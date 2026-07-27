Niet alleen de nederlaag tegen Juventus: dit viel Euvrard nog op bij Standard

Vincent Euvrard liet verschillende spelers rusten voor deze prestigieuze oefenwedstrijd tegen Juventus. Dimitri Lavalée speelde bijvoorbeeld zondag met de invallers tegen Seraing, terwijl andere spelers in de loop van volgende week geleidelijk opnieuw bij de groep zullen aansluiten.

Interessant in het spel, maar machteloos voor het doel van de tegenstander. Standard verloor zaterdagavond in zijn prestigieuze oefenwedstrijd op Sclessin met het kleinste verschil van Juventus. Na afloop benadrukte Vincent Euvrard de goede collectieve prestatie van zijn ploeg, al baalde de trainer van het gebrek aan efficiëntie voor doel.

Timothé Nkada was enige volledig fitte aanvaller

Een probleem dat Bruny Nsimba niet kon oplossen, want hij kwam niet in actie. “Hij werd uit voorzorg aan de kant gehouden nadat hij tijdens de oefenwedstrijd tegen Duinkerke wat stijfheid voelde”, legde Euvrard uit. “Hij heeft de hele week gewerkt en bepaalde delen van de training met de groep afgewerkt. In de loop van volgende week moet hij opnieuw volledig inzetbaar zijn. Het gaat om de blessure van drie à vier maanden die hij opliep bij Dender en die opnieuw wat opspeelde. We wilden geen risico nemen en rustig opbouwen.”

Ook Bernard Nguene kreeg minder speeltijd dan verwacht. De aanvaller kende nochtans een goede voorbereiding, maar viel pas een kwartier voor tijd in. “Hij had vorige week een lichte hersenschudding en hervatte pas gisteren (vrijdag, red.) opnieuw de trainingen met de groep. Daarom konden we niet de hele wedstrijd met twee spitsen spelen. Er was maar één aanvaller die honderd procent beschikbaar was.”

Daarmee verwees Euvrard ook naar René Mitongo, die wel op het wedstrijdblad stond maar geen minuten maakte. Dennis Ayensa heeft dan weer nog beperkte speeltijd nodig na zijn interlandperiode en vakantie.

Geen risico met Lavalée en Sutalo

Ook Dimitri Lavalée ontbrak tegen Juventus. De verdediger speelde eerder een halfuur tegen Duinkerke en krijgt zondag tegen Seraing normaal gezien 60 minuten. “We wilden hem geen extra kwartier geven tegen Juventus, zodat hij niet vermoeid aan die wedstrijd zou beginnen. Dat zou niet verstandig zijn met iemand die terugkomt van een lange blessure.”



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Voor Bosko Sutalo blijft het voorlopig wachten. De Kroatische verdediger keerde terug van zijn uitleenbeurt in Polen, maar kon zich tijdens de voorbereiding nog niet tonen door een blessure. “De medische staf vertelde me dat hij volgende week opnieuw kan hervatten. Het is jammer dat hij zich nog niet meer heeft kunnen tonen, want hij viel uit in de eerste of tweede week van de voorbereiding.”

Drie positieve terugkeerders

Er was wel goed nieuws met de terugkeer van Mohammed El Hankouri, Marlon Fossey en Casper Nielsen. Vooral die laatste twee hadden vorige week een ziekte en moesten bijna een week apart trainen.

Toch konden ze tegen Juventus opnieuw minuten maken. “Het was moeilijk om vandaag klaar te zijn”, gaf Nielsen toe. “Marlon en ik waren ziek, dus het is heel goed dat we 70 minuten konden spelen zonder problemen of blessures. Dit was belangrijk als laatste belasting voor de start van de competitie.”

Standard wil nu de intensiteit wat laten zakken om klaar te zijn voor de eerste competitiewedstrijd tegen Cercle Brugge.