Zware domper voor Club Brugge: seizoensstart én transferplannen geraakt

Joel Ordóñez begint met een stevige tegenvaller aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De verdediger van Club Brugge liep tijdens de laatste WK-wedstrijd van Ecuador een breuk op in een middenvoetsbeentje en zal daardoor meerdere weken niet inzetbaar zijn.

Volgens Het Nieuwsblad moet Ordóñez drie weken lang een walking boot dragen. De blessure ontstond in de zestiende finales van het WK. De 22-jarige verdediger kon na de rust niet meer verder en bleef in de kleedkamer. Bijkomende onderzoeken brachten daarna een breuk aan het licht.

Seizoensstart valt in het water

Club Brugge zal Ordóñez daardoor missen tijdens de Supercup en aan het begin van de nieuwe competitie. De verwachting is dat hij pas begin september opnieuw beschikbaar zal zijn. Voor blauw-zwart is dat een sportieve tegenvaller, aangezien de Ecuadoraan de voorbije seizoenen uitgroeide tot een belangrijke pion in de defensie.

De timing is ook voor de speler zelf bijzonder ongelukkig. Ordóñez hoopte deze zomer een mooie transfer te kunnen maken. Ook Club Brugge stond niet weigerachtig tegenover een verkoop, op voorwaarde dat er een stevig bedrag op tafel zou komen.

Voorlopig is er nog geen concreet bod, maar de blessure maakt een transfer er niet eenvoudiger op. Geïnteresseerde clubs zullen rekening moeten houden met zijn herstel en het feit dat hij een deel van de voorbereiding mist. Club bevindt zich wel in een sterke positie, want de verdediger ligt nog tot juni 2029 vast.

Van investering naar miljoenenwaarde

Ordóñez speelt sinds 2022 voor Club Brugge. De West-Vlamingen namen hem toen voor 3,9 miljoen euro over van Independiente del Valle uit Ecuador. Sindsdien groeide hij uit tot een vaste waarde en steeg zijn marktwaarde naar 33 miljoen euro, volgens Transfermarkt.





Ook internationaal maakte hij snel naam. Ondanks zijn jonge leeftijd verzamelde Ordóñez al 20 interlands voor Ecuador. Zijn profiel, leeftijd en ervaring maken hem interessant voor buitenlandse clubs, maar voorlopig ligt de focus volledig op zijn herstel. Club Brugge zal het seizoensbegin dus zonder hem moeten aanvatten, terwijl een mogelijke transfer minstens vertraging oploopt.