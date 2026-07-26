Vincent Kompany krijgt zijn zin: Bayern München staat op zucht van definitieve deal met toptalent

Vincent Kompany lijkt binnenkort opnieuw een reden tot glimlachen te hebben bij Bayern München. De Duitse recordkampioen staat op het punt om de komst van het veelbelovende middenvelderstalent Bara Sapoko Ndiaye definitief af te ronden.

Sportief directeur Christoph Freund bevestigde na de oefennederlaag tegen Wehen Wiesbaden (1-2) dat de onderhandelingen zich in de afrondende fase bevinden. "Er moeten nog enkele details worden uitgeklaard, maar ik verwacht dat Bara het seizoen met ons zal starten. Maandag ondergaat hij zijn fysieke testen en daarna sluit hij aan op het trainingskamp in Tegernsee", klonk het.

Daarmee lijkt Kompany zijn zin te krijgen. De Belgische trainer was de voorbije maanden een grote voorstander van een definitieve transfer van de 18-jarige Senegalees, die tijdens de tweede seizoenshelft al op huurbasis voor Bayern uitkwam. Ndiaye werd gehuurd van de Gambiaanse voetbalacademie Gambinos Stars Africa.

Kompany zag het meteen zitten

Hoewel Ndiaye bij zijn aankomst in München nauwelijks bekend was bij het grote publiek, maakte hij al snel indruk op de technische staf. Zijn sterke prestaties op training leverden hem uiteindelijk vier Bundesliga-optredens op bij de hoofdmacht.

Kompany zag voldoende potentieel in de jonge middenvelder en drong intern aan op een definitieve overeenkomst. De coach beschouwt Ndiaye als een speler met een grote toekomst en wil hem dit seizoen verder laten ontwikkelen binnen de A-kern.

De transfer liet de voorbije weken op zich wachten door discussies over de transfersom. Ondertussen is de marktwaarde van Ndiaye immers flink gestegen. Zijn sterke ontwikkeling bij Bayern én zijn selectie voor de WK-selectie van Senegal deden zijn prijs aanzienlijk toenemen. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn geschatte marktwaarde inmiddels vier miljoen euro.





Alles wijst er echter op dat de laatste plooien nu worden gladgestreken. Als er geen verrassende wending meer volgt, sluit Ndiaye volgende week aan bij het trainingskamp van Bayern München. Voor Kompany betekent dat de komst van een speler waarin hij al maanden veel vertrouwen uitspreekt en die hij graag een vaste plaats wil geven in de selectie voor het nieuwe seizoen.