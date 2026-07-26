🎥 Vrouwelijke ref loopt hersenschudding op na klap in oefenwedstrijd

Een oefenwedstrijd tussen FC Metz en Fortuna Sittard is zaterdag volledig ontspoord. Niet alleen verloor de Nederlandse club met 3-1, ook scheidsrechter Mathilde Demoncay moest de wedstrijd noodgedwongen staken nadat ze tijdens een opstootje een klap kreeg en een hersenschudding opliep.

Fortuna werkte in Frankrijk zijn vierde voorbereidingswedstrijd van de zomer af, maar het sportieve resultaat raakte uiteindelijk volledig op de achtergrond. De Limburgers gingen met 3-1 onderuit tegen FC Metz. Justin Hübner tekende voor het enige doelpunt van de bezoekers.

Volgens de Franse krant Le Républicain Lorrain verliep de wedstrijd bijzonder bits en had het duel weinig weg van een vriendschappelijke oefenpartij. De spanning liep vlak voor de rust helemaal uit de hand.

De aanleiding was een duel waarbij Fortuna-aanvaller Lequincio Zeefuik aan zijn shirt werd getrokken. De spits reageerde furieus, waarna verschillende spelers van beide ploegen zich met het incident begonnen te bemoeien. In een mum van tijd ontstond een massale schermutseling op het veld.

Opstootje escaleerde

Scheidsrechter Mathilde Demoncay probeerde de gemoederen te bedaren en stapte tussen de ruziënde spelers. Dat draaide echter slecht uit. Tijdens het opstootje kreeg de Franse arbiter een harde klap te verwerken, waarna ze tegen de grond ging.

Volgens verschillende Franse media hield Demoncay aan het incident een hersenschudding over. Na de rust kon ze de wedstrijd dan ook niet meer hervatten.





De organisatie moest snel op zoek naar een oplossing. Een van de assistent-scheidsrechters nam de leiding van de wedstrijd over, terwijl een amateurscheidsrechter die toevallig als toeschouwer aanwezig was, werd gevraagd om als vervangende grensrechter op te treden. Zo kon de oefenwedstrijd alsnog worden uitgespeeld.

Voor Fortuna Sittard was het een voorbereiding om snel te vergeten. Niet alleen ging de ploeg onderuit tegen Metz, ook de onrust op het veld zal de technische staf zorgen baren in aanloop naar de competitiestart.

De Limburgers sluiten hun voorbereiding volgende week af met een oefenwedstrijd tegen APOEL Nicosia. Twee weken later wacht meteen een stevige test, want dan opent Fortuna het nieuwe Eredivisie-seizoen met een lastige verplaatsing naar landskampioen PSV.