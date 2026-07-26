Italië twijfelt plots aan Andrea Pirlo: Russische connectie zet aanstelling als bondscoach op losse schroeven

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Italië twijfelt plots aan Andrea Pirlo: Russische connectie zet aanstelling als bondscoach op losse schroeven
Foto: © photonews
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Andrea Pirlo leek lange tijd de gedoodverfde kandidaat om de nieuwe bondscoach van Italië te worden, maar zijn aanstelling is plots allesbehalve een zekerheid. De Italiaanse voetbalbond heeft de procedure tijdelijk stopgezet nadat vragen zijn gerezen over de banden met een Russisch gokbedrijf.

Volgens verschillende Italiaanse media, waaronder La Gazzetta dello Sport, wil de Italiaanse bond eerst alle omstandigheden onderzoeken voordat er een definitieve beslissing wordt genomen. Bondsvoorzitter Giovanni Malagò zou de gesprekken voorlopig hebben afgeremd totdat er volledige duidelijkheid is.

Pirlo is ambassadeur van Fonbet

De controverse draait om Fonbet, een Russisch gokbedrijf waarvan Pirlo sinds oktober 2025 wereldwijd ambassadeur is. Het bedrijf wordt gelinkt aan de Russische zakenman Sergej Lomakin, die ook eigenaar is van United FC. Bij die club staat Pirlo momenteel nog onder contract als hoofdtrainer.

Hoewel een commerciële samenwerking op zich niet uitzonderlijk is, ligt de Russische link bijzonder gevoelig. Sinds de Russische inval in Oekraïne worden samenwerkingen met Russische bedrijven in heel Europa kritisch bekeken. Ook binnen de Italiaanse voetbalbond wil men vermijden dat de aanstelling van een nieuwe bondscoach meteen voor politieke of ethische discussies zorgt.

De entourage van Pirlo probeert de onrust ondertussen te temperen. Zijn advocaten benadrukken dat de overeenkomst met Fonbet rechtstreeks verbonden is aan zijn werkzaamheden bij United FC. Zodra de Italiaanse oud-international de club verlaat, zou ook de sponsordeal automatisch aflopen. Volgens hen vormt de samenwerking dan ook geen structureel obstakel voor een eventuele overstap naar de nationale ploeg.

Nog steeds de topkandidaat

Toch neemt de Italiaanse bond geen enkel risico. Vooraleer Pirlo officieel aan te stellen, wil de federatie alle juridische en reputatiegebonden aspecten grondig analyseren. Pas daarna zal een definitieve beslissing volgen.

Ondanks de ophef blijft Pirlo voorlopig de voornaamste kandidaat om de Squadra Azzurra over te nemen. Voetbaliconen Paolo Maldini en Leonardo zouden hem nog steeds zien als de ideale man om een nieuw tijdperk voor de Italiaanse nationale ploeg in te luiden.

Mocht de deal uiteindelijk toch afspringen, liggen er volgens de Italiaanse media nog enkele grote namen op tafel. Antonio Conte en Roberto Mancini gelden als de belangrijkste alternatieven. Carlo Ancelotti en Pep Guardiola werden eveneens gepolst, maar zouden inmiddels hebben laten weten niet beschikbaar te zijn.

De komende dagen worden dan ook cruciaal. Waar Pirlo enkele dagen geleden nog op weg leek naar een nieuwe prestigieuze uitdaging, dreigt een omstreden commerciële samenwerking nu roet in het eten te gooien. De Italiaanse voetbalbond wil absoluut vermijden dat haar nieuwe bondscoach zijn ambt begint met een dossier dat voor verdeeldheid kan zorgen.

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