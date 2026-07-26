Thibaut Courtois duikt op met wereldster op Tomorrowland: foto gaat meteen rond

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Thibaut Courtois duikt op met wereldster op Tomorrowland: foto gaat meteen rond
Foto: © Instagram Mishel Gerzig
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Voor Thibaut Courtois was het een bijzonder feestelijk weekend. De doelman van Real Madrid woonde niet alleen het huwelijk van zijn moeder bij, maar trok later op de dag ook naar Tomorrowland. Daar kruiste hij samen met zijn vrouw Mishel Gerzig het pad van niemand minder dan Paris Hilton.

Vrijdag stond eerst volledig in het teken van familie. Courtois was aanwezig op het huwelijk van zijn moeder Gitte met haar partner Frank. Ook de kinderen van de Rode Duivel tekenden present: Adriana en Nicolás uit een eerdere relatie en dochtertje Ellie, die hij samen met Mishel Gerzig heeft.

Courtois amuseert zich op Tomorrowland

Een uitbundig avondfeest na de ceremonie zat er echter niet in. Courtois en Gerzig hadden namelijk nog een andere afspraak op de agenda staan. Het koppel trok naar Tomorrowland in Boom, waar ze genoten van een nieuwe festivalavond. Onder meer de set van de Nederlandse top-dj Hardwell stond op hun programma.

Op het wereldberoemde dancefestival liepen Courtois en Gerzig ook heel wat bekende gezichten tegen het lijf. Op sociale media deelde Gerzig een foto waarop het koppel poseert met de Amerikaanse mediafiguur Paris Hilton.

Op de foto met Paris Hilton 

De 45-jarige Hilton arriveerde zaterdag in België en maakte via verschillende video's op haar sociale media duidelijk dat ze zich uitstekend amuseert op Tomorrowland. Ze deelde beelden van haar festivalbezoek en genoot zichtbaar van de sfeer op De Schorre.

Voor Courtois betekent het een ontspannen intermezzo in aanloop naar het nieuwe seizoen met Real Madrid. Na een drukke voetbaljaargang maakt de Belgische doelman optimaal gebruik van zijn vrije dagen, met een combinatie van familiemomenten en een bezoek aan een van de grootste muziekfestivals ter wereld.

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Daarmee lijkt de Rode Duivel helemaal opgeladen om binnenkort opnieuw aan de voorbereiding bij de Spaanse grootmacht te beginnen.
 

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