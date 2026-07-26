Nicky Hayen kan opnieuw niet winnen met Burnley: dit heeft hij erover te zeggen

Tweede oefenwedstrijd en tweede nederlaag voor Burnley onder Nicky Hayen. Toch liet de Engelse club goede dingen zien op bezoek bij Ajax. Een bemoedigende prestatie waar de Limburgse trainer tevreden over is.

Deze zomer verliet Nicky Hayen Racing Genk om een eerste buitenlands avontuur aan te gaan bij Burnley. De opdracht van de Limburgse trainer is duidelijk: de Clarets opnieuw naar de Premier League loodsen.

Hayen verloor zijn eerste wedstrijd als coach van de Engelse club met 4-1 tegen Real Salt Lake tijdens een voorbereidingsstage in de Verenigde Staten. Ook zijn tweede oefenwedstrijd leverde geen overwinning op, al was de tegenstander dit keer van een ander niveau.

Burnley ging zondag met 2-1 onderuit op bezoek bij Ajax. De thuisploeg kwam na 34 minuten op voorsprong via Bouwman. Meer dan een uur later zorgde Banel voor de gelijkmaker namens Burnley, maar kort daarna bezorgde Ouazane Ajax alsnog de overwinning.

Nog geen eerste zege voor Hayen bij Burnley

Aan Belgische zijde speelde Jorthy Mokio het eerste uur bij Ajax, waarna hij werd vervangen door Mika Godts. Rayane Bounida is nog steeds niet volledig fit en stond daarom niet op het wedstrijdblad. De Marokkaanse flankaanvaller ontbrak ook donderdag al in de selectie tijdens de 4-1-overwinning van Ajax tegen Vojvodina in de tweede voorronde van de Champions League.

"Ik denk dat we vandaag best tevreden mogen zijn met de wedstrijd. We speelden tegen een tegenstander die op Champions League-niveau zit, ook al stonden er spelers op het veld die niet altijd spelen."





"We mogen tevreden blijven, het is nog voorbereiding en we proberen bepaalde zaken erin te slijpen. We hebben vandaag goede dingen laten zien en dat geeft ons een goed gevoel", vertelde Hayen na afloop aan de clubkanalen van Burnley.

Voor de officiële start van het seizoen wachten Burnley en Hayen nog oefenwedstrijden tegen Espanyol en Torino. Daarna volgt op zaterdag 8 augustus het eerste competitieve duel: een wedstrijd in de 1/64e finales van de EFL Cup tegen Notts County, dat uitkomt in League Two.

Een week later begint de Championship voor Burnley met een opvallende affiche. De ploeg ontvangt op zondag 16 augustus West Ham, eveneens een degradant uit de Premier League.