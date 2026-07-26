OFFICIEEL: Lommel ziet promotieheld naar Eredivisie vertrekken

Sam De Grand zet zijn loopbaan voort bij AZ. De 21-jarige linksachter verlaat Lommel SK en tekende in Alkmaar een contract tot de zomer van 2030. Voor de Nederlander, die in België opgroeide, is de overstap vooral een bewuste keuze om de volgende stap in zijn ontwikkeling te zetten.

AZ bevestigde de komst van De Grand via de clubkanalen. De verdediger maakte in 2023 de overstap naar Lommel en groeide er uit tot een opvallende flankspeler. Met zijn drang naar voren en zijn loopvermogen speelde hij zich ook in de kijker bij Jong Oranje. Bij Lommel lag hij nog vast tot juni 2028.

Bekende gezichten in Alkmaar

De aanpassing hoeft voor De Grand niet volledig van nul te beginnen. Bij Jong Oranje werkte hij al samen met coach Leeroy Echteld en leerde hij verschillende spelers van AZ kennen. Ook doelman Jari De Busser is geen onbekende: de twee deelden eerder de kleedkamer bij Lommel.

Daarnaast heeft de transfer voor De Grand een persoonlijke betekenis. Zijn vader komt uit Alkmaar en een deel van zijn familie woont nog altijd in de regio. "Mijn vader komt uit Alkmaar en van zijn kant woont hier familie. Ze zijn echte AZ-supporters. Ze gaan naar thuis- en uitwedstrijden, ook Europees. Nu hebben ze natuurlijk een extra reden om te komen kijken", zei hij.

Via Belgische topopleidingen naar AZ

De Grand doorliep in België verschillende gerenommeerde jeugdopleidingen. Hij was achtereenvolgens actief bij OH Leuven, Anderlecht en Genk, vooraleer hij bij Lommel terechtkwam. Daar kreeg hij de kans om zich op profniveau te ontwikkelen.

Volgens Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde momenteel één miljoen euro. Met zijn leeftijd, aanvallende kwaliteiten en ervaring als Nederlands jeugdinternational ziet AZ in hem een speler die nog verder kan doorgroeien.





Voor Lommel betekent zijn vertrek het verlies van een jonge basisspeler met veel potentieel. De Grand zelf kiest duidelijk voor een omgeving waar hij sportief verder wil bouwen. "Dit is een mooie stap in mijn ontwikkeling. Dat was voor mij het belangrijkste. Ik ben heel blij dat ik hier ben."

De Grand bedankt Lommel

De Grand gaat dus niet mee met Lommel naar het hoogste niveau. Afgelopen seizoen droeg hij serieus bij aan de promotie naar de Jupiler Pro League. Hij was in 36 wedstrijden goed voor één doelpunt en 10 assists. Die cijfers tonen aan dat De Grand vorig seizoen meer was dan alleen een verdediger.

"Ik wil iedereen in Lommel bedanken voor drie prachtige jaren", vertelde De Grand volgens de clubkanalen van Lommel. "Deze club heeft mij op jonge leeftijd de kans gegeven en mij geholpen richting dit moment. Ik kijk met trots terug op mijn tijd in Lommel, met natuurlijk als absoluut hoogtepunt de promotie."

"Tegelijkertijd kan ik niet wachten om aan mijn avontuur in Nederland te beginnen. Ik hoop dat Lommel SK het goed gaat doen dit seizoen in de Jupiler Pro League en wil iedereen dan ook heel veel succes wensen voor de toekomst", besluit hij. AZ haalt zo een linksachter die ook in de laatste zone geregeld zijn stempel drukt.