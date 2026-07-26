De grote uitdagingen van Mark Van Bommel (op en naast het veld)

Mark Van Bommel is dus de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels... en zelden kreeg een nieuwkomer aan het hoofd van de Belgische nationale ploeg al zoveel kritiek nog voor hij zijn eerste training heeft geleid. De uitdagingen die de Nederlander te wachten staan, zullen niet alleen sportief zijn.

De supporters overtuigen... in het noorden, maar vooral in het zuiden van het land

Heeft de negatieve evaluatie van Rudi Garcia door Vincent Mannaert iets te maken met bekrompen communautaire overwegingen? Was de sportief directeur van de KBVB strenger voor de bondscoach omdat hij... Frans spreekt? Ons standpunt is heel duidelijk: nee. Absoluut niet. Was de pers in Vlaanderen strenger voor Garcia dan in Wallonië? Misschien... maar in het noorden van het land is men traditioneel veel kritischer dan in het zuiden, en Van Bommel zal daar niet aan ontsnappen.

Alles is communautair in België… pic.twitter.com/mwtX4b3W8r — Jan Wostyn (@JanWostyn) July 24, 2026

Kortom: nee, het vertrek van Garcia is niet “communautair”. Maar helaas is dat thema wél het publieke debat binnengeslopen, gevoed door analisten die er systematisch op terugkomen en supporterspagina’s die peilingen en “onschuldige” vragen blijven lanceren. Het Franstalige publiek is terughoudend bij het idee van een Nederlander aan het hoofd van de Duivels en vreest misschien dat de voeling die Garcia na jaren Tedesco en Martínez (die publiekelijk enkel Engels spraken) had hersteld, opnieuw verdwijnt.

Mark Van Bommel zal dus kennismaken met die typisch Belgische, vreemde realiteit. Hij beseft dat ook, anders was het plan om Frans te leren niet publiek gemaakt. Zoals altijd volstaan een paar zeges en aantrekkelijk voetbal om iedereen de taal die hij spreekt te doen vergeten. Was het maar helemaal niet van tel...

De opvolging van Thibaut Courtois... of toch niet?

Een van de grote vraagtekens na het WK 2026: wat gaat Thibaut Courtois doen? De doelman van Real Madrid liet verstaan (zelfs expliciet) dat hij graag een sabbatjaar neemt, maar dat hij bij een njet van de bond wellicht stopt als international. Onze mening is duidelijk: als dat zijn voorwaarde is, laat hem die dan nemen – uit respect voor de andere keepers en voor het truitje.





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Maar dat hoeft niet het standpunt van Van Bommel te zijn, en uiteindelijk blijft Courtois een van de beste keepers ter wereld. Wat doet de nieuwe bondscoach? Je mag ervan uitgaan dat hij met de Madrileen gaat praten... al kan het dossier ook tussen hem en Vincent Mannaert beslecht worden. In elk geval zal hij Senne Lammens opnieuw vertrouwen moeten geven, of durven kiezen voor Mike Penders, afhankelijk van hun seizoensstart. Zal het gemeenschappelijk verleden van Mark Van Bommel bij Antwerp zijn keuze beïnvloeden?

Is het deze keer het uur van het afscheid voor Witsel... en anderen?

De lijn van Rudi Garcia was die van een “baroud d’honneur”, een laatste dans voor de gouden generatie. Met een kwartfinale kunnen sommigen via de grote poort vertrekken, vóór het te laat is en de herinneringen van ontroerd naar wrang omslaan. We twijfelen er niet aan dat Axel Witsel, wiens rol als quasi-assistent van Garcia bekritiseerd werd maar die ook meer speelde dan verwacht (vooral in de kwartfinale), nu afscheid zal nemen, ook al zal hij dat waarschijnlijk niet meer publiek aankondigen.

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Maar Van Bommel zal misschien ook moeten praten met een Kevin De Bruyne die aan het einde van zijn traject lijkt. Natuurlijk kan KDB de groep nog iets bijbrengen, allicht niet langer als titularis. Maar heeft het echt zin om hem op te roepen om in de Nations League in te vallen? Heeft Kevin daar nog zin in? Of verkiest hij ook met een goed gevoel te vertrekken? We zouden niet gekant zijn tegen één laatste selectie, desnoods zo aangekondigd, om een ovatie passend bij zijn status te reserveren voor een van de vijf beste spelers uit de geschiedenis van ons voetbal.

Starten tegen Italië en Frankrijk: geen cadeau

Mark Van Bommel krijgt geen opwarmronde. Een beetje zoals Rudi Garcia, en in tegenstelling tot Domenico Tedesco die zijn ambtstermijn begon met twee vrijblijvende, klinkende oefenpotten tegen Zweden en Duitsland. Garcia moest openen met twee alles-of-nietsduels tegen Oekraïne, die absoluut gewonnen moesten worden – en het scheelde niet veel.

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De eerste twee matchen van Van Bommel aan het hoofd van de Rode Duivels? In Italië voor de première van Andrea Pirlo, en thuis tegen Frankrijk voor de tweede van Zinédine Zidane. Een bijzondere Nations League-groep waarin drie legendes met torenhoge verwachtingen op de bank zitten.

Wel is er de plicht om een goede beurt te maken, zoveel is zeker. Twee nederlagen of, erger nog, een pandoering? Dat zou heel slecht vallen bij een publiek dat – misschien onterecht – nog het beeld heeft van een België dat zijn laatste match nipt en eervol verloor van de wereldkampioen. De Rode Duivels waren op het WK 2026 het enige team dat Spanje aan het wankelen bracht... en ook al is dat in werkelijkheid een detail, voor supporters betekent het veel.

Slagen met zijn eerste selectie

Maar vóór die twee eerste matchen – wellicht tot de lastigste waarmee een nieuwe bondscoach ooit moest openen – is er natuurlijk eerst een eerste selectie. En die van Mark Van Bommel zal ongetwijfeld nog meer onder het vergrootglas liggen dan anders (we weten dat dit een van de favoriete bezigheden is van publiek, pers en analisten, en toegegeven: het blijft een spannend moment).

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Wie valt er naast? Welke “vergeten” spelers van Rudi Garcia keren terug? Het volstaat voor Van Bommel om een of andere publiekslieveling die zijn voorganger negeerde op te roepen – zoals Mika Godts, Lucas Stassin of Romeo Lavia – en de lof zal al weerklinken. Ontlopen oud-Antwerpers als Keita en Vermeeren, als ze erbij zijn, dan de verwijten van favoritisme? We kunnen nog heel wat extra vragen bedenken... en het is aan Mark Van Bommel om te antwoorden. Zonder druk...