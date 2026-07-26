Nieuwe wending in dossier Standard-Charleroi: openbaar aanklager eist veel zwaardere sancties

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Nieuwe wending in dossier Standard-Charleroi: openbaar aanklager eist veel zwaardere sancties
Foto: © photonews
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De incidenten na de Waalse derby tussen Standard en Sporting Charleroi blijven actueel. Het parket van het Disciplinair Comité is in beroep gegaan tegen de eerder uitgesproken straffen en vraagt opnieuw veel strengere sancties voor beide clubs.

Openbaar aanklager wil vier wedstrijden zonder fans

Na een lange zitting op vrijdag bleven alle partijen bij hun standpunt. De openbare aanklager is van mening dat de huidige straffen onvoldoende zijn in verhouding tot de zware ongeregeldheden die zich na de wedstrijd van 24 mei afspeelden.

Na het laatste fluitsignaal kwam het tot vechtpartijen tussen supporters, een veldbestorming en vernielingen in het stadion. Ook het afsteken van pyrotechnisch materiaal en provocaties van spelers maakten deel uit van de gebeurtenissen. Volgens de aanklager behoren de incidenten zelfs tot de zwaarste die het Belgische voetbal het voorbije decennium heeft gekend.

Aanvankelijk stelde het parket voor om Standard een voorwaardelijke straf van één wedstrijd te activeren, aangevuld met drie extra wedstrijden achter gesloten deuren. Charleroi zou vier wedstrijden zonder supporters moeten afwerken. Daarnaast werd voor beide clubs een boete van 10.000 euro gevraagd.

Het Disciplinair Comité koos uiteindelijk voor een veel lichtere sanctie. Beide onderlinge duels zouden zonder bezoekende supporters worden gespeeld tot juni 2028, aangevuld met de financiële boete. Net die beslissing bracht het parket ertoe om beroep aan te tekenen.

Standard wil zo snel mogelijk duidelijkheid

Bij Charleroi benadrukte algemeen directeur Pierre-Yves Hendrickx dat de club intussen al actie heeft ondernomen. Tien supporters kregen een stadionverbod en er lopen ook gerechtelijke procedures op basis van de Voetbalwet. Volgens de Henegouwers zou een reeks wedstrijden achter gesloten deuren vooral de vele onschuldige supporters treffen.

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Ook Standard verdedigde zich tijdens de zitting en vroeg vooral om snel duidelijkheid. De Luikenaars willen zo snel mogelijk weten welke sancties uiteindelijk van kracht worden, zodat ze zich optimaal kunnen voorbereiden op het nieuwe seizoen.

Wanneer het definitieve verdict volgt, is voorlopig nog niet bekend. De voorzitter van het Disciplinair Comité beloofde wel dat de uitspraak er zo snel mogelijk zal komen. Daarmee blijft een van de meest besproken disciplinaire dossiers van de afgelopen jaren voorlopig nog open.

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