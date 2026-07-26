De lessen die Standard trok uit het oefenduel tegen Juventus: Euvrard is heel positief

Standard heeft zaterdagavond in een oefenmatch flink weerwerk geboden aan Juventus, maar miste de nodige efficiëntie in de slotfase om ook een resultaat te pakken in dit galaduel. Vincent Euvrard, Casper Nielsen en Ibe Hautekiet tonen zich wel trots op de collectieve prestatie.

Alleen de subtiele vrije trap van Andrea Cambiaso en Fabio Miretti deed Standard buigen in deze galamatch tegen Juventus, zaterdagavond op Sclessin. De Rouches toonden een heel interessante organisatie, maar lieten het wat afweten in de afwerking, zoals Vincent Euvrard na de wedstrijd benadrukte.

"We hebben een vrij goede match gespeeld. Niet alles was goed en er zijn nog werkpunten, vooral het realisme in de laatste fase. We hebben goed voetbal gebracht, maar we hadden de vier of vijf kansen die we kregen moeten afmaken."

"Voor de rest stonden we goed georganiseerd, afwisselend met hoge druk en een lagere positie. Het gebeurde dat we niet op het juiste moment doorduwden, en dat zie je meteen tegen een team van deze kwaliteit, dat het verschil kan maken. We toonden lef en dit is een goede voorbereiding, met sommige spelers die tot 75 minuten konden spelen", aldus de T1 van de Rouches.

Alleen de afwerking ontbrak bij Standard

Hetzelfde geluid bij Casper Nielsen, die tevreden was dat het werk van op training ook in de match terug te zien was. "We hebben veel dingen geprobeerd die we tijdens de voorbereiding hebben ingeoefend, en we hebben heel hard gewerkt. In dit soort oefenwedstrijden kruipt er altijd veel werk in vooraf en je gaat er niet altijd voor 100 %, omdat je al vermoeid bent", gaf de Deense middenvelder toe.

"Maar we hebben goede dingen laten zien tegen een topteam, dat ik al met Club Brugge trof in de Champions League. Er waren niet veel kansen, maar dat gold volgens mij voor beide ploegen. We hebben dingen laten lukken die we hebben getraind, en dat is veelbelovend voor het vervolg."



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Een leerrijke ervaring voor het vervolg

Ook Ibe Hautekiet was tevreden met de prestatie, al betreurde hij de einduitslag. "Het was goed dat we hen niet veel kansen hebben gegeven, al hebben we er zelf misschien ook niet genoeg gecreëerd. Een puntendeling was vandaag 'oké' geweest, maar deze 0-1 is geen ramp."

"Het is leuk om zo'n ploeg te bekampen, je ziet wat spelers die je normaal op televisie ziet. Je merkt hoe snel zij bewegen en hoe snel de bal gaat. Dat zijn kleine dingen waar je van kan leren. Indruk gemaakt? Nee, toch niet té veel", glimlachte de centrale verdediger. Leren van de tegenstander van de avond kan Standard alleen maar doen groeien in dit seizoen 2026-2027.