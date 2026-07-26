"De trainer was geen fan van mijn speelstijl" - Ex-Standard-speler neemt geen blad voor de mond

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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"De trainer was geen fan van mijn speelstijl" - Ex-Standard-speler neemt geen blad voor de mond
Foto: © photonews
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Nayel Mehssatou keerde deze zomer terug naar Kortrijk. De ex-international kon zich bij Standard niet in de ploeg spelen zoals hij had gehoopt. Hij blikt terug op zijn teleurstellende seizoen op Sclessin.

Nayel Mehssatou was een van de eerste inkomende transfers van het tijdperk-Wilmots bij Standard. Met zijn status als Chileens international, zijn 100 wedstrijden in de Pro League en zijn polyvalentie leek de ex-jeugdspeler van Neerpede een mooie troef in handen te hebben.

Hij stond trouwens in de basis in de laatste twee thuiswedstrijden onder de orders van Mircea Rednic, met onder meer een assist tegen Genk. Maar nadat Vincent Euvrard het roer overnam, kwam hij haast niet meer aan spelen toe. In de Europe Play-offs speelde hij zo slechts 29 minuten.

Een van de grote verliezers van de trainerswissel

"In het voetbal kan het heel snel gaan. Marc Wilmots wilde me er absoluut bij en ook Mircea Rednic steunde mijn komst, maar na zijn ontslag heb ik bijna niet meer gespeeld", zegt de speler in Het Laatste Nieuws.

Hoe verklaart hij die bankzittersrol? "Ik denk dat de trainer (Vincent Euvrard) geen fan was van mijn speelstijl. Ik heb geen andere uitleg. De druk bij Standard is ook groot, zeker van buitenaf. Maar er is geen wrevel."

Eckert Ayensa Dennis - Mehssatou Nayel
© photonews

Mehssatou keerde dus terug naar Kortrijk, waar hij doorbrak in 1A na zijn vertrek bij Anderlecht in januari 2022. De Kerels keerden meteen terug op het hoogste niveau (Standard had van hun degradatie geprofiteerd om er naast Mehssatou ook Lucas Pirard en Marco Ilaimharitra aan te trekken).

"Ik heb nood aan een omgeving waarin ik me goed voel, en dat is hier het geval. Ik ken hier iedereen, dat is prettig. De trainer wilde me er ook absoluut bij, en dat heeft het verschil gemaakt. We hebben in het verleden zelfs kort samen gespeeld", besluit de speler, vastbesloten om Michiel Jonckheere te overtuigen, die zijn schoenen nog niet aan de haak had gehangen toen Nayel Mehssatou zijn koffers neerzette in het Guldensporenstadion.

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Nayel Mehssatou

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