlecht: "Geen topclub meer"

19:00
31
Straks ook officieel: Club Brugge heeft gewenste pion te pakken

Straks ook officieel: Club Brugge heeft gewenste pion te pakken

17:00
🎥 16-jarig broertje van deze wereldvedette steelt nu al de show

🎥 16-jarig broertje van deze wereldvedette steelt nu al de show

17:30
Een groot Belgisch talent om in de gaten te houden: PSV biedt hem een nieuw contract aan

Een groot Belgisch talent om in de gaten te houden: PSV biedt hem een nieuw contract aan

16:00
1
Kortrijk en Antwerp spelen gelijk, Thorgan Hazard al meteen trefzeker voor Lens tegen Charleroi

Kortrijk en Antwerp spelen gelijk, Thorgan Hazard al meteen trefzeker voor Lens tegen Charleroi

15:50
1
Ex-jeugdspeler van Anderlecht en voormalig belofteninternational heeft een nieuwe uitdaging gevonden

Ex-jeugdspeler van Anderlecht en voormalig belofteninternational heeft een nieuwe uitdaging gevonden

16:30
Loïs Openda zijn nieuwe club, loon en overeenkomst voor maar liefst vijf jaar liggen op straat

Loïs Openda zijn nieuwe club, loon en overeenkomst voor maar liefst vijf jaar liggen op straat

25/07
1
OFFICIEEL: Westerlo haalt jong Danish Dynamite in huis

OFFICIEEL: Westerlo haalt jong Danish Dynamite in huis

25/07
Zware transferbom op komst? Arsenal wil absolute wereldster van Real Madrid

Zware transferbom op komst? Arsenal wil absolute wereldster van Real Madrid

25/07
7
Genk kan zich opmaken voor biedoorlog: AC Milan kijkt uit naar vers geld voor Karetsas

Genk kan zich opmaken voor biedoorlog: AC Milan kijkt uit naar vers geld voor Karetsas

25/07
2
OFFICIEEL: KV Mechelen verhuurt jonge linksachter (ex-Anderlecht) aan Nederlandse club

OFFICIEEL: KV Mechelen verhuurt jonge linksachter (ex-Anderlecht) aan Nederlandse club

25/07
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Supercup
Club Brugge Club Brugge 31/07 Union SG Union SG

Nieuwste reacties

wiad wiad over OVERZICHT: Hier is het Belgisch voetbal komend seizoen te zien én we geven meteen de prijzen mee RememberLierse RememberLierse over Dit wordt er in het buitenland allemaal gedacht over de aanstelling van Van Bommel PhP PhP over Thibaut Courtois geeft mening over Van Bommel als bondscoach en... over zijn situatie bij Rode Duivels Mike59 Mike59 over Peer Koopmeiners wil naar Club Brugge, maar weigert één belangrijke grens over te gaan Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Zware transferbom op komst? Arsenal wil absolute wereldster van Real Madrid Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Italië twijfelt plots aan Andrea Pirlo: Russische connectie zet aanstelling als bondscoach op losse schroeven MALYNWA MALYNWA over Onder spanning: Standard haalt hard uit met speler van Charleroi De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Gianni Infantino zorgt weer voor controverse na gelekte brief aan Argentinië Steven Debruyne & Kevin Defour Steven Debruyne & Kevin Defour over De grote uitdagingen van Mark Van Bommel (op en naast het veld) JaKu JaKu over Makelaar Romelu Lukaku zet Napoli onder druk met klare taal en steek richting de club Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved