🎥 Vrouwelijke ref loopt hersenschudding op na klap in oefenwedstrijd

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| Reageer
🎥 Vrouwelijke ref loopt hersenschudding op na klap in oefenwedstrijd
Foto: © YouTube
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Een oefenwedstrijd tussen FC Metz en Fortuna Sittard is zaterdag volledig ontspoord. Niet alleen verloor de Nederlandse club met 3-1, ook scheidsrechter Mathilde Demoncay moest de wedstrijd noodgedwongen staken nadat ze tijdens een opstootje een klap kreeg en een hersenschudding opliep.

Fortuna werkte in Frankrijk zijn vierde voorbereidingswedstrijd van de zomer af, maar het sportieve resultaat raakte uiteindelijk volledig op de achtergrond. De Limburgers gingen met 3-1 onderuit tegen FC Metz. Justin Hübner tekende voor het enige doelpunt van de bezoekers.

Volgens de Franse krant Le Républicain Lorrain verliep de wedstrijd bijzonder bits en had het duel weinig weg van een vriendschappelijke oefenpartij. De spanning liep vlak voor de rust helemaal uit de hand.

De aanleiding was een duel waarbij Fortuna-aanvaller Lequincio Zeefuik aan zijn shirt werd getrokken. De spits reageerde furieus, waarna verschillende spelers van beide ploegen zich met het incident begonnen te bemoeien. In een mum van tijd ontstond een massale schermutseling op het veld.

Opstootje escaleerde

Scheidsrechter Mathilde Demoncay probeerde de gemoederen te bedaren en stapte tussen de ruziënde spelers. Dat draaide echter slecht uit. Tijdens het opstootje kreeg de Franse arbiter een harde klap te verwerken, waarna ze tegen de grond ging.

Volgens verschillende Franse media hield Demoncay aan het incident een hersenschudding over. Na de rust kon ze de wedstrijd dan ook niet meer hervatten.

 

De organisatie moest snel op zoek naar een oplossing. Een van de assistent-scheidsrechters nam de leiding van de wedstrijd over, terwijl een amateurscheidsrechter die toevallig als toeschouwer aanwezig was, werd gevraagd om als vervangende grensrechter op te treden. Zo kon de oefenwedstrijd alsnog worden uitgespeeld.

Voor Fortuna Sittard was het een voorbereiding om snel te vergeten. Niet alleen ging de ploeg onderuit tegen Metz, ook de onrust op het veld zal de technische staf zorgen baren in aanloop naar de competitiestart.

De Limburgers sluiten hun voorbereiding volgende week af met een oefenwedstrijd tegen APOEL Nicosia. Twee weken later wacht meteen een stevige test, want dan opent Fortuna het nieuwe Eredivisie-seizoen met een lastige verplaatsing naar landskampioen PSV.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
DFB Pokal
DFB Pokal Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers

Meer nieuws

Het einde van de soap rond Karetsas? Ontknoping nadert

Het einde van de soap rond Karetsas? Ontknoping nadert

15:00
Alleen Argentinië deed 'beter': het zorgwekkende cijfer van de Rode Duivels op het WK

Alleen Argentinië deed 'beter': het zorgwekkende cijfer van de Rode Duivels op het WK

14:30
Kevin De Bruyne geeft krachtig signaal aan Napoli: King Kev onderbreekt zijn vakantie

Kevin De Bruyne geeft krachtig signaal aan Napoli: King Kev onderbreekt zijn vakantie

14:00
Peer Koopmeiners wil naar Club Brugge, maar weigert één belangrijke grens over te gaan

Peer Koopmeiners wil naar Club Brugge, maar weigert één belangrijke grens over te gaan

13:30
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 26/07: Takaoka - ter Stegen

Transfernieuws en Transfergeruchten 26/07: Takaoka - ter Stegen

12:00
Italië twijfelt plots aan Andrea Pirlo: Russische connectie zet aanstelling als bondscoach op losse schroeven

Italië twijfelt plots aan Andrea Pirlo: Russische connectie zet aanstelling als bondscoach op losse schroeven

12:46
2
Stijn Stijnen gaat er een 19-jarige Japanner van Southampton bijkrijgen

Stijn Stijnen gaat er een 19-jarige Japanner van Southampton bijkrijgen

12:00
1
Gianni Infantino zorgt weer voor controverse na gelekte brief aan Argentinië

Gianni Infantino zorgt weer voor controverse na gelekte brief aan Argentinië

11:30
2
Thibaut Courtois geeft mening over Van Bommel als bondscoach en... over zijn situatie bij Rode Duivels

Thibaut Courtois geeft mening over Van Bommel als bondscoach en... over zijn situatie bij Rode Duivels

10:46
6
Union incasseert miljoenen, maar ziet flink deel verdwijnen: zoveel levert transfer van Scherpen écht op

Union incasseert miljoenen, maar ziet flink deel verdwijnen: zoveel levert transfer van Scherpen écht op

10:23
1
Vincent Kompany krijgt zijn zin: Bayern München staat op zucht van definitieve deal met toptalent

Vincent Kompany krijgt zijn zin: Bayern München staat op zucht van definitieve deal met toptalent

10:00
1
Thibaut Courtois duikt op met wereldster op Tomorrowland: foto gaat meteen rond

Thibaut Courtois duikt op met wereldster op Tomorrowland: foto gaat meteen rond

09:30
1
Ineens problemen bij prestigetransfer grote naam van Barcelona naar Ajax

Ineens problemen bij prestigetransfer grote naam van Barcelona naar Ajax

08:47
De lessen die Standard trok uit het oefenduel tegen Juventus: Euvrard is heel positief Interview

De lessen die Standard trok uit het oefenduel tegen Juventus: Euvrard is heel positief

08:24
3
De grote uitdagingen van Mark Van Bommel (op en naast het veld)

De grote uitdagingen van Mark Van Bommel (op en naast het veld)

07:00
4
'Club Brugge speelt het hard, één team haakt al af'

'Club Brugge speelt het hard, één team haakt al af'

23:30
43
Transfernieuws en Transfergeruchten 25/07: Scherpen - Odoi - Omeonga - Lantaki - Vukanić - David

Transfernieuws en Transfergeruchten 25/07: Scherpen - Odoi - Omeonga - Lantaki - Vukanić - David

22:20
Onder spanning: Standard haalt hard uit met speler van Charleroi

Onder spanning: Standard haalt hard uit met speler van Charleroi

23:00
4
'Union SG ziet sterkhouder naar Premier League vertrekken en moét (snel) op zoek naar een vervanger'

'Union SG ziet sterkhouder naar Premier League vertrekken en moét (snel) op zoek naar een vervanger'

22:20
4
Super Cup op komst: Union tankt vertrouwen, Club Brugge helemaal niet

Super Cup op komst: Union tankt vertrouwen, Club Brugge helemaal niet

21:40
Boskamp vinnig: "Wat hebben Walen tegen Hollanders?"

Boskamp vinnig: "Wat hebben Walen tegen Hollanders?"

21:00
Wat deden STVV, Essevee, Cercle, OH Leuven en Mechelen zaterdag?

Wat deden STVV, Essevee, Cercle, OH Leuven en Mechelen zaterdag?

20:20
1
Cercle Brugge stunt: 'Deal met Manchester City'

Cercle Brugge stunt: 'Deal met Manchester City'

19:40
De Bilde staalhard voor RSC Anderlecht: "Geen topclub meer"

De Bilde staalhard voor RSC Anderlecht: "Geen topclub meer"

19:00
31
Nu dan toch de gevoelige deal? 'Gewezen miljoenenflop Club Brugge op weg naar België'

Nu dan toch de gevoelige deal? 'Gewezen miljoenenflop Club Brugge op weg naar België'

18:30
1
'Club Brugge heeft akkoord over vertrek Onyedika'

'Club Brugge heeft akkoord over vertrek Onyedika'

18:00
11
🎥 16-jarig broertje van deze wereldvedette steelt nu al de show

🎥 16-jarig broertje van deze wereldvedette steelt nu al de show

17:30
Straks ook officieel: Club Brugge heeft gewenste pion te pakken

Straks ook officieel: Club Brugge heeft gewenste pion te pakken

17:00
Ex-jeugdspeler van Anderlecht en voormalig belofteninternational heeft een nieuwe uitdaging gevonden

Ex-jeugdspeler van Anderlecht en voormalig belofteninternational heeft een nieuwe uitdaging gevonden

16:30
Een groot Belgisch talent om in de gaten te houden: PSV biedt hem een nieuw contract aan

Een groot Belgisch talent om in de gaten te houden: PSV biedt hem een nieuw contract aan

16:00
1
Kortrijk en Antwerp spelen gelijk, Thorgan Hazard al meteen trefzeker voor Lens tegen Charleroi

Kortrijk en Antwerp spelen gelijk, Thorgan Hazard al meteen trefzeker voor Lens tegen Charleroi

15:50
1
Zware transferbom op komst? Arsenal wil absolute wereldster van Real Madrid

Zware transferbom op komst? Arsenal wil absolute wereldster van Real Madrid

25/07
7
Loïs Openda zijn nieuwe club, loon en overeenkomst voor maar liefst vijf jaar liggen op straat

Loïs Openda zijn nieuwe club, loon en overeenkomst voor maar liefst vijf jaar liggen op straat

25/07
1
OFFICIEEL: Westerlo haalt jong Danish Dynamite in huis

OFFICIEEL: Westerlo haalt jong Danish Dynamite in huis

25/07
Genk kan zich opmaken voor biedoorlog: AC Milan kijkt uit naar vers geld voor Karetsas

Genk kan zich opmaken voor biedoorlog: AC Milan kijkt uit naar vers geld voor Karetsas

25/07
2
OFFICIEEL: KV Mechelen verhuurt jonge linksachter (ex-Anderlecht) aan Nederlandse club

OFFICIEEL: KV Mechelen verhuurt jonge linksachter (ex-Anderlecht) aan Nederlandse club

25/07
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Supercup
Club Brugge Club Brugge 31/07 Union SG Union SG

Nieuwste reacties

wiad wiad over OVERZICHT: Hier is het Belgisch voetbal komend seizoen te zien én we geven meteen de prijzen mee RememberLierse RememberLierse over Dit wordt er in het buitenland allemaal gedacht over de aanstelling van Van Bommel PhP PhP over Thibaut Courtois geeft mening over Van Bommel als bondscoach en... over zijn situatie bij Rode Duivels Mike59 Mike59 over Peer Koopmeiners wil naar Club Brugge, maar weigert één belangrijke grens over te gaan Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Zware transferbom op komst? Arsenal wil absolute wereldster van Real Madrid Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Italië twijfelt plots aan Andrea Pirlo: Russische connectie zet aanstelling als bondscoach op losse schroeven MALYNWA MALYNWA over Onder spanning: Standard haalt hard uit met speler van Charleroi De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Gianni Infantino zorgt weer voor controverse na gelekte brief aan Argentinië Steven Debruyne & Kevin Defour Steven Debruyne & Kevin Defour over De grote uitdagingen van Mark Van Bommel (op en naast het veld) JaKu JaKu over Makelaar Romelu Lukaku zet Napoli onder druk met klare taal en steek richting de club Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved