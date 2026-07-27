Anderlecht wil kern verder afslanken en voor één overbodige speler is er al concrete interesse

Antoine Sibierski blijft volop sleutelen aan de spelerskern van Anderlecht. Na verschillende uitgaande transfers en uitleenbeurten lijkt nu ook Cedric Hatenboer op weg naar de uitgang. De Nederlandse middenvelder geniet concrete belangstelling van SC Heerenveen.

Hatenboer maakte deze zomer opnieuw zijn opwachting in Neerpede na een succesvolle uitleenbeurt aan Telstar. Daar liet hij een sterke indruk na, waardoor hij zich opnieuw in de kijker speelde van clubs uit Nederland. Ondanks een blessure die hem momenteel aan de kant houdt, blijft Heerenveen overtuigd van zijn kwaliteiten.

Heerenveen bevestigt interesse

Technisch manager Johan Hansma bevestigde tegenover Omrop Fryslân dat Hatenboer een van de spelers is die de Friese club nauwgezet volgt. "Die spelers staan op ons lijstje. We hebben verschillende gesprekken gevoerd, maar er is op dit moment nog niets concreet", klonk het.

Daarmee is duidelijk dat de interesse ernstig is, al bevinden de onderhandelingen zich nog in een vroeg stadium. Ook over de formule bestaat nog geen duidelijkheid. Zowel een definitieve transfer als een nieuwe uitleenbeurt behoort tot de mogelijkheden.

Een vertrek van Hatenboer zou passen binnen de plannen van Sibierski om de selectie verder af te slanken. De sportief directeur wil ruimte creëren voor nieuwe versterkingen en tegelijkertijd het loonbudget onder controle houden.

Nog vertrekkers

Deze zomer nam Anderlecht al afscheid van Nathan De Cat en Keisuke Goto, terwijl Annas Tajaouart en Ibrahima Kanaté op huurbasis vertrokken. Daarnaast besloot paars-wit de aflopende contracten van Thorgan Hazard, Mats Rits en Yari Verschaeren niet te verlengen en werden ook de gehuurde spelers niet definitief overgenomen.





Toch is het uitgaande werk nog lang niet afgerond. Ook voor spelers als Alexis Flips, Thomas Foket, Majeed Ashimeru en Luis Vazquez wordt nog naar een oplossing gezocht. Daarnaast sluit Anderlecht niet uit dat nog meer spelers mogen vertrekken als er een interessant bod op tafel komt.

Hatenboer lijkt ook onder nieuwe trainer Vitor Bruno niet in aanmerking te komen voor een basisplaats en de signalen zijn dat hij mag vertrekken.