Union incasseert miljoenen, maar ziet flink deel verdwijnen: zoveel levert transfer van Scherpen écht op

De transfer van Kjell Scherpen naar Ipswich Town is zo goed als afgerond. De Nederlandse doelman staat de komende dagen een medische keuring af in Engeland en zal vervolgens een contract voor vier seizoenen ondertekenen.

Voor Union Saint-Gilloise betekent dat opnieuw een lucratieve uitgaande transfer, al vloeit een deel van de opbrengst meteen door naar Brighton & Hove Albion.

10 miljoen en mogelijk 13 miljoen met bonussen

Union en Ipswich hebben een akkoord bereikt over een vaste transfersom van 10 miljoen euro. Dankzij bonussen kan dat bedrag nog oplopen tot 13 miljoen euro. Daarmee bevestigt Union nog maar eens zijn reputatie als een club die spelers op korte tijd fors in waarde weet te doen stijgen.

Toch zal niet het volledige bedrag op de rekening van de Brusselaars terechtkomen. Bij de komst van Scherpen vorige zomer bedong Brighton namelijk een clausule waardoor de Engelse club recht heeft op 40 procent van de meerwaarde bij een toekomstige verkoop.

Union betaalde destijds ongeveer 5 miljoen euro voor de doelman. Bij een transfersom van 10 miljoen euro bedraagt de meerwaarde dus 5 miljoen euro. Veertig procent daarvan, goed voor 2 miljoen euro, gaat naar Brighton. Daardoor houdt Union netto ongeveer 8 miljoen euro over aan de transfer.

40 procent naar Brighton

Mocht Ipswich alle bonussen activeren en de totale transfersom oplopen tot 13 miljoen euro, dan stijgt de meerwaarde naar 8 miljoen euro. Brighton ontvangt in dat geval 3,2 miljoen euro, waardoor Union uiteindelijk ongeveer 9,8 miljoen euro overhoudt.



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Sportief verliest Union wel een absolute sterkhouder. Scherpen groeide vorig seizoen uit tot een van de beste doelmannen van de Jupiler Pro League. De Nederlander speelde 43 wedstrijden, hield 21 keer de nul en was een van de sleutelfiguren in het succesvolle seizoen van de Brusselaars, waarin ook Champions League-voetbal werd afgedwongen.

Ipswich Town ziet in de 26-jarige doelman de toekomstige nummer één onder de lat. Als de medische keuring geen problemen oplevert, keert Scherpen na een eerdere passage bij Brighton opnieuw terug naar het Engelse voetbal. Voor Union wacht intussen de zoektocht naar een nieuwe eerste doelman, maar financieel levert de transfer opnieuw een stevige injectie op.